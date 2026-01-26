República Dominicána

El presidente dominicano Luis Abinader será el primero en recibir la nueva cédula en ceremonia oficial

El órgano electoral ha preparado un acto protocolar para marcar el comienzo de la modernización del documento, mientras prepara un calendario que organizará la renovación progresiva de la cédula en todo el territorio nacional

El presidente de República Dominicana,
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un evento oficial (Cortesía)

La Junta Central Electoral (JCE) ha programado la entrega de la primera cédula de identidad y electoral bajo el nuevo formato al presidente de la República, Luis Abinader Corona, en una ceremonia que se realizará este lunes 26 de enero, fecha que conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte.

El órgano electoral ha confirmado que el proceso general de cedulación masiva para la población comenzará en abril y abarcará todo el país, como parte de una iniciativa que se enfocará en reforzar la integridad del sistema de identificación nacional y combatir posibles fraudes.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha advertido sobre las consecuencias legales para quienes intenten obtener el nuevo documento presentando una cédula falsa. Según declaraciones del funcionario, quienes incurran en este tipo de irregularidades “van a caer presos”. Jáquez Liranzo recalcó que “la Junta Central Electoral no entregará una cédula por otra” sin verificar a fondo el estatus civil del solicitante. Este protocolo contempla una depuración exhaustiva, en la que solo quienes cuenten con un acta de nacimiento validada accederán a la renovación.

Tras su salida de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, donde participó en la rendición de cuentas del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, Jáquez Liranzo enfatizó: “Esto va a estar pendiente de una depuración que se está haciendo”, reafirmando el compromiso del organismo con la transparencia y el orden legal.

La nueva cédula estará elaborada
La nueva cédula estará elaborada en policarbonato, contará con grabado láser, chip y código QR, más de 100 elementos de seguridad.

De acuerdo con detalles proporcionados por las instancias de gobierno dominicanas, la depuración de datos inició en diciembre de 2024. El cronograma de la JCE establece que tras la primera entrega al presidente de la República, en febrero y marzo de 2026 se realizará la captura de datos personales y biométricos, y la entrega física de la cédula a sectores focalizados.

La emisión masiva, que comenzará en abril, requerirá que los ciudadanos acudan por mes de cumpleaños, y está previsto que concluya el 31 de marzo de 2027.

El acto oficial, previsto para las 9:00 de la mañana en el Auditorio de la sede central de la JCE, contará con la presencia del Pleno, encabezado por su presidente, los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, junto con el secretario general Sonne Beltré. La entrega al presidente Luis Abinader representa el primer paso formal de este proceso de modernización documental en el país.

La renovación de la cédula, que tiene como antecedente la captura de datos biométricos y personales iniciada el 8 de enero entre el personal de la JCE, se orienta a elevar los estándares de seguridad y confiabilidad.

La Junta Central Electoral presentó
La Junta Central Electoral presentó el diseño y los principales elementos de seguridad de la Nueva Cédula de la República Dominicana.

Desde abril, la población deberá gestionar la nueva cédula en las fechas asignadas según su mes de nacimiento, cumpliendo así con un calendario que busca garantizar la cobertura nacional y la depuración efectiva del registro civil.

Vale mencionar que en 2020 la Junta Central Electoral autorizó la expedición de cédulas de identidad a menores a partir de los doce años de edad. Anterior a ello, se entregaba a los 16 años.

El requisito del organismo fue que el menor se hiciera acompañar por uno de sus padres.

