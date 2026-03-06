“Los Testamentos: De las hijas de Gilead” llega a Disney+ con Ann Dowd, el legado distópico de Margaret Atwood y una nueva generación de protagonistas

El legado continúa. Súmate a esta nueva generación de jóvenes poderosas. LosTestamentos: De las hijas de Gilead, nueva serie, estreno 8 de abril. (Disney Plus)

Disney+ ha fijado el 8 de abril como fecha de estreno para los tres primeros episodios de Los Testamentos: De las hijas de Gilead, la serie dramática que expande el universo distópico de Margaret Atwood. El proyecto, liderado por el showrunner Bruce Miller y producido por MGM Television, marca el primer spinoff directo de The Handmaid’s Tale y presenta un elenco encabezado por Ann Dowd, quien regresa como Tía Lydia. Según el material de prensa difundido por Disney+ y la información complementaria de Espinof, la narrativa da un salto temporal aproximado de 15 años respecto a la ficción original, aunque la adaptación recorta ese lapso a cuatro o cinco años para el formato televisivo.

La producción incorpora una estrategia de lanzamiento secuencial: tras la premier con tres episodios, nuevos capítulos llegarán semanalmente a la plataforma. Esta decisión de ventana escalonada responde tanto a objetivos de retención suscriptores como a la consolidación de una conversación semanal, en contraste con el estreno masivo habitual de los dramas originales de Star.

Con un reparto joven y una trama centrada en Agnes (Chase Infiniti) y Daisy (Lucy Halliday), las dos hijas de la protagonista de la serie madre —June, interpretada por Elisabeth Moss—, la ficción muestra el proceso de adoctrinamiento de las mujeres en una Gilead que, aunque debilitada, mantiene su estructura represiva para la formación de nuevas esposas.

El modelo de producción y el impacto en la franquicia Atwood

La adaptación parte de Los testamentos, la secuela literaria de Atwood que profundiza en la decadencia de Gilead. Atwood explicó en Espinof: “Los totalitarismos pueden desmoronarse desde dentro, cuando fracasan en el cumplimiento de las promesas que lo llevaron al poder; o pueden atacarse desde fuera; o ambas cosas. No hay fórmulas certeras, dado que muy poco en la historia es inevitable.”

El showrunner Bruce Miller, responsable del control creativo de la franquicia televisiva, señaló a Entertainment Weekly: “Se trata de lo que es ser joven y lleno de energía cuando el país está tratando de convertirte en algo horrible, cuando de repente te han estado diciendo que eres perfecta, y ahora haz estas cosas terribles.” Miller remarcó la diferencia con la serie original: mientras The Handmaid’s Tale describía la degradación y sometimiento desde la servidumbre, el spin-off sitúa el conflicto en la cima de la jerarquía de Gilead, con el foco en los dilemas de quienes acceden al poder femenino institucional.

La producción ejecutiva incluye figuras del proyecto original: Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker, quien también dirige los primeros tres episodios. Esta continuidad asegura alineamiento tonal y capitaliza el reconocimiento obtenido por la franquicia. Los Testamentos: De las hijas de Gilead refuerza la apuesta de Disney+ y Hulu por universos literarios de alta rentabilidad.

Las aristas narrativas y los movimientos del reparto principal

La temporada desarrolla la red de control comandada por Tía Lydia, que ha evolucionado desde su función en casa Ardua hasta convertirse en informante y estratega, influyendo en el destino de las jóvenes. Ann Dowd anticipó en Entertainment Weekly: “Las vendas se están cayendo, las paredes se están derrumbando. Es una mujer muy inteligente, sabe que los hombres tienen el poder en este momento. Simplemente registra todo y se mueve con paciencia.”

El trío protagonista lo completan Infiniti como Agnes/Hannah, quien trabajó junto a Jake Gyllenhaal en Presunto inocente y con Leonardo DiCaprio y Regina Hall bajo la dirección de Paul Thomas Anderson en Una batalla tras otra. Lucy Halliday, de Blue Jean, da vida a Daisy/Nichole y se integra también a futuros estrenos encabezados por James McAvoy. El reparto secundario cuenta con Amy Seimetz (Paula), Mabel Li (Tía Vidala), Brad Alexander (Garth), Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

Dowd, galardonada con un Emmy por su papel, es hasta el momento la única actriz confirmada del elenco original que regresa. Circulan versiones sobre una posible participación especial de Elisabeth Moss, pero sin anuncio oficial ni expectativa de presencia continuada.

Disney+ y Hulu ajustan estrategia para la distopía de Gilead

Los Testamentos: De las hijas de Gilead constituye el principal eje de continuidad después de la sexta y última temporada de El cuento de la criada. La estructura ejecutiva potencia el valor de una IP destacada a nivel internacional y multipremiada, ahora orientada hacia el análisis del poder, los mecanismos de adoctrinamiento y las fracturas dentro de la resistencia. Esta entrega examina el adoctrinamiento en la cúpula femenina y las grietas emergentes en el régimen.

El traslado del relato de Atwood a la pantalla implicó modificaciones en el tiempo transcurrido y en los personajes seleccionados. Para seguidores y buscadores de información, el spinoff fija un nuevo horizonte cronológico, ampliando el legado del universo Atwood mediante nuevas figuras jóvenes.

La franquicia de Gilead mantiene su vigencia y consolida su lugar en el streaming premium, asociando un elenco debutante con productores históricos y consolidando el atractivo de los universos literarios en las nuevas plataformas de distribución.