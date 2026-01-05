“The Pitt”, “Adolescence” y “The Studio” conquistan la televisión en los Critics Choice Awards

Un nuevo día en #ThePitt inicia en enero. La segunda temporada de la serie nominada al Emmy llegará pronto a HBO Max. (HBO Max)

La edición número 31 de los Critics Choice Awards consolidó a “Una Batalla Tras Otra” como el gran referente de la temporada, al recibir el premio a mejor película y arrasar en las principales categorías cinematográficas. En el apartado televisivo, “The Pitt”, “Adolescence” y “The Studio” lideraron con autoridad, redefiniendo el pulso de los contenidos en la pantalla chica.

El equilibrio de poder en cine fue evidente cuando “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, y “Sinners”, producción centrada en una narrativa vampírica en el sur de Estados Unidos, se repartieron cuatro galardones cada una. Del Toro recibió distinciones en diseño de producción, peluquería, maquillaje y vestuario, mientras el reconocimiento a mejor actor de reparto recayó en Jacob Elordi por su rol como la Criatura. Paralelamente, “Sinners” se impuso con su guion original, reparto, banda sonora y el premio a Miles Caton como mejor actor joven.

La contienda televisiva no quedó atrás en contundencia. “Adolescence” acaparó los reflectores con su narrativa de investigación en plano secuencia, logrando cuatro estatuillas, incluida la de mejor miniserie. El reconocimiento a mejor actriz en este formato correspondió a Sarah Snook por “All Her Fault”, de acuerdo con la lista oficial.

En series dramáticas, la victoria de “The Pitt” fue reforzada por los premios a Noah Wyle y Katherine LaNasa. Por su parte, “The Studio” ratificó sus credenciales como mejor serie de comedia. El creador Seth Rogen recibió el premio a mejor actor de comedia, e Ike Barinholtz fue distinguido en el apartado de actor de reparto, en un formato que, según detalla Variety, parodia de manera implacable el funcionamiento de Hollywood.

Jean Smart posa con su premio como mejor actriz de comedia por "Hacks". (REUTERS/Caroline Brehman)

La presencia femenina marcó distancias en las principales categorías de interpretación. Jean Smart ganó como mejor actriz de comedia por “Hacks”, Janelle James se impuso como actriz de reparto por “Abbott Elementary”, Rhea Seehorn fue reconocida como mejor actriz dramática por “Pluribus”, y Tramell Tillman obtuvo la distinción a mejor actor de reparto dramático con su trabajo en “Severance”.

El circuito cinematográfico internacional también tuvo momentos destacados. Jessie Buckley fue celebrada como mejor actriz por “Hamnet”, mientras que Timothée Chalamet alcanzó el galardón a mejor actor por su interpretación en “Marty Supreme”. La categoría de actriz de reparto fue dirigida por Amy Madigan, quien resultó premiada por su labor en la producción de terror “Weapons”.

La película 'Una Batalla Tras Otra' se consagra como la gran ganadora al obtener el premio a mejor película en los Critics Choice Awards 2024. (WARNER BROS.)

El segmento animado recayó sobre la sensación de Netflix “KPop Demon Hunters”, que además del trofeo a mejor película animada, se llevó la distinción a mejor canción gracias al fenómeno “Golden”. En la categoría de mejor película en lengua extranjera, la estatuilla fue para el drama brasileño “The Secret Agent”.

El evento también generó titulares más allá de las premiaciones. Jimmy Kimmel, galardonado como conductor del mejor programa de entrevistas, aprovechó su discurso para lanzar una crítica directa al presidente estadounidense: “Y sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche. Así que gracias, señor presidente, por todas las cosas absurdas que hace a diario. Han sido un par de semanas memorables, y estamos deseando volver al aire mañana por la noche para hablar de ellas”, declaró Kimmel durante la ceremonia transmitida por Variety.

En televisión, 'Adolescence' se posiciona con fuerza al conquistar cuatro estatuillas, incluyendo mejor miniserie, y una memorable narrativa en plano secuencia (REUTERS/Caroline Brehman)

El homenaje a figuras de la industria estuvo encabezado por la anfitriona Chelsea Handler, quien dedicó palabras a Rob Reiner, el fallecido director de “Misery” y “La princesa prometida”, a quien calificó como “el tipo más agradable de Hollywood”. Handler detalló al público: “Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que desde el momento en que lo conocías, te sentías como un viejo amigo al conversar con él. Estaba presente, concentrado y era divertido, y te hacía un montón de preguntas, ya fuera de política, cine o las últimas tendencias de belleza. Se entregó por completo después de que le enviara un mensaje agradeciéndole la cena hace unos meses. Me respondió diciendo: ‘Nos divertimos mucho anoche contigo. Gracias por explicarnos tanto sobre la cirugía plástica. Fue muy enriquecedor’”, sentenció Handler según el recuento publicado por Variety.