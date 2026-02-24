Winona Ryder y Eva Green se suman a la nueva temporada de Merlina que ya rueda en Irlanda

La temporada 3 de Merlina» —del visionario Tim Burton— ya se encuentra en producción. Con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Winona Ryder, Chris Sarandon r y más. (Netflix)

La tercera temporada de Merlina inició su rodaje en Irlanda y confirmó la incorporación de nuevas figuras a su equipo, como Winona Ryder, Chris Sarandon y Noah Taylor, quienes se suman a un reparto ya consolidado. El anuncio llegó acompañado por declaraciones de los showrunners Al Gough y Miles Millar, quienes marcaron el cambio de etapa para la serie, así como por el propio Tim Burton, que ratificó su continuidad como productor ejecutivo y director.

Desde Netflix comunicaron que la filmación avanza en las cercanías de Dublín con la llegada de Ryder —una de las actrices más reconocibles del catálogo de la plataforma por sus papeles en Stranger Things y la nueva Beetlejuice— junto a Sarandon (La princesa prometida), Taylor (Peaky Blinders), Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Esta temporada también contará con Eva Green, quien dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams.

Oscar Mogan se suma al elenco de "Merlina" .(Netflix)

Gough y Millar, en una declaración conjunta, describieron el momento con estas palabras: “Un oscuro placer abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada”. Reconocieron el apoyo de los seguidores: “Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”.

Anticiparon algunas claves argumentales: “Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió”, indicaron a Netflix.

El actor Noah Taylor, estrella de la aclamada serie "Merlina", ha sido tema de conversación entre los fans de cara a la tercera temporada del popular show. (Netflix)

Tim Burton expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”.

Nuevas incorporaciones y legado de audiencia

Al elenco principal, encabezado por Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Homero Addams), se agregaron figuras como Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Joanna Lumley y Fred Armisen. La serie, creada por Alfred Gough y Miles Millar y producida por MGM Television, está basada en los personajes ideados por Charles Addams.

Kennedy Moyer será arte de la nueva temporada de "Merlina". (Netflix)

La segunda temporada, lanzada el año pasado, alcanzó el quinto puesto entre las series de televisión en inglés más vistas en la historia de la plataforma. La primera temporada ostenta el récord absoluto: “La temporada 1 de Merlina es la serie de televisión en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos y la temporada 2 es la quinta serie de televisión en inglés más popular”, confirmó Netflix.

Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre la trama o la fecha de estreno de la tercera entrega pero mientras tanto puedes ponerte al día con las temporadas anteriores.