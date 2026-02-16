Isabel Allende respalda la serie “La casa de los espíritus” y Prime Video apuesta por un estreno global

El actor Alfonso Herrera junto a su coprotagonista en una emotiva escena de la adaptación televisiva de "La casa de los espíritus", la aclamada novela de Isabel Allende. (Prime Video)

El equipo detrás de La Casa de los Espíritus, la adaptación televisiva de la novela homónima de Isabel Allende, presentó en la Berlinale una visión clara sobre el potencial internacional y la riqueza temática de la producción, que llegará a través de Prime Video el 29 de abril. Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood encabezaron este proyecto como showrunners, defendiendo la dimensión colectiva y creativa de una serie que aspira a reflejar la intensidad emocional y política de la obra original.

En palabras de Francisca Alegría, la adaptación propuso un recorrido emocional inusual para el espectador. “Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho cada capítulo. Yo siento que hay que tener como un respiro porque pasaron tantas cosas, que yo siento que va a ser en ese sentido muy magnética”, declaró la directora y guionista en entrevista con EFE. Según Alegría, la narrativa osciló entre la magia y la crudeza, abarcando desde “historias de pasión en el campo para terminar en la dictadura”.

Una figura solitaria camina a través de un vasto campo cubierto de pequeños elementos rosados que se extienden hasta el horizonte, reflejando la atmósfera mágica de La Casa de Los Espíritus (Edición Especial Cantos Pintados). (Prime Video)

La colaboración con Allende jugó un rol decisivo al determinar los márgenes creativos. Urrejola confirmó ante EFE: “Ella fue totalmente generosa (...) tuvimos mucha libertad creativa en ese sentido”. Wood, también director, señaló la importancia de equilibrar fidelidad literaria y libertad de adaptación: “Cada lectura es un mundo y un libro y una serie son distintos formatos”.

Retrato de los personajes y enfoque cultural

Andrés Wood atribuyó buena parte de la riqueza narrativa al carácter de los personajes diseñados por Allende, refiriéndose a ellos como “muy ricos, muy originales y muy frescos y con un desarrollo muchas veces original y sorpresivo”. La actriz Dolores Fonzi, encargada de dar vida a Clara del Valle adulta, reconoció el impacto de este rol en su trayectoria, afirmando en entrevista con EFE: “Fue un lujo (...) una sorpresa y una alegría enormes”.

La serie adapta la novela homónima de Isabel Allende con un enfoque en la intensidad emocional y política del relato original. (Prime Video)

Desde el inicio, la producción enfatizó su ambición de mantener la profundidad generacional. La showrunner Fernanda Urrejola remarcó la dificultad y el valor de hacer justicia a la saga de tres generaciones: “Adaptar la novela a una serie de ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno o a una película tiene distintas dificultades”, pero destacó que “la serie permite hacer un trabajo más profundo en lo que respecta a las tres generaciones”, aunque “eso lo hace supercomplejo a la hora de adaptar”.

Wood subrayó el carácter coral del proceso: “Se trata de un trabajo muy colectivo”, mientras Urrejola matizó que la visión de cada director también infundió matices únicos a los episodios: “Me encanta ver una serie y darme cuenta que el capítulo 3 tenía otra mano”.

La producción destaca el desarrollo generacional de los personajes, abarcando tres generaciones y manteniendo la profundidad de la novela. (Prime Video)

Estrategia de industria y alcance global

La Casa de los Espíritus contó con el impulso de FilmNation Entertainment y la chilena Fábula, responsables previos de títulos con éxito en festivales internacionales. Prime Video apostó por un elenco panregional, sumando a Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo, entre otros, en un intento deliberado de maximizar el atractivo internacional. La inclusión de más de 240 países y territorios en el estreno y la proyección especial en la Berlinale confirmaron el alcance de la apuesta.

Completan el elenco Dolores Fonzi (Belén) como Clara en su edad adulta , Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

La Casa de los Espíritus incorpora el realismo mágico y la coyuntura política del Chile de Allende, actualizando la historia para nuevas audiencias. (Cortesía: Prime Video)

Desde la presentación inicial en Santiago de Chile, Allende expresó su respaldo al proyecto, afirmando: “Es una historia que trasciende culturas y épocas, y me alegra verla cobrar vida nuevamente”, según recoge EFE.

El equipo abordó el reto de adaptar el realismo mágico y la coyuntura política del Chile de Allende actualizando la narrativa para una nueva audiencia. Alegría admitió las presiones de cumplir con expectativas: “Cumplir con ciertas expectativas de ser fieles a la novela fue, en gran parte, un terror”, aunque aspiraron a que la audiencia considerara la serie como “algo separado de la novela”.

La Casa de los Espíritus se estrenará por Prime Video. (Foto: Prime Video)

Con la plataforma expandiendo su presencia en América Latina y facilitando el acceso al contenido a través de soluciones de pago locales como Nequi en Colombia, Prime Video consolidó su estrategia de crecimiento en producciones originales. Para Wood, “son pocos los espectadores que tienen el ojo crítico y tan bien sintonizado cómo para entender esas diferencias”, refiriéndose a la identidad visual de cada episodio.

La producción, encabezada por un equipo creativo diverso y con la supervisión directa de Isabel Allende, marcó una nueva etapa para las ficciones literarias latinoamericanas en el streaming global.