La devoción a Nuestra Señora de la Altagracia trasciende fronteras y consolida identidad dominicana

A Dominican catholic holds up an image of the Virgin during a pilgrimage to the Virgin of Altagracia in Basilica of Higuey, 155 km (96 miles) east of Santo Domingo January 21, 2013. Thousands of believers make a pilgrimage to the basilica to commemorate Dominican Republic's patron saint, the Virgin of Altagracia. REUTERS/Ricardo Rojas (DOMINICAN REPUBLIC - Tags: SOCIETY RELIGION ANNIVERSARY)

Cada 21 de enero, miles de fieles dominicanos se congregan en la Basílica-Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey- Hmunicipio de la República Dominicana, capital de la provincia de La Altagracia en la región oriental del país, a unos 145 km al este de Santo Domingo- para rendir homenaje a la que consideran su madre espiritual y protectora.

Esta devoción no se limita a República Dominicana: la figura de Nuestra Señora de la Altagracia trasciende fronteras y se celebra entre las comunidades migrantes, como en Nueva York, donde su festividad marca el inicio del Mes de la Herencia Dominicana, según información de es.wikipedia.org.

El arraigo de esta advocación mariana ha motivado al papa Francisco a enviar una Rosa de Oro en 2022, conmemorando el centenario de su coronación canónica.

La imagen de Nuestra Señora de la Altagracia ha recibido dos coronaciones: la primera ocurrió el 15 de agosto de 1922, bajo el pontificado de Pío XI, y la segunda, el 12 de octubre de 1992, cuando Juan Pablo II la coronó personalmente con una diadema de plata sobredorada. Estos reconocimientos consolidan su centralidad en la religiosidad dominicana.

Santuario mariano del país

La Basílica-Catedral situada en la provincia La Altagracia, inaugurada en 1971, se erige como el principal santuario mariano del país. Fue diseñada por los arquitectos franceses André-Jacques Dunoyer de Segonzac, Pierre Dupré y Pierre Domino.

Su estructura se distingue por un gran arco de bronce y oro de 69 metros de altura. En el altar se resguarda la pintura de la Virgen, cuya antigüedad data del siglo XVI, según detalla godominicanrepublic.com.

El origen de esta devoción se remonta a Extremadura, España, donde ya se veneraba a la Virgen bajo el título de la Altagracia, en localidades como Garrovillas de Alconétar y Siruela.

Según es.wikipedia.org, fueron Alonso y Antonio de Trejo, procedentes de Plasencia, quienes llevaron la imagen a la isla de La Española a comienzos del siglo XVI, colocándola en la iglesia de Higüey.

La iconografía de la Virgen de la Altagracia es una pintura sobre tela de 33.5 x 45 cm. Representa la Natividad: la Virgen María, coronada y rodeada por doce estrellas, se muestra adorando al Niño Jesús en el pesebre, mientras San José aparece al fondo.

El manto azul, salpicado de estrellas, y la túnica roja y blanca simbolizan, respectivamente, su pureza y humanidad. Esta representación perdura como la imagen central venerada en el país.

La festividad del 21 de enero también conmemora la Batalla de Sabana Real de 1691, ocasión en la que el ejército español derrotó al francés. La victoria se atribuyó a la intercesión de la Virgen y, en 1924, el Congreso dominicano declaró oficialmente la jornada como fiesta nacional, según informa es.wikipedia.org.

Devoción que trasciende fronteras

Más allá de la República Dominicana, el culto a la Virgen de la Altagracia se mantiene en América Latina y España. Se le rinde tributo en comunidades de Argentina, Panamá, Perú y Venezuela, así como en las localidades españolas de Garrovillas de Alconétar y Siruela.

Entre las tradiciones que nutren el imaginario popular, una leyenda relata cómo la imagen de la Virgen, llevada como obsequio por un comerciante español a su hija, desaparecía continuamente del hogar para ser hallada bajo un naranjo.

El hallazgo fue interpretado como señal de que su lugar de culto debía establecerse en aquel sitio.

La Basílica-Catedral en Higüey y la celebración del 21 de enero sintetizan la fuerza espiritual, la tradición y el sentido de identidad nacional que la Virgen de la Altagracia inspira en el pueblo dominicano actual.