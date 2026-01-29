República Dominicána

La aerolínea Arajet lidera operaciones comerciales en República Dominicana durante 2025

La compañía superó el millón y medio de pasajeros transportados y proyecta alcanzar más de dos millones en 2026

El avance de la aerolínea dominicana Arajet ha redibujado el panorama de la aviación en República Dominicana, consolidando su papel como líder entre las compañías nacionales y aspirando a competir en el escenario internacional. Con una participación superior al 41% de todas las operaciones regulares ejecutadas por aerolíneas locales en 2025, Arajet cerró el año con 1.480,278 pasajeros transportados y proyecta superar los dos millones en 2026, de acuerdo con datos de la empresa y cifras oficiales citadas por el Periódico elDinero.

El desempeño operativo de Arajet también se tradujo en un total de 27,440 vuelos regulares durante 2025, cifra que representa el 3.1% de todas las operaciones aéreas realizadas en el país, según el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y el 41.2% del total registrado por aerolíneas dominicanas.

José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de la compañía, destacó que Arajet explica el 85% del movimiento total de pasajeros de aerolíneas dominicanas, afirmando: “El crecimiento de Arajet no puede analizarse solo en cifras absolutas, sino en su participación dentro del mercado nacional, donde hoy concentra más de cuatro de cada diez operaciones de aerolíneas dominicanas”, según sus declaraciones recogidas por el medio elDinero.

El CEO y fundador de la aerolínea, Víctor Pacheco Méndez, enfatizó la creciente importancia de la compañía tanto a nivel nacional como regional. Pacheco Méndez detalló que, entre julio y diciembre de 2025, Arajet se consolidó como la tercera aerolínea con mayor movimiento de pasajeros desde y hacia República Dominicana, mientras que en el total anual ocupó la cuarta posición a nivel nacional. Solo gigantes internacionales como American Airlines y JetBlue operaron en mayor escala desde el país en ese periodo, según señaló.

Información sobre un vuelo de
Información sobre un vuelo de la aerolínea dominicana Arajet se ve en una pantalla en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México, México, el 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Los destinos con más volumen de pasajeros

El peso de la compañía también se evidencia en la cantidad de destinos alcanzados. Durante 2025, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Miami, São Paulo, Newark, Cancún y San Juan fueron los trayectos con mayor volumen de pasajeros de Arajet. Por países, la mayor demanda provino de Colombia, México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Un hito clave del año fue la entrada de Arajet al mercado estadounidense con rutas hacia Nueva York, Miami, Boston, Orlando y Chicago, y la inclusión de la empresa en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Sobre este logro, Pacheco Méndez destacó: “Somos la primera aerolínea dominicana en 30 años en obtener esta membresía”, según sus palabras al Periódico elDinero.

En cuanto a la estructura operativa, la compañía cerró 2025 con trece aeronaves y planea finalizar 2026 con diecisiete aviones en su flota. La meta establecida es superar los dos millones de pasajeros al finalizar el próximo año. Además, Pacheco Méndez subrayó que “más de 1,2 millones del total de pasajeros transportados en 2025 viajaron desde o hacia República Dominicana”, lo que, en sus palabras, “demuestra el impacto directo de nuestra operación en el turismo y la conectividad del país”.

República Dominicana ofrece ocho aeropuertos
República Dominicana ofrece ocho aeropuertos internacionales y múltiples opciones de acceso para turistas. - Cortesía Avianca.

El crecimiento de Arajet ha recibido apoyo estatal a través de organismos como el Ministerio de Turismo, el IDAC, la Junta de Aviación Civil, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y la Dirección General de Migración, según subrayó el propio Pacheco Méndez en declaraciones recogidas por elDinero.

El efecto de este volumen de operaciones repercute en toda la cadena de servicios aeroportuarios y auxiliares, involucrando controles aéreos, migración, seguridad, mantenimiento, suministro de combustible y generación de empleo. Sobre este punto, Pacheco Méndez sostuvo: “Cada operación aérea implica no solo un avión, sino una cadena completa de servicios: control aéreo, migración, seguridad, mantenimiento, combustible y personal”, según publica elDinero.

Por último, el desarrollo de talento local ha sido señalado como pieza central del modelo de Arajet, con “casi 800 colaboradores, 99% de tripulantes de cabina dominicanos y más del 50% de los puestos directivos ocupados por mujeres”, informó la compañía.

