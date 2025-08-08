Qué puedo ver

“El club del crimen de los jueves” llega a Netflix con elenco estelar

La esperada adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Richard Osman reúne a figuras consagradas y promete una mezcla de misterio, humor y drama en una producción que busca conquistar a una audiencia global

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Son mayores, pero nada los detiene: un grupo de jubilados fan de los misterios toma casos sin resolver por hobby… hasta que se les cruza uno de verdad. "El club del crimen de los jueves" llega el 28 de agosto. (Netflix)

“No puedo creer que este maravilloso elenco y equipo estén dando vida al Club de Asesinatos del Jueves. Estoy muy orgulloso de los libros y este tráiler me ha entusiasmado aún más por la película de Chris Columbus”, expresó Richard Osman en un comunicado difundido por Netflix.

La declaración del autor británico, cuya obra ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, resume la magnitud de la apuesta que la plataforma de streaming y Amblin Entertainment han puesto en marcha: la adaptación cinematográfica de El club del crimen de los jueves, que llegará a la pantalla el 28 de agosto de 2025.

La trama sigue a cuatro
La trama sigue a cuatro jubilados que investigan un asesinato real en su comunidad, combinando misterio, comedia y drama. (Netflix)

La película, dirigida por Chris Columbus, reúne a un elenco de figuras consagradas encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Ellos encarnan a Elizabeth, Ron, Ibrahim y Joyce, cuatro jubilados que, lejos de resignarse a la rutina, dedican sus días a analizar crímenes sin resolver en la apacible comunidad donde residen. La trama, que combina elementos de comedia, misterio y drama, se activa cuando un promotor inmobiliario aparece muerto en el barrio, lo que transforma su pasatiempo en una investigación real y peligrosa.

El fenómeno literario que dio origen a la película se gestó en secreto. Osman, conocido en el Reino Unido por su faceta de presentador y creativo televisivo, concibió la idea tras visitar una residencia de retiro y escribió la novela durante un año y medio. El resultado fue un éxito inmediato: El club del crimen de los jueves se convirtió en un bestseller internacional y dio pie a una saga que incluye títulos como El jueves siguiente, El misterio de la bala perdida, El último en morir y Resolvemos asesinatos. El autor ha declarado que su intención era reivindicar a los personajes de la tercera edad, convencido de que “son más interesantes los personajes de 70 años que los de 20”.

Netflix y Amblin Entertainment adaptan
Netflix y Amblin Entertainment adaptan el bestseller 'El club del crimen de los jueves' con estreno en agosto de 2025. (Netflix)

La adaptación cinematográfica, producida por Jennifer Todd y el propio Columbus, con Steven Spielberg como responsable de la adquisición de derechos a través de Amblin Entertainment, representa una nueva incursión del director en el cine familiar y de aventuras, tras éxitos como Mi pobre angelito y Harry Potter. El guion, firmado por Katy Brand y Suzanne Heathcote, traslada el tono entre el ‘cozy crime’ y la novela negra que caracteriza a la obra original, apostando por un humor sutil y personajes entrañables.

El reparto se completa con nombres destacados del cine y la televisión británica, como Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver. La presencia de estos intérpretes refuerza la ambición de la producción, que busca atraer tanto a los seguidores de la novela como a un público más amplio.

Chris Columbus dirige la película
Chris Columbus dirige la película basada en la exitosa novela de Richard Osman, con un elenco estelar encabezado por Helen Mirren y Pierce Brosnan. (Netflix)

La sinopsis oficial, difundida por Netflix, describe a los protagonistas como un grupo de amigos septuagenarios que se reúnen regularmente para analizar casos de asesinatos sin resolver. El giro se produce cuando la muerte de un conocido en la entrada de su propia casa los obliga a enfrentarse a una intriga real, poniendo a prueba su ingenio y su amistad. La película explora así la capacidad de adaptación, la sabiduría acumulada y la importancia de la comunidad en la vejez.

El primer adelanto generó una fuerte expectativa entre los usuarios de la plataforma y el propio Osman, quien reiteró su entusiasmo por la fidelidad y el espíritu del proyecto: “Estoy muy orgulloso de los libros y este tráiler me ha entusiasmado aún más por la película de Chris Columbus”. La colaboración entre Netflix y Amblin Entertainment se consolida con esta producción, que aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

La adaptación busca atraer tanto
La adaptación busca atraer tanto a los seguidores de la saga literaria como a un público global, apostando por el humor y personajes entrañables. (Netflix)

El club del crimen de los jueves estará disponible en Netflix a partir del jueves 28 de agosto de 2025, y representa una de las principales apuestas de la plataforma para renovar su catálogo y captar a una audiencia global ávida de historias que combinan misterio, humor y personajes fuera de lo común.

Temas Relacionados

El club del crimen de los juevesHelen MirrenPierce BrosnanBen KingsleyChris ColumbusAmblin EntertainmentNetflixpelículasqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Los 10 K-dramas que están atrapando al público en Corea que no te puedes perder este fin de semana

El crecimiento de las series coreanas en las plataformas de streaming han sido notorio en los últimos años con títulos de acción y comedia que alcanzaron el éxito internacional

Los 10 K-dramas que están

La segunda temporada de “Indomable” llevará a Eric Bana a un territorio desconocido y cambiará las reglas del juego

Nuevos paisajes y personajes prometen alterar la dinámica del protagonista y abrir caminos inesperados en la trama

La segunda temporada de “Indomable”

El thriller argentino “Nieve Roja” explora secretos, desapariciones y una inteligencia artificial en una base aislada bajo vigilancia extrema

La esperada producción de Flow y StoryLab sorprende con un elenco de lujo y una trama de ciencia ficción ambientada en la Antártida, donde la tecnología y el suspenso se mezclan en una historia llena de secretos y desapariciones

El thriller argentino “Nieve Roja”

El debut protagónico de Lux Pascal en “Miss Carbón” dirigida por Agustina Macri

La actriz chileno-estadounidense encarna a Carlita Rodríguez, la primera minera transgénero de la Patagonia Argentina, en una película que promete emocionar y romper esquemas desde el corazón de Río Turbio

El debut protagónico de Lux

Cleopatra, la última reina de Egipto: el desafío de Alejandro Magno, el ocaso de una dinastía y la lucha por el poder divino

La serie documental de HISTORY2 explora el final de una civilización milenaria. Intrigas, alianzas y la resistencia de una mujer frente a la conquista extranjera

Cleopatra, la última reina de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo se cobran las Pensiones

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025

Pérdidas millonarias en la cadena logística: inteligencia artificial y telemática como aliadas

Del dato a la decisión: inteligencia artificial y el nuevo ADN empresarial

El centro, ¿será ocupado por la política?

Apuñaló a dos jubiladas en Corrientes para robarles el celular

INFOBAE AMÉRICA
Camboya nominó a Donald Trump

Camboya nominó a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto fronterizo con Tailandia

Donald Trump encabezará una “cumbre de paz histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

Las momias egipcias y el extraño auge de la “medicina caníbal” en Europa

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color: el origen de un mito visual

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”