Qué puedo ver

Lali Espósito se sincera sobre la fama y su evolución artística en el esperado estreno de Netflix

La producción dirigida por Lautaro Espósito explora la faceta más vulnerable y poderosa de Lali, revelando cómo transformó sus vivencias personales en éxitos musicales y nuevos desafíos

Guardar

El regreso de Lali Espósito a los escenarios, tras un prolongado período de introspección y transformación personal, se convierte en el eje central de LALI: La que le gana al tiempo, el documental que Netflix estrenará globalmente el 4 de diciembre. La producción, realizada íntegramente en Argentina, ofrece una visión inédita de la artista, acompañando su proceso de redescubrimiento y el camino que la llevó a consolidarse como una de las voces más influyentes de la música pop latinoamericana.

A lo largo de tres años de rodaje, el documental sigue de cerca la evolución de Lali, desde su retiro temporal hasta su retorno triunfal, marcado por un hecho sin precedentes: la cantante se convirtió en la primera mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Este hito, registrado en detalle, representa el punto culminante de un recorrido que explora tanto la faceta pública como la intimidad de la artista.

El documental 'LALI: La que
El documental 'LALI: La que le gana al tiempo' muestra el regreso de Lali Espósito a los escenarios tras un proceso de transformación personal. (Netflix)

La dirección de la película está a cargo de Lautaro Espósito, primo de Lali y director artístico de su proyecto musical, quien debuta en el cine con esta obra. Su cercanía con la protagonista le permite capturar momentos de vulnerabilidad y fortaleza, así como el proceso creativo detrás de sus últimos dos álbumes: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025). El documental incluye material de archivo personal, imágenes inéditas y testimonios de familiares y colaboradores, aportando una perspectiva profunda sobre las decisiones, temores y pasiones que definieron esta etapa de la carrera de Lali.

La película, con una duración de 1 hora y 14 minutos, es una coproducción de El Estudio, Rei Pictures y Cinemática, y cuenta con la producción ejecutiva de Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y el propio Lautaro Espósito. La música original está compuesta por Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, mientras que la edición estuvo a cargo de Alejandro Carrillo Penovi, Vanesa Ferrario y Mariano Landetcheverry. El diseño y la mezcla de sonido fueron realizados por Oliverio Duhalde, bajo la supervisión de postproducción de Sofía Viglioglia y la dirección de sonido de Gastón Baremberg.

Lali Espósito se convierte en
Lali Espósito se convierte en la primera mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield, un hito central del documental. (Netflix)

El documental no solo repasa el presente de Lali, sino que también revisita sus inicios en la televisión, en producciones como Floricienta y Casi Ángeles de Cris Morena, mostrando cómo esa experiencia temprana moldeó su identidad artística. A través de entrevistas y acceso exclusivo a su entorno, la película revela cómo la cantante transformó sus vivencias personales en una fuente de creatividad y resiliencia.

En el primer adelanto del documental, Lali reflexiona sobre el peso de la exposición pública: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, según se escucha en el tráiler difundido por Netflix. Más adelante, la artista profundiza en su proceso de autodefinición: “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, expresó Lali en el mismo adelanto.

El documental explora el impacto
El documental explora el impacto de los discos 'Lali' y 'No atiendas cuando el demonio llama', ambos galardonados con premios Gardel. (Netflix)

El documental también documenta el impacto de sus dos últimos trabajos discográficos. Lali, lanzado en 2023, incluye éxitos como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, y marcó el inicio de su consagración en el pop argentino, con sus primeros conciertos en Vélez y la obtención de dos premios Gardel. Por su parte, No atiendas cuando el demonio llama, editado en 2025, explora un sonido más rockero y una mirada política, con temas destacados como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “33” con Dillom —canción que inspira el título del documental— y “Plástico” con Duki. Este álbum le permitió realizar más presentaciones en Vélez, consolidando su récord histórico y sumando tres premios Gardel adicionales.

LALI: La que le gana al tiempo estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 4 de diciembre, accesible únicamente para quienes cuenten con suscripción a la plataforma.

Temas Relacionados

LALI: La que le gana al tiempoLali EspósitoLautaro EspósitoNetflixdocumentalqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

El caballero de los Siete Reinos presentó su nuevo poster oficial

La esperada serie de HBO Max ambientada en Poniente explora la relación entre Ser Duncan el Alto y Egg, con un enfoque más íntimo y aventurero que promete renovar el universo de George R. R. Martin

El caballero de los Siete

Cómo la adaptación de Camina o muere desafía los límites de la resistencia juvenil en el cine contemporáneo de Stephen King

Una propuesta visual que explora extremos físicos y mentales, con un enfoque distinto al de otras distopías recientes. El relato promete remover emociones y dejar preguntas abiertas sobre la naturaleza del sacrificio

Cómo la adaptación de Camina

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Una miniserie irlandesa desafía al público con emociones intensas, secretos familiares y una búsqueda desesperada que transforma la vida de sus protagonistas

El niño que nunca existió

Día Internacional del K-drama: 10 series coreanas que puedes ver gratis online en Latinoamérica

Del furor por los melodramas clásicos a la fiebre del streaming, los k-dramas siguen sumando fans en la región. Aquí te compartimos opciones para verlos gratis

Día Internacional del K-drama: 10

Final explicado de ‘Stranger Things 5′ parte 1: qué pasó con Max, Will y Vecna

Los nuevos capítulos exponen la verdadera identidad de Mr. Whatsit y una serie de revelaciones que preparan el terreno para el cierre de la serie

Final explicado de ‘Stranger Things
DEPORTES
De aquel título en Rosario

De aquel título en Rosario al Top 50: el año del despegue para Camilo Ugo Carabelli

El reloj del ATP Tour se pone en cero: comenzará el 2026 con un circuito implacable que no dará respiro

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

INFOBAE AMÉRICA

El papel del aceite de

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años comentió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: Tras una nueva demora en el conteo, Asfura pasó a liderar el escrutinio de la elección presidencial en Honduras

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania