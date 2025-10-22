La hora de la desaparición: diecisiete niños perdidos, una maestra bajo sospecha y el terror que sacude a una ciudad entera

HBO Max estrena 'La hora de la desaparición', la nueva película de terror de Zach Cregger, el 24 de octubre. (HBO Max)

El próximo 24 de octubre, HBO Max sumará a su catálogo una de las propuestas más comentadas del año: La hora de la desaparición, la nueva película de terror dirigida por Zach Cregger. Esta producción, que ha generado un intenso debate entre público y crítica, se incorpora al sello Del Cine a HBO Max, encargado de trasladar los principales estrenos cinematográficos a la plataforma. A partir del 25 de octubre, la cinta también podrá verse en la programación lineal de HBO a las 20:00.

El argumento de La hora de la desaparición se centra en un suceso inquietante: diecisiete niños de una misma clase desaparecen simultáneamente a las 2:17 de la madrugada, dejando a toda una ciudad sumida en la incertidumbre y el desconcierto. La maestra de los alumnos, Justine Grady (interpretada por Julia Garner), se convierte en el eje de la investigación y en el blanco de las sospechas de los vecinos, mientras la comunidad intenta comprender las motivaciones detrás de la misteriosa huida colectiva.

La película, cuyo título original es Weapons, destaca por su estructura narrativa basada en múltiples puntos de vista, permite mantener el misterio hasta el desenlace y profundizar en los conflictos internos de los personajes. Esta aproximación, que recuerda a un rompecabezas donde cada versión aporta una pieza clave, contrasta con la tendencia habitual del género a descuidar el desarrollo de los protagonistas.

El elenco reúne a figuras como Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan. Brolin encarna a un padre decidido a buscar justicia por su cuenta, mientras que Ehrenreich interpreta a un policía que cuestiona la eficacia de la institución encargada de resolver el caso.

Julia Garner lidera el elenco como la maestra sospechada, acompañada por Josh Brolin y Alden Ehrenreich. (HBO Max)

La dirección de Zach Cregger, conocido previamente por Bárbaro (Noites Brutais), vuelve a exhibir una marca de autor reconocible: secuencias de diálogos extensos que incrementan la tensión, el uso de diferentes perspectivas y la introducción de elementos de humor en momentos inesperados. Esta combinación ha generado reacciones divididas, tal como ocurrió con su anterior trabajo.

La recepción crítica ha sido mayoritariamente positiva. El medio Dead Central calificó la película como “original. Una locura. Y es un raro regalo sentirse sorprendido como periodista de género en estos días”. Desde SlashFilm se destacó que es una “maravillosa mezcla de mal rollo y diversión macabra, una de las mejores películas de terror del año”. Por su parte, IGN afirmó: “Zach Cregger ha creado una superproducción absolutamente deliciosa, aterradora y divertida, que no decae en ningún momento”.

La hora de la desaparición se suma así a la lista de producciones que, junto a directores como Ari Aster (Midsommar) y Jordan Peele (Nope), apuestan por renovar el género del terror a través de propuestas arriesgadas y una visión autoral definida.