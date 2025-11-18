Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

Moana llega a los cines en julio de 2026! ¡Mira el nuevo adelanto ahora! (Disney)

La llegada de la versión en acción real de Moana a los cines de Latinoamérica ya tiene fecha confirmada: el público podrá disfrutarla a partir del 9 de julio de 2026, según anunció Disney junto con la presentación del primer tráiler y póster oficial de la película. Esta nueva adaptación, que retoma la exitosa historia animada de 2016, cuenta con Catherine Lagaʻaia en el papel de Moana y con Dwayne Johnson regresando como el semidiós Maui, personaje al que ya había dado voz en la versión original en inglés.

El adelanto difundido por Disney ofrece un recorrido visual por la isla de Motunui y presenta a la comunidad que rodea a la protagonista, así como a la tribu de los Kokomora y al carismático Maui, ahora interpretado en carne y hueso por Johnson. En el tráiler, Lagaʻaia interpreta la emblemática frase musical “Yo soy Moana”, anticipando el peso que tendrán las canciones en esta producción. El elenco principal se completa con John Tui como el jefe Tui, padre de Moana; Frankie Adams en el papel de Sina, la madre; y Rena Owen como la abuela Tala, figuras centrales en la travesía de la joven heroína.

Disney confirma el estreno de la versión en acción real de Moana en cines de Latinoamérica para el 9 de julio de 2026.

La dirección de la película está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en Hamilton y ganador de premios Emmy y Tony. La producción reúne a Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien además de producir, vuelve a encargarse de la banda sonora. Miranda, compositor de temas como “How Far I’ll Go”, aporta nuevamente su sello musical, y la canción, nominada al Oscar en 2017, se escucha en el primer adelanto oficial. La producción ejecutiva incluye a Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien fue la voz original de Moana en las películas animadas disponibles en Disney+.

La trama sigue a Moana, una adolescente que, impulsada por la difícil situación de su pueblo y el llamado del océano, decide abandonar Motunui para buscar al semidiós Maui. Juntos emprenden un viaje destinado a restaurar la prosperidad de su comunidad y devolver el equilibrio perdido. El film mantiene la esencia de la versión animada, pero incorpora matices propios de la interpretación de los nuevos actores y de la puesta en escena realista.

Catherine Lagaʻaia protagoniza la nueva Moana, acompañada por Dwayne Johnson como el semidiós Maui en la adaptación live-action. (Disney)

Catherine Lagaʻaia, de diecisiete años, expresó su entusiasmo por encarnar a la heroína polinesia y por representar a las comunidades del Pacífico. “Estoy muy emocionada de asumir este personaje porque Moana es una de mis favoritas. Mi abuelo proviene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en la isla principal de ‘Upolu, en Samoa”, reflexionó la actriz sobre sus raíces, según recogió Variety. Añadió: “Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a niñas que se parecen a mí”.

El equipo creativo incluye a Jared Bush como coguionista, acompañado por Dana Ledoux Miller, y a Mark Mancina en la música. La adaptación en acción real representa un hito para Disney, que apuesta por el remake de una de sus franquicias más exitosas menos de una década después del estreno original. La película animada de 2016 recaudó más de 643 millones de dólares en taquillas internacionales, consolidándose junto a títulos como Frozen y Encanto.

El primer tráiler de Moana en acción real muestra la isla de Motunui, la tribu Kokomora y la comunidad que rodea a la heroína polinesia.(Disney)

El avance oficial anticipa la fidelidad visual y narrativa respecto a la versión previa, al tiempo que destaca la renovada apuesta musical. Canciones como “How Far I’ll Go” y “You’re Welcome”, esta última interpretada por Johnson, volverán a sonar en la gran pantalla. La estrategia de Disney para el universo de Moana ha evolucionado: tras descartar una serie animada para su plataforma de streaming, la compañía optó por una segunda película animada, que superó los mil millones de dólares de recaudación global el año pasado, y ahora por esta versión en acción real.

La empresa confía en que la combinación de un elenco vinculado a las culturas del Pacífico y el regreso de Dwayne Johnson como Maui será clave para atraer al público internacional en 2026. El estreno en Estados Unidos está previsto para el 10 de julio de 2026, apenas un día después del lanzamiento en Latinoamérica.