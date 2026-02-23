Las exportaciones de tabaco de República Dominicana aumentan un 1.4% y consolidan su relevancia económica

Las exportaciones de tabaco y derivados de República Dominicana alcanzaron un récord de 1,359 millones de dólares en 2025, fortaleciendo su peso en la economía nacional. (Foto cortesía INTABACO)

El Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO) informó que las exportaciones de tabaco y sus derivados experimentaron un aumento de 1,183 millones de pesos en 2025 en comparación con el ejercicio anterior, al pasar de $1,340 millones en 2024 a $1,359 millones de dólares en 2025. Este incremento, que representa un 1.4 %, resalta el crecimiento sostenido de la industria tabacalera dominicana y su consolidación como uno de los sectores más destacados de la economía nacional.

Según declaró el director del INTABACO, Iván Hernández Guzmán, las cifras fueron divulgadas durante la firma de un convenio estratégico con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). El acuerdo, suscrito junto a Frank Rodríguez González, presidente y canciller de UTESA, prevé impulsar la formación de estudiantes en técnicas agrícolas especializadas y en los procesos de elaboración de cigarros, con la finalidad de responder a la creciente demanda de mano de obra calificada en el sector.

El presidente de UTESA, Frank Rodríguez González, expresó su entusiasmo por la alianza, señalando que la colaboración con INTABACO tendrá un impacto positivo en la capacitación de miles de alumnos de carreras vinculadas a la agricultura. Este acuerdo fomenta el fortalecimiento del conocimiento y la innovación, además de contribuir directamente a la industria tabacalera, catalogada como la tercera en importancia dentro de las exportaciones nacionales, únicamente superada por el oro y los insumos médicos.

INTABACO y UTESA firmaron un convenio estratégico para impulsar la formación de estudiantes en técnicas agrícolas y elaboración de cigarros, clave para la industria tabacalera. (Foto cortesía INTABACO)

La formación práctica de los estudiantes tendrá lugar en la finca experimental de UTESA ubicada en Estancia del Yaque, provincia Santiago, donde se profundizará en las técnicas de siembra, curado y procesamiento del tabaco. Este proyecto refuerza la integración entre la academia y la industria, facilitando el traspaso de conocimientos y tecnologías al campo dominicano.

Empleos generados y alcance de la industria

El director del INTABACO explicó que el sector tabacalero no solo se distingue por su volumen de exportaciones, sino también por su impacto en la generación de empleos: más de 122 mil puestos de trabajo directos e indirectos provienen de la industria, y de estos, 38,000 corresponden a las zonas francas dedicadas a la producción tabacalera, que han posicionado al sector como líder en la oferta laboral de este ámbito productivo.

A esto se suma el respaldo estatal que se manifiesta a través de programas de financiamiento, capacitación y desarrollo de infraestructuras tales como las zonas francas en San Juan, una apuesta que según Hernández Guzmán, fortalece la competitividad y sostenibilidad del sector.

En la actualidad, 287 empresas distribuidas en ocho provincias dominicanas exportan once productos diferentes de tabaco y sus derivados a 142 países, lo que da cuenta del alcance internacional y la diversificación de la industria. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (PRODOMINICANA) reconoció este esfuerzo conjunto que multiplica destinos y oportunidades.

El sector tabacalero dominicano incrementó sus exportaciones en un 1,4 % respecto a 2024, consolidándose como líder en generación de divisas. (Foto cortesía INTABACO)

Principales mercados internacionales

De acuerdo con el funcionario, los Estados Unidos se mantienen como el primer destino de las exportaciones dominicanas de tabaco, generando un flujo comercial de $7,124 millones, cifra que marca la relevancia de ese mercado. En segundo lugar figura la India, con $1,611 millones, seguida por Haití $1,202 millones, Canadá $757 millones y Puerto Rico $706 millones.

El listado de mercados prioritarios incluye a los Países Bajos con $479 millones, China con $309 millones, Bélgica con $233,9 millones y Alemania con $147,16 millones. Tanto Colombia $143,6 millones como Jamaica $114,5 millones y Cuba $113,7 millones también presentan volúmenes significativos de compras según lo reportado por PRODOMINICANA.

La industria del tabaco en República Dominicana genera más de 122,000 empleos directos e indirectos, destacando su relevancia en la oferta laboral nacional. (Foto cortesía INTABACO)

Nuevos mercados y perspectivas globales

La expansión exportadora del tabaco dominicano abarca otros destinos emergentes en Asia y América. Panamá generó 47,2 millones de dólares en operaciones, seguido por Corea del Sur (42 millones), Perú (24 millones), Bahamas (22 millones) y Barbados (21 millones). También figuran territorios del Caribe y América Central, como San Martin (20 millones), Curazao (20 millones), Ecuador (19,8 millones), El Salvador (18,2 millones), Emiratos árabes Unidos (17,8 millones), Hong Kong (17,4 millones) y Chile (17 millones).