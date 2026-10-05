Qué puedo ver

Animals, el thriller de Ben Affleck sobre poder, familia y engaños

La película, ambientada en Los Ángeles, reúne a un elenco internacional que incluye a Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez

Cuando secuestran a su hijo, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida. Ben Affleck dirige y protagoniza esta película, que también cuenta con las actuaciones de Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez. «Animales» se estrena el 9 de octubre. (Netflix)
Guardar

Animals, el nuevo thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck, llegará a Netflix el 9 de octubre de 2026 con una historia de secuestro, poder político y secretos familiares situada en Los Ángeles. La película reúne a Affleck con Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que ha construido su campaña sobre una imagen pública de estabilidad. Esa fachada queda bajo presión cuando Denny, su hijo, es secuestrado. Junto con su esposa Abigail, encarnada por Washington, deberá conseguir el dinero del rescate y decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperarlo.

PUBLICIDAD

Ben Affleck de pie con los brazos cruzados permanece detrás de Kerry Washington, quien está sentada en un sillón
Los actores Ben Affleck y Kerry Washington protagonizan una escena del largometraje titulado Animals. (Netflix)

La cuenta regresiva impuesta por los captores atraviesa la vida privada y la ambición política de los Kimball. La búsqueda del niño obliga a la pareja a enfrentar información que había permanecido fuera de la vista pública y pone en riesgo tanto su familia como la candidatura de Mark.

Un secuestro altera la campaña de Mark Kimball

La sinopsis presenta a Animals como un thriller criminal centrado en las decisiones de una familia ante una crisis extrema. La desaparición de Denny desencadena una red de engaños que compromete a los protagonistas mientras buscan reunir el rescate.

Un hombre con barba, camisa clara y corbata sostiene unos papeles sentado frente a un escritorio y una ventana
El actor Ben Affleck revisa unos documentos en su escritorio durante una escena de la película de suspenso Animals. (Netflix)

En ese contexto aparece Dayle, el personaje de Gillian Anderson, quien advierte a los Kimball que la supervivencia de su hijo depende de que dejen de ocultarse cosas. Esa intervención instala uno de los ejes de la película: la distancia entre la imagen que el matrimonio proyecta y los secretos que sostiene puertas adentro.

PUBLICIDAD

La trama combina el conflicto familiar con la presión de una campaña electoral en Los Ángeles. Para Mark, cada paso tiene consecuencias que trascienden el ámbito doméstico, ya que su respuesta al secuestro puede afectar su aspiración de llegar a la alcaldía.

Un hombre y una mujer con marcas en el rostro y el brazo se miran fijamente mientras están sentados frente a una mesa
La actriz Adriana Paz interpreta una escena junto a otro actor en el largometraje Animals. (Netflix)

Kerry Washington encabeza el reparto junto a Affleck

Además de Affleck, Washington, Anderson y Yeun, el elenco incluye a Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald y Jacob Estrada. Paz y Méndez interpretan a Cecilia y Ramón, aunque los detalles sobre la participación de sus personajes en el misterio se mantienen en reserva.

La presencia de los dos intérpretes mexicanos amplía el reparto internacional del largometraje. Paz viene de ganar visibilidad global por Emilia Pérez, mientras que Méndez ha participado en producciones estadounidenses como Murder Mystery y Charlie’s Angels.

Una mujer recostada en una cama observa hacia un lado mientras sujeta una manta sobre un niño dormido
La actriz Kerry Washington permanece recostada en una cama junto a un niño en una escena del largometraje Animals. (Netflix)

El guion fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Affleck. La película tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y fue rodada en Los Ángeles y sus alrededores, el mismo escenario en el que transcurre la historia.

Affleck retoma el thriller desde la dirección

Con Animals, Affleck vuelve al terreno del suspenso como director después de títulos como Argo y Live by Night. La producción está a cargo de Brad Weston, Collin Creighton, Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon, con participación de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck, Damon y Gerry Cardinale.

Una mujer rubia con abrigo claro y un hombre con traje oscuro permanecen de pie en una habitación frente a una mesa
Los actores Gillian Anderson y Steven Yeun interpretan a sus personajes en una escena del largometraje Animals. (Netflix)

El proyecto tuvo modificaciones durante su desarrollo. En una entrevista con Entertainment Weekly, Affleck explicó que Jennifer Garner fue considerada inicialmente para interpretar a Abigail. El director señaló que ambos decidieron no avanzar con esa alternativa para evitar que la atención pública sobre su vínculo personal condicionara la recepción de la película.

La producción también atravesó una pausa durante el rodaje, iniciado en 2024. Matt Damon formó parte de una etapa inicial del proyecto, pero luego dejó el elenco debido a su participación en The Odyssey. Affleck asumió entonces el rol principal frente a cámara.

Un hombre con barba y camisa clara se inclina hacia una mujer con suéter azul oscuro que lo mira de frente
El actor Ben Affleck mira de cerca a la actriz Kerry Washington durante un momento de la película Animals. (Netflix)

Animals estará disponible en Netflix desde el 9 de octubre.

Temas Relacionados

AnimalsBen AffleckKerry WashingtonSecuestroGillian AndersonLuis Gerardo MéndezNetflixpeliculasqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

La serie documental se estrenará el 22 de octubre y reconstruirá el crimen de 1994 desde la voz de su único sobreviviente, con Juan José Campanella como productor ejecutivo.

La masacre de Flores llega a HBO Max con el testimonio de Matías Bagnato

Kim Kardashian producirá ‘Bachelorette Weekend’, la serie de Kylie Jenner

La serie reconstruirá una despedida de soltera que termina con la novia muerta en una piscina

Kim Kardashian producirá ‘Bachelorette Weekend’, la serie de Kylie Jenner

Mike Flanagan presenta ‘El Exorcista: Mártires’ con Scarlett Johansson

Johansson interpreta a una detective que investiga crímenes inspirados en el martirio de santos católicos

Mike Flanagan presenta ‘El Exorcista: Mártires’ con Scarlett Johansson

Warner Bros. detiene temporalmente el rodaje de ‘The Batman: Parte II’

El estudio todavía no informó cuándo continuará la filmación, pero su estreno permanece fijado para el 18 de febrero de 2028

Warner Bros. detiene temporalmente el rodaje de ‘The Batman: Parte II’

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

La serie basada en una novela de Lars Kepler se estrenará el 30 de octubre con dos episodios

Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

TELESHOW

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

El dolor de Maxi Ghione tras recuperar la libertad: “Perdí a la mujer que amo”

Mario Pergolini cuestionó a su público por el rating de su programa durante la despedida de Messi: “Nos fue para el orto"

INFOBAE AMÉRICA

Roberto Arlt, escritor argentino: “La escuela más útil es la escuela de la calle, que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás”

Roberto Arlt, escritor argentino: “La escuela más útil es la escuela de la calle, que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás”

Balotaje en Brasil: Lula busca revertir la ventaja de Bolsonaro con una nueva estrategia digital y apunta a los abstencionistas

El Parlamento de Italia vota una reforma electoral clave para el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni

Rodrigo Paz denunció amenazas de muerte contra sus ministros y diputados tras el cambio de fiscal general en Bolivia

El Gobierno de Chile retiró del Congreso su proyecto de reforma de seguridad tras recibir escaso respaldo político