República Dominicána

Adiós a la tarjeta de 2014: República Dominicana estrena una cédula inteligente

El lanzamiento de la nueva cédula con tecnología avanzada inaugura una etapa que trasciende lo administrativo, planteando implicaciones profundas para la seguridad, la eficiencia estatal y la confianza ciudadana en el sistema democrático

El presidente de República Dominicana y la primera dama recibieron la nueva cédula de identidad y electoral durante el acto oficial de lanzamiento encabezado por la Junta Central Electoral. Foto cortesía en la red social X de la primera Dama)

La República Dominicana inicia un proceso de modernización de sus documentos de identificación con la introducción de la nueva cédula de identidad y electoral, cuyo lanzamiento oficial se efectuó el día de ayer 26 de enero de 2026.

La Junta Central Electoral (JCE) entregó los primeros ejemplares al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, marcando el inicio de un proyecto cuya finalidad es fortalecer tanto la identidad nacional como la integridad democrática y la interoperabilidad digital en el país.

Esta iniciativa, que representa una inversión de aproximadamente 6,000 millones de pesos, busca además optimizar recursos estatales mediante la durabilidad del nuevo documento.

El proceso de renovación, previsto para extenderse hasta finales de 2026, está planificado para abarcar a más de 9 millones de ciudadanos. La operación será escalonada y no implicará ningún costo para los usuarios. La primera etapa comenzará el 12 de abril de 2026, fecha en la que se celebra el aniversario de la JCE.

Según la entidad, la vigencia de la nueva cédula estará determinada por la edad de cada titular:

  • Los menores de 16 y 17 años la conservarán hasta los 18
  • Quienes tengan entre 18 y 35 años, durante 12 años
  • Para el grupo de 36 a 60 años, será válida por 16 años
  • Los mayores de 61 años la mantendrán durante 20 años.
La nueva cédula estará elaborada en policarbonato, contará con grabado láser, chip y código QR, más de 100 elementos de seguridad.

Al obtener la nueva cédula, el procedimiento exigirá la validación presencial de la identidad, la captura de datos biométricos y personales, así como la personalización del documento ante el titular. La versión anterior será perforada e invalidada de inmediato, dejando únicamente vigente el nuevo formato.

Este cambio responde a los avances tecnológicos y requisitos de seguridad internacional, lo que se ve reflejado en las características técnicas del nuevo documento.

La cédula incorpora un conjunto de innovaciones en materia de seguridad: incluye un chip seguro, código QR y almacenamiento de datos biométricos cifrados, lo que eleva las barreras contra la clonación y el fraude de identidad. Además, la presencia del grabado láser y demás elementos dificulta considerablemente cualquier intento de falsificación y promete una vigencia física que puede superar los diez años bajo condiciones normales de manipulación.

Antigüedad de la cédula anterior en República Dominicana

La decisión de renovar la cédula se vincula con los antecedentes del documento anterior. Desde 2014, la misma versión de la cédula de identidad se mantuvo como válida en República Dominicana, aunque su vigencia legal de diez años demandaba una actualización en 2024.

Por diversos retrasos institucionales y debates públicos sobre la validez del documento expirado, la mayoría de la población continuó utilizándolo durante 2025, luego de que la JCE extendiera su uso hasta el inicio de esta renovación. De esta manera, el ciclo de la cédula previa abarcó aproximadamente una década, hasta la llegada del nuevo formato en 2026.

Este cambio responde a los avances tecnológicos y requisitos de seguridad internacional. (Foto cortesía en la red social X de la primera Dama)

¿Qué es el policarbonato?

El material elegido para la fabricación es el policarbonato, un plástico compuesto por cadenas moleculares unidas por grupos carbonato. Sus propiedades brindan alta durabilidad, resistencia al impacto, al calor y al uso intensivo.

El uso de policarbonato aporta ventajas frente a otros materiales empleados en documentos de identidad, como PVC o PETG, ya que posibilita la integración de; grabado láser, microtextos, ventanas transparentes y capas superpuestas que resultan imposibles de separar sin dañar el documento. Además, el policarbonato es reciclable y, acorde con estándares de sostenibilidad internacionales, no libera sustancias nocivas en su uso habitual.

