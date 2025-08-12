La segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llega con cambios en la trama y nuevas incorporaciones al elenco

En busca de un nuevo comienzo en Silver Falls, Jackie se da cuenta de que las segundas oportunidades no están aseguradas, sobre todo cuando surgen conflictos en el pueblo y reflotan sentimientos que todavía no ha podido resolver. (Netflix)

La segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter llegará al catálogo el 28 de agosto de 2025. La producción de esta nueva entrega concluyó recientemente en Calgary, Canadá, y la serie se prepara para retomar el drama adolescente que cautivó a millones de espectadores en su primera temporada, estrenada a finales de 2023.

La trama de la nueva temporada se distancia de la secuela literaria recientemente anunciada por Ali Novak, autora de las novelas originales. Aunque el libro My Return to the Walter Boys expande el universo narrativo, la serie opta por un desarrollo independiente. El desenlace de la primera temporada ya había marcado una diferencia respecto a la novela, al dejar en suspenso el destino de Jackie tras su partida a Nueva York para vivir con su tío Richard, después de un triángulo amoroso con dos de los hermanos Walter.

Netflix renueva 'Mi vida con los chicos Walter' para una tercera temporada tras su éxito global. (Crédito: Netflix © 2025)

La sinopsis oficial de Netflix adelanta que el regreso de Jackie a Colorado estará motivado por Katherine, quien, tras sentirse insatisfecha por no haberle ofrecido el hogar que necesitaba, la invita de vuelta. La relación entre ambas se remonta a la amistad entre Katherine y la madre de Jackie, lo que refuerza el vínculo familiar tras la muerte de los padres de la protagonista. Jackie, tras pasar el verano con su tío, regresa con la intención de resolver su situación con Alex, establecer límites con Cole y encontrar su lugar en la familia Walter. Sin embargo, se enfrenta a un panorama inesperado: Alex, ahora una figura popular en Silver Falls tras su éxito en el rodeo, ya no está dispuesto a ser el amigo comprensivo de antes, mientras que Cole, afectado por una lesión que lo alejó del fútbol, busca redefinir su identidad y su futuro.

La confirmación de que Netflix ya ha renovado Mi vida con los chicos Walter para una tercera temporada, tras el éxito de su debut, marca un hito para la serie juvenil. La producción, que acumuló 44,3 millones de visionados y permaneció 8 semanas entre las más vistas de la plataforma, se consolida como una de las apuestas más sólidas del gigante del streaming. Este dato, revelado tras el anuncio de la fecha de estreno de la segunda temporada, anticipa la confianza de la compañía en la continuidad de la historia y en la fidelidad de su audiencia.

Jackie Howard regresa a Colorado para resolver su futuro y redefinir sus relaciones familiares y amorosas. (Crédito: Netflix © 2025)

El regreso de la serie no solo implica la continuación de la trama, sino también la reincorporación de su elenco principal. Nikki Rodríguez volverá a interpretar a Jackie Howard, acompañada por Sarah Rafferty en el papel de Katherine, la matriarca de los Walter. Junto a ellas, regresan Marc Blucas (George), Noa LaLonde (Cole Walter), Ashby Gentry (Alex Walter), Connor Stanhope (Danny Walter), Johnny Link (Will Walter), Corey Fogelmanis (Nathan Walter) y Jaylan Evans (Skylar Summerhill). Además, Zoë Soul retomará su papel de Hayley, aunque con menor presencia en pantalla

En el plano creativo, la dirección de la serie permanece en manos de Melanie Halsall, quien ejerce como showrunner, con Ed Glauser como productor ejecutivo. Jason Priestly, responsable de dos episodios en la primera temporada, regresa para dirigir varios capítulos y asume también funciones de producción. La segunda temporada suma a Becky Hartman Edwards como productora ejecutiva, aportando su experiencia en títulos como Firefly Lane y Parenthood.

La serie, basada en las novelas de Wattpad, mantiene el foco en dilemas adolescentes y dinámicas familiares. (Crédito: David Brown/Netflix © 2025)

La showrunner explicó en declaraciones a Deadline que la adaptación televisiva buscó deliberadamente sorprender a la audiencia y mantener abiertas las posibilidades para el personaje principal: “Quería dejar abierta la posibilidad de lo que Jackie haría y con qué chico terminaría. A menudo he dicho que quizá Jackie no termine con un chico, pero sí sola. Quizás siga siendo así. Fue una decisión deliberada hacer ese cambio, y creo que era natural para la historia”. Esta visión de una protagonista que prioriza su propio crecimiento y autonomía fue respaldada por la actriz principal, quien subrayó la importancia de que Jackie se elija a sí misma: “Al final, nadie te cuidará como tú lo harías. Así que creo que… su decisión es muy importante para que la gente la vea, y, sinceramente, aplaudo a Jackie por ello”.

La serie, basada en las novelas que Ali Novak publicó inicialmente en Wattpad antes de su edición impresa, mantiene su enfoque en los dilemas adolescentes y las dinámicas familiares. La segunda temporada constará de diez episodios, para los que ya se han difundido las primeras imágenes oficiales, aunque el tráiler aún no está disponible.

El rodaje de la tercera temporada comenzará en agosto de 2024 en Calgary, con estreno previsto para 2026. (Crédito: Netflix © 2025)

El ritmo de producción de Mi vida con los chicos Walter ha sido objeto de debate, dado que la serie tardó 20 meses en lanzar nuevos capítulos, un intervalo que contrasta con la agilidad habitual de las producciones juveniles.

La tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter ya tiene programado su rodaje para agosto en Calgary, con finalización prevista para diciembre, lo que permitiría a Netflix estrenar los nuevos episodios en 2026.