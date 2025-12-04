Lali Espósito se sincera sobre la fama y su evolución artística en el esperado estreno de Netflix

El regreso de Lali Espósito a los escenarios, tras un prolongado período de introspección y transformación personal, se convierte en el eje central de LALI: La que le gana al tiempo, el documental que Netflix estrenará globalmente el 4 de diciembre. La producción, realizada íntegramente en Argentina, ofrece una visión inédita de la artista, acompañando su proceso de redescubrimiento y el camino que la llevó a consolidarse como una de las voces más influyentes de la música pop latinoamericana.

A lo largo de tres años de rodaje, el documental sigue de cerca la evolución de Lali, desde su retiro temporal hasta su retorno triunfal, marcado por un hecho sin precedentes: la cantante se convirtió en la primera mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Este hito, registrado en detalle, representa el punto culminante de un recorrido que explora tanto la faceta pública como la intimidad de la artista.

El documental 'LALI: La que le gana al tiempo' muestra el regreso de Lali Espósito a los escenarios tras un proceso de transformación personal. (Netflix)

La dirección de la película está a cargo de Lautaro Espósito, primo de Lali y director artístico de su proyecto musical, quien debuta en el cine con esta obra. Su cercanía con la protagonista le permite capturar momentos de vulnerabilidad y fortaleza, así como el proceso creativo detrás de sus últimos dos álbumes: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025). El documental incluye material de archivo personal, imágenes inéditas y testimonios de familiares y colaboradores, aportando una perspectiva profunda sobre las decisiones, temores y pasiones que definieron esta etapa de la carrera de Lali.

La película, con una duración de 1 hora y 14 minutos, es una coproducción de El Estudio, Rei Pictures y Cinemática, y cuenta con la producción ejecutiva de Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Gabriel Kameniecki y el propio Lautaro Espósito. La música original está compuesta por Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, mientras que la edición estuvo a cargo de Alejandro Carrillo Penovi, Vanesa Ferrario y Mariano Landetcheverry. El diseño y la mezcla de sonido fueron realizados por Oliverio Duhalde, bajo la supervisión de postproducción de Sofía Viglioglia y la dirección de sonido de Gastón Baremberg.

Lali Espósito se convierte en la primera mujer argentina en agotar el Estadio Vélez Sarsfield, un hito central del documental. (Netflix)

El documental no solo repasa el presente de Lali, sino que también revisita sus inicios en la televisión, en producciones como Floricienta y Casi Ángeles de Cris Morena, mostrando cómo esa experiencia temprana moldeó su identidad artística. A través de entrevistas y acceso exclusivo a su entorno, la película revela cómo la cantante transformó sus vivencias personales en una fuente de creatividad y resiliencia.

En el primer adelanto del documental, Lali reflexiona sobre el peso de la exposición pública: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, según se escucha en el tráiler difundido por Netflix. Más adelante, la artista profundiza en su proceso de autodefinición: “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, expresó Lali en el mismo adelanto.

El documental explora el impacto de los discos 'Lali' y 'No atiendas cuando el demonio llama', ambos galardonados con premios Gardel. (Netflix)

El documental también documenta el impacto de sus dos últimos trabajos discográficos. Lali, lanzado en 2023, incluye éxitos como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, y marcó el inicio de su consagración en el pop argentino, con sus primeros conciertos en Vélez y la obtención de dos premios Gardel. Por su parte, No atiendas cuando el demonio llama, editado en 2025, explora un sonido más rockero y una mirada política, con temas destacados como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “33” con Dillom —canción que inspira el título del documental— y “Plástico” con Duki. Este álbum le permitió realizar más presentaciones en Vélez, consolidando su récord histórico y sumando tres premios Gardel adicionales.

LALI: La que le gana al tiempo estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 4 de diciembre, accesible únicamente para quienes cuenten con suscripción a la plataforma.