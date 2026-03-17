La primera serie de ficción de Nadie dice nada reúne a Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nico Ochiato en la pantalla de Disney+

Disney anuncia el inicio de producción de la primera serie de ficción de “Nadie dice nada”, el popular programa de streaming de LUZU TV. (Disney Plus)

Disney+ ha anunciado el inicio de producción de la primera serie de ficción basada en el programa insignia de LUZU TV, Nadie dice nada, marcando un nuevo paso para los formatos digitales argentinos en la industria internacional del contenido. De acuerdo al comunicado oficial difundido el 16 de marzo de 2026, la realización contará con ocho episodios de veinte minutos y tendrá como protagonistas a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, replicando la química que consolidó al ciclo como fenómeno del streaming en el país. La producción será responsabilidad de Pampa Films, con Nicolás Silbert y Lalo Mark a cargo de la dirección. El dato diferencial que posiciona a esta serie como una apuesta de industria radica en la decisión de Disney+ de distribuirla en simultáneo en toda Latinoamérica, profundizando la estrategia de regionalización de talento y formatos nativos digitales.

La compañía informó que la serie se encuentra en etapa de desarrollo, con rodaje inminente y un equipo creativo liderado por Talledo y Diego Vago como showrunners y escritores, acompañados en la autoría por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda. El acuerdo entre LUZU TV y Disney+ introduce al catálogo de la plataforma una propiedad pensada específicamente para ficción, pero que incorpora al staff original del programa: un factor que, hasta este lanzamiento, no había tenido precedentes en la transición de éxitos de streaming local hacia el ecosistema internacional de Disney.

La nueva serie original de Nadie dice nada contará con ocho episodios de veinte minutos y replicará el elenco original del ciclo digital argentino. (Disney plus)

En conversación al aire y ante la audiencia digital, Occhiato confirmó la alianza: “Es un paso importante para el crecimiento del proyecto digital”, enfatizó, explicitando el carácter estratégico para el desarrollo multiplataforma de la productora. La noticia fue recibida con reacción inmediata en redes, donde seguidores del ciclo manifestaron interés ante la posibilidad de ver a los conductores en un entorno de ficción, más allá del tradicional formato matutino en vivo.

El ciclo debutó como programa matinal en vivo y se consolidó con locaciones itinerantes y transmisiones masivas, como la temporada veraniega desde Pinamar que, según antecedentes documentados en el canal, marcó cifras récord en audiencia e interacción con público presencial. Esta performance habilitó nuevas negociaciones para la franquicia. La serie de ficción, que mantendrá la extensión compacta de veinte minutos usual en consumos móviles, constituye una prueba de formato y mercado que será observada en detalle por otras plataformas con intereses en la región.

La estructura creativa y el modelo de producción

A diferencia de adaptaciones previas de éxitos digitales, la serie de Nadie dice nada es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, responsables también del guion junto al equipo de autores, consolidando la figura del showrunner nacional en acuerdos con majors internacionales. La estrategia de casting replica íntegramente el rostro del programa, evitando fichajes externos y apostando por la autenticidad de la transición.

Esta producción posiciona a LUZU TV como un caso de estudio para la migración de modelos de streaming local al entorno global de las plataformas, y actúa como referencia para productoras, talentos y agentes de la industria interesados en la proyección regional de proyectos nacidos en el entorno digital argentino. El debut de la serie fijará una referencia para futuras alianzas entre majors y contenidos nativos del ecosistema de streaming sudamericano