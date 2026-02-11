República Dominicána

La Organización Panamericana de la Salud descarta alerta por VIH en República Dominicana

Las autoridades internacionales señalaron que el virus representa una “problemática vigente a nivel global”, sin que exista un anuncio especial o una situación sanitaria inusual que implique una alerta epidemiológica reciente para la población del país

Guardar
La Organización Panamericana de la
La Organización Panamericana de la Salud aclara que no existe una epidemia de VIH declarada en República Dominicana ni alerta epidemiológica nueva. (Foto: cortesía)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclaró que no existe ninguna epidemia de VIH en República Dominicana y aseguró que no ha emitido ninguna declaratoria ni alerta epidemiológica sobre el virus en el país.

Desde la perspectiva epidemiológica, la organización precisó que el VIH es considerado una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuatro décadas, lo que incluye al territorio dominicano. Esta categoría responde a la magnitud y la transmisión sostenida del virus, especialmente dentro de poblaciones clave y grupos vulnerables, pero no representa ningún anuncio extraordinario ni una situación de emergencia reciente.

Las estimaciones de ONUSIDA para 2024 destacan el desafío regional: se contabilizaron 170,000 nuevas infecciones por VIH y 38,000 muertes relacionadas con el Sida en la Región de las Américas. Estos datos reflejan avances en prevención y tratamiento, pero también evidencian que la lucha contra el virus exige un esfuerzo constante.

En República Dominicana, las autoridades de salud han reforzado las estrategias de prevención, diagnóstico y control del VIH. El trabajo nacional apunta a ampliar el acceso al tratamiento, reducir nuevas infecciones y avanzar hacia una mayor supresión viral entre las personas afectadas.

El VIH es una epidemia
El VIH es una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuarenta años, afectando especialmente a grupos vulnerables. (Foto: cortesía)

El país mantiene un compromiso activo en la mejora de los servicios de prevención y atención, con el respaldo técnico de la OPS. La organización reiteró su apoyo a las autoridades dominicanas, subrayando que las acciones deben sustentarse en evidencia científica, derechos humanos y el acceso universal a servicios de salud de calidad.

La OPS instó a la ciudadanía y a los comunicadores a consultar siempre fuentes oficiales antes de difundir información sobre temas de salud, con el objetivo de evitar confusiones y aportar claridad a la población.

El compromiso de la organización es acompañar los esfuerzos de República Dominicana en la respuesta al VIH, promoviendo una narrativa informativa basada en la ciencia y en la protección de los derechos de las personas.

Según la Estrategia de Cooperación de País con República Dominicana 2026-2031 de la Organización Panamericana de la Salud, República Dominicana presenta una epidemia de VIH concentrada en grupos clave, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes (51 % de los casos nuevos) y personas privadas de la libertad.

Para 2023, las cifras oficiales indican que 79,000 personas viven con VIH en el país, de las cuales el 4 % son menores de 14 años. Cada año se reportan 4,100 nuevas infecciones y cerca de 1,500 muertes asociadas al sida.

República Dominicana presenta una epidemia
República Dominicana presenta una epidemia de VIH concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y personas privadas de la libertad. (Captura de pantalla)

El sistema de salud dominicano ha diagnosticado al 95% de los casos estimados, lo que refleja la eficacia de las campañas de testeo. Sin embargo, la continuidad del tratamiento y la supresión viral presentan brechas importantes, ya que no todas las personas diagnosticadas acceden o mantienen la terapia antirretroviral de manera constante. Esta situación limita el control efectivo de la epidemia.

Factores como el estigma, la discriminación, la falta de servicios especializados y el déficit de educación sexual restringen el acceso y la adherencia al tratamiento, especialmente entre los grupos más vulnerables. Además, la movilidad poblacional y las condiciones en las zonas fronterizas añaden complejidad a la respuesta sanitaria, según advierte la OPS.

El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia han fortalecido la respuesta sanitaria mediante protocolos de emergencia, vigilancia activa y campañas de prevención, con especial énfasis en el VIH, según la OPS. Se ha ampliado el acceso al diagnóstico, la consejería y el tratamiento antirretroviral, además de capacitar a los equipos médicos en epidemiología aplicada.

Temas Relacionados

Organización Panamericana de la SaludRepública DominicanaMinisterio de Salud PúblicaONUSIDAEpidemia de VIHPrevención y Tratamiento

Últimas Noticias

Caso Castillo de Princesas: Organismo de Investigación Judicial desarticula organización dedicada al lavado de dinero y proxenetismo en Costa Rica

Investigaciones establecen que inmuebles y empresas como salones de belleza servían como fachada para la explotación sexual y el ocultamiento de fondos ilícitos asociados a actividades criminales

Caso Castillo de Princesas: Organismo

Cifra récord en El Salvador: la Defensoría del Consumidor recuperó más de 57 millones de dólares en 2025

En 2025, la Defensoría del Consumidor de El Salvador logró la mayor cifra de recuperación económica de su historia, con más de 329,000 personas beneficiadas

Cifra récord en El Salvador:

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira

La serie de presentaciones de la artista colombiana provoca que visitantes extranjeros busquen alternativas de alojamiento en el oriente salvadoreño, a más de 130 kilómetros de distancia de la zona del concierto, ante la saturación hotelera en la capital.

Turistas colmaron hoteles en San

Alarma en El Salvador por bajos niveles de oxígeno en la laguna de Apastepeque tras mortandad de peces

Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente detectan una disminución crítica de oxígeno en el ecosistema acuático de la laguna de Apastepeque, en El Salvador, y mantienen el monitoreo para prevenir nuevos episodios y proteger la fauna

Alarma en El Salvador por

Descubren plazas fantasma de venezolanos y cubanos en la Secretaría de Infraestructura de Honduras

Un operativo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte permitió a funcionarios detectar registros fraudulentos de personal extranjero, quienes figuraban en nóminas y recibían pagos pese a no desempeñar funciones ni residir en territorio hondureño

Descubren plazas fantasma de venezolanos

TECNO

Nueva herramienta para crear ciberataques

Nueva herramienta para crear ciberataques y robar contraseñas en segundos, dejando atrás a la IA

Padel Rivals: así será el primer videojuego de pádel multijugador para consolas y PC

Cómo instalar un Fire TV de Amazon en un Smart TV: paso a paso

El gran error que cometes al chatear con Gemini o ChatGPT: por qué nunca deberías darles estos datos

Así es como los drones están cambiando la manera de ver los Juegos Olímpicos y disfrutar del deporte

ENTRETENIMIENTO

Así luce la actriz de

Así luce la actriz de Dirty Dancing, Jennifer Grey, hoy a los 65 años

Dua Lipa y Callum Turner enfrentan a paparazzi en una tensa noche parisina: “No está bien”

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

Sean Connery pudo ser Hannibal Lecter: el sorprendente motivo por el que rechazó el personaje

La prometida de Mick Jagger fue agredida en un club de Londres: “Dos personas me agarraron por detrás”

MUNDO

Netanyahu llegó a la Casa

Netanyahu llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y abordar la estrategia conjunta frente a Irán

Zelensky anunció que el próximo diálogo con Rusia en Estados Unidos se centrará en el futuro de los territorios ocupados

Escándalo en el Parlamento turco: legisladores se pelearon a golpes de puño y uno terminó con su nariz fracturada

Rat Islands, el enclave que pertenece a Estados Unidos y yace perdido en las Aleutianas

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla