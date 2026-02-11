La Organización Panamericana de la Salud descarta alerta por VIH en República Dominicana

La Organización Panamericana de la Salud aclara que no existe una epidemia de VIH declarada en República Dominicana ni alerta epidemiológica nueva. (Foto: cortesía)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclaró que no existe ninguna epidemia de VIH en República Dominicana y aseguró que no ha emitido ninguna declaratoria ni alerta epidemiológica sobre el virus en el país.

Desde la perspectiva epidemiológica, la organización precisó que el VIH es considerado una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuatro décadas, lo que incluye al territorio dominicano. Esta categoría responde a la magnitud y la transmisión sostenida del virus, especialmente dentro de poblaciones clave y grupos vulnerables, pero no representa ningún anuncio extraordinario ni una situación de emergencia reciente.

Las estimaciones de ONUSIDA para 2024 destacan el desafío regional: se contabilizaron 170,000 nuevas infecciones por VIH y 38,000 muertes relacionadas con el Sida en la Región de las Américas. Estos datos reflejan avances en prevención y tratamiento, pero también evidencian que la lucha contra el virus exige un esfuerzo constante.

En República Dominicana, las autoridades de salud han reforzado las estrategias de prevención, diagnóstico y control del VIH. El trabajo nacional apunta a ampliar el acceso al tratamiento, reducir nuevas infecciones y avanzar hacia una mayor supresión viral entre las personas afectadas.

El VIH es una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuarenta años, afectando especialmente a grupos vulnerables. (Foto: cortesía)

El país mantiene un compromiso activo en la mejora de los servicios de prevención y atención, con el respaldo técnico de la OPS. La organización reiteró su apoyo a las autoridades dominicanas, subrayando que las acciones deben sustentarse en evidencia científica, derechos humanos y el acceso universal a servicios de salud de calidad.

La OPS instó a la ciudadanía y a los comunicadores a consultar siempre fuentes oficiales antes de difundir información sobre temas de salud, con el objetivo de evitar confusiones y aportar claridad a la población.

El compromiso de la organización es acompañar los esfuerzos de República Dominicana en la respuesta al VIH, promoviendo una narrativa informativa basada en la ciencia y en la protección de los derechos de las personas.

Según la Estrategia de Cooperación de País con República Dominicana 2026-2031 de la Organización Panamericana de la Salud, República Dominicana presenta una epidemia de VIH concentrada en grupos clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes (51 % de los casos nuevos) y personas privadas de la libertad.

Para 2023, las cifras oficiales indican que 79,000 personas viven con VIH en el país, de las cuales el 4 % son menores de 14 años. Cada año se reportan 4,100 nuevas infecciones y cerca de 1,500 muertes asociadas al sida.

República Dominicana presenta una epidemia de VIH concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y personas privadas de la libertad. (Captura de pantalla)

El sistema de salud dominicano ha diagnosticado al 95% de los casos estimados, lo que refleja la eficacia de las campañas de testeo. Sin embargo, la continuidad del tratamiento y la supresión viral presentan brechas importantes, ya que no todas las personas diagnosticadas acceden o mantienen la terapia antirretroviral de manera constante. Esta situación limita el control efectivo de la epidemia.

Factores como el estigma, la discriminación, la falta de servicios especializados y el déficit de educación sexual restringen el acceso y la adherencia al tratamiento, especialmente entre los grupos más vulnerables. Además, la movilidad poblacional y las condiciones en las zonas fronterizas añaden complejidad a la respuesta sanitaria, según advierte la OPS.

El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia han fortalecido la respuesta sanitaria mediante protocolos de emergencia, vigilancia activa y campañas de prevención, con especial énfasis en el VIH, según la OPS. Se ha ampliado el acceso al diagnóstico, la consejería y el tratamiento antirretroviral, además de capacitar a los equipos médicos en epidemiología aplicada.