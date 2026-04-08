Michael, la cinta sobre Jackson, elimina toda mención a las acusaciones

Michael Tráiler Oficial (Lionsgate)

El equipo de producción del film biográfico sobre Michael Jackson, titulado Michael, ha ejecutado regrabaciones para excluir cualquier referencia a las denuncias de abuso infantil que involucraron al cantante, según informó Variety. La decisión confirmó un cambio de rumbo en la estrategia narrativa de la superproducción, cuyo estreno ha sido planificado para 2027 bajo el respaldo de Lionsgate.

Fuentes consultadas detallaron que la eliminación de escenas referidas a las acusaciones responde a un ejercicio de control creativo solicitado tanto por la familia Jackson como por los productores ejecutivos. Este movimiento permite reposicionar el biopic en el circuito internacional de distribución, evitando problemáticas legales y culturales que ya habían generado alertas en mercados clave. Desde su anuncio, Michael generó tensión entre los herederos del artista y sectores de la industria preocupados por el tratamiento de los episodios judiciales ocurridos entre 1993 y 2005.

Colman Domingo como Joe Jackson en el biopic “Michael” (Captura de video)

El dato de que las nuevas tomas han retirado toda mención explícita a los casos coincide con la postura que el director Antoine Fuqua manifestó durante la preproducción, cuando enfatizó la voluntad de construir un relato enfocado en la música y la vida familiar del cantante. Respecto a las versiones iniciales del guion, fuentes cercanas al rodaje precisaron a Variety que la edición original sí incluía referencias textuales a los procesos judiciales y a los documentales que reactivaron las denuncias en 2019.

El proceso de revisión y la presión de los accionistas

La ronda de reshoots para Michael se produjo luego de una revisión interna encabezada por los inversores y representantes de Lionsgate, quienes pusieron en entredicho la viabilidad del estreno global si persistían elementos susceptibles de controversia legal. De acuerdo con Variety, el segmento de escenas intervenidas abarcó secuencias rodadas en 2025, con el objetivo de sincronizar la narrativa a una línea argumental consensuada entre los creativos y el estudio.

El biopic 'Michael' sobre Michael Jackson elimina todas las referencias a denuncias de abuso infantil en su montaje final. (Lionsgate)

Personas con acceso a la negociación relataron que la presión de los accionistas motivó ajustes también en el material promocional y la documentación vinculada a la preventa internacional. Esta intervención impactó en las expectativas de festival, ya que la nueva versión del film busca optimizar su recepción en territorios como Asia y Oriente Medio, donde ciertas temáticas resultan particularmente sensibles para las autoridades regulatorias.

Repercusiones para la franquicia biográfica de Lionsgate

La intervención sobre Michael instala parámetros para futuros biopics financiados o distribuidos por Lionsgate, compañía que acumula antecedentes recientes en la gestión de propiedades intelectuales con riesgo reputacional. El caso refuerza el estándar de intervenciones en el proceso de posproducción, priorizando la ausencia de referencias directas a episodios judicializados cuando afectan el marco de venta internacional.

El bloque de decisiones adoptadas en torno a la edición, regrabaciones y guion diferencia a Michael de otros proyectos biográficos recientes, cuyas aproximaciones a temáticas polémicas pasaron por filtros regulatorios menos estrictos. Según Variety, el acuerdo entre productora y familiares contempla supervisión activa en el corte final.