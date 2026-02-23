El sistema eléctrico dominicano inicia restablecimiento gradual tras avería nacional

Un nuevo incidente genera inquietud por la respuesta oficial y el papel de los organismos técnicos responsables ante la falta de plazos concretos para normalizar completamente el servicio en todo el territorio (Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

El restablecimiento del servicio eléctrico en la República Dominicana tras la falla mayor ocurrida en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) este lunes avanza de forma progresiva, con un 30 % recuperado hasta el momento y prioridad en garantizar la estabilidad del suministro para servicios esenciales, según informaron autoridades en un comunicado de prensa.

El suceso ha reavivado debates sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional, cuyas interrupciones recientes han demostrado el alto impacto en la vida urbana y la urgente necesidad de coordinación técnica para prevenir efectos en cascada y asegurar una reactivación controlada.

La avería de este lunes se registró a las 10:50 de la mañana, cuando un incendio en el interruptor de la línea de 138 kilovoltios Hainamosa - Villa Duarte desencadenó una respuesta de emergencia en todo el territorio nacional.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó la conferencia de prensa para detallar la situación. Desde el primer minuto, las autoridades activaron los protocolos de respuesta del SENI para comenzar la restitución del suministro con la mayor celeridad posible, explicó Santos.

Junto al ministro estuvieron el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edwards Veras, y el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini.

La comunicación oficial indicó que los servicios críticos, como hospitales, agua potable, aeropuertos y el transporte masivo, continuaron operando respaldados por sistemas alternativos, mientras la red de transporte urbano y una porción relevante de intersecciones semaforizadas funcionaban de manera normal.

Según la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el restablecimiento busca cumplir con los estándares técnicos requeridos para situaciones de emergencia, a fin de evitar “reconexiones desordenadas” que pudieran agravar el panorama.

El administrador de ETED, Alfonso Rodríguez, informó en un comunicado que los equipos técnicos de la empresa colaboran desde primeras horas con el Organismo Coordinador, las distribuidoras y las generadoras para avanzar en la restauración paulatina de la red.

Expertos examinan el impacto de los últimos eventos en la infraestructura energética, resaltando la importancia de acciones coordinadas ante riesgos persistentes que afectan los servicios urbanos esenciales en diferentes ciudades del país (Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

Pese al progreso, dos horas después del corte la ETED no ha precisado el plazo exacto en que se normalizará el servicio. Las autoridades confirmaron que la información sobre avances y próximos pasos será canalizada a la ciudadanía únicamente a través de fuentes oficiales.

Antecedentes en 2025: un apagón nacional y los riesgos de reactivación desordenada

El historial reciente de interrupciones en el SENI refuerza las preocupaciones sobre las debilidades estructurales de la red eléctrica dominicana. El 11 de noviembre de 2025, un incidente similar provocó un apagón general en toda la República Dominicana durante varias horas. Aquella vez, la simultánea desconexión de las unidades de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya originó una serie de caídas en plantas generadoras, con paralización total del metro, el teleférico y el tráfico de Santo Domingo.

La afectación reveló el alto grado de dependencia de los núcleos urbanos respecto al SENI y la complejidad técnica de los procedimientos para un restablecimiento ordenado. En noviembre de 2025, la reanudación del servicio se ejecutó por fases, bajo estrictas medidas de control para impedir que las reconexiones súbitas generasen daños mayores en la infraestructura.

Desde la presidencia de la ETED, se afirma que la principal prioridad ante eventos de este tipo es “proteger la integridad del servicio nacional y evitar reconexiones no controladas”, una directriz vigente ante la nueva emergencia.

Una investigación técnica en curso y los desafíos para la red eléctrica nacional

Las autoridades anuncian procedimientos de emergencia mientras una investigación busca esclarecer causas y obstáculos que impiden garantizar estabilidad definitiva en el suministro energético nacional (Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

Con la red aún en proceso de restablecimiento, el ministro Joel Santos anunció la puesta en marcha de una investigación técnica una vez superada la contingencia. Las autoridades se comprometieron a mantener a la población informada sobre los hallazgos y avances a través de los canales oficiales.

Las interrupciones de gran escala en la República Dominicana reflejan la vulnerabilidad de su sistema eléctrico y la presión creciente sobre las instituciones responsables de garantizar un suministro confiable y seguro. El restablecimiento del 30 % de la capacidad muestra los avances alcanzados en la primera etapa de respuesta, pero también deja a la vista el trabajo pendiente para blindar la red ante futuras contingencias.