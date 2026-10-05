Animals, el thriller de Ben Affleck sobre poder, familia y engaños

Cuando secuestran a su hijo, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida. Ben Affleck dirige y protagoniza esta película, que también cuenta con las actuaciones de Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez. «Animales» se estrena el 9 de octubre. (Netflix)

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Animals, el nuevo thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck, llegará a Netflix el 9 de octubre de 2026 con una historia de secuestro, poder político y secretos familiares situada en Los Ángeles. La película reúne a Affleck con Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.

Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que ha construido su campaña sobre una imagen pública de estabilidad. Esa fachada queda bajo presión cuando Denny, su hijo, es secuestrado. Junto con su esposa Abigail, encarnada por Washington, deberá conseguir el dinero del rescate y decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperarlo.

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Los actores Ben Affleck y Kerry Washington protagonizan una escena del largometraje titulado Animals. (Netflix)

La cuenta regresiva impuesta por los captores atraviesa la vida privada y la ambición política de los Kimball. La búsqueda del niño obliga a la pareja a enfrentar información que había permanecido fuera de la vista pública y pone en riesgo tanto su familia como la candidatura de Mark.

Un secuestro altera la campaña de Mark Kimball

La sinopsis presenta a Animals como un thriller criminal centrado en las decisiones de una familia ante una crisis extrema. La desaparición de Denny desencadena una red de engaños que compromete a los protagonistas mientras buscan reunir el rescate.

El actor Ben Affleck revisa unos documentos en su escritorio durante una escena de la película de suspenso Animals. (Netflix)

En ese contexto aparece Dayle, el personaje de Gillian Anderson, quien advierte a los Kimball que la supervivencia de su hijo depende de que dejen de ocultarse cosas. Esa intervención instala uno de los ejes de la película: la distancia entre la imagen que el matrimonio proyecta y los secretos que sostiene puertas adentro.

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La trama combina el conflicto familiar con la presión de una campaña electoral en Los Ángeles. Para Mark, cada paso tiene consecuencias que trascienden el ámbito doméstico, ya que su respuesta al secuestro puede afectar su aspiración de llegar a la alcaldía.

La actriz Adriana Paz interpreta una escena junto a otro actor en el largometraje Animals. (Netflix)

Kerry Washington encabeza el reparto junto a Affleck

Además de Affleck, Washington, Anderson y Yeun, el elenco incluye a Adriana Paz, Luis Gerardo Méndez, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald y Jacob Estrada. Paz y Méndez interpretan a Cecilia y Ramón, aunque los detalles sobre la participación de sus personajes en el misterio se mantienen en reserva.

La presencia de los dos intérpretes mexicanos amplía el reparto internacional del largometraje. Paz viene de ganar visibilidad global por Emilia Pérez, mientras que Méndez ha participado en producciones estadounidenses como Murder Mystery y Charlie’s Angels.

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La actriz Kerry Washington permanece recostada en una cama junto a un niño en una escena del largometraje Animals. (Netflix)

El guion fue escrito por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Affleck. La película tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y fue rodada en Los Ángeles y sus alrededores, el mismo escenario en el que transcurre la historia.

Affleck retoma el thriller desde la dirección

Con Animals, Affleck vuelve al terreno del suspenso como director después de títulos como Argo y Live by Night. La producción está a cargo de Brad Weston, Collin Creighton, Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon, con participación de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck, Damon y Gerry Cardinale.

Los actores Gillian Anderson y Steven Yeun interpretan a sus personajes en una escena del largometraje Animals. (Netflix)

El proyecto tuvo modificaciones durante su desarrollo. En una entrevista con Entertainment Weekly, Affleck explicó que Jennifer Garner fue considerada inicialmente para interpretar a Abigail. El director señaló que ambos decidieron no avanzar con esa alternativa para evitar que la atención pública sobre su vínculo personal condicionara la recepción de la película.

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La producción también atravesó una pausa durante el rodaje, iniciado en 2024. Matt Damon formó parte de una etapa inicial del proyecto, pero luego dejó el elenco debido a su participación en The Odyssey. Affleck asumió entonces el rol principal frente a cámara.

El actor Ben Affleck mira de cerca a la actriz Kerry Washington durante un momento de la película Animals. (Netflix)

Animals estará disponible en Netflix desde el 9 de octubre.