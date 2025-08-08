“El club del crimen de los jueves” llega a Netflix con elenco estelar

Son mayores, pero nada los detiene: un grupo de jubilados fan de los misterios toma casos sin resolver por hobby… hasta que se les cruza uno de verdad. "El club del crimen de los jueves" llega el 28 de agosto. (Netflix)

“No puedo creer que este maravilloso elenco y equipo estén dando vida al Club de Asesinatos del Jueves. Estoy muy orgulloso de los libros y este tráiler me ha entusiasmado aún más por la película de Chris Columbus”, expresó Richard Osman en un comunicado difundido por Netflix.

La declaración del autor británico, cuya obra ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, resume la magnitud de la apuesta que la plataforma de streaming y Amblin Entertainment han puesto en marcha: la adaptación cinematográfica de El club del crimen de los jueves, que llegará a la pantalla el 28 de agosto de 2025.

La trama sigue a cuatro jubilados que investigan un asesinato real en su comunidad, combinando misterio, comedia y drama. (Netflix)

La película, dirigida por Chris Columbus, reúne a un elenco de figuras consagradas encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Ellos encarnan a Elizabeth, Ron, Ibrahim y Joyce, cuatro jubilados que, lejos de resignarse a la rutina, dedican sus días a analizar crímenes sin resolver en la apacible comunidad donde residen. La trama, que combina elementos de comedia, misterio y drama, se activa cuando un promotor inmobiliario aparece muerto en el barrio, lo que transforma su pasatiempo en una investigación real y peligrosa.

El fenómeno literario que dio origen a la película se gestó en secreto. Osman, conocido en el Reino Unido por su faceta de presentador y creativo televisivo, concibió la idea tras visitar una residencia de retiro y escribió la novela durante un año y medio. El resultado fue un éxito inmediato: El club del crimen de los jueves se convirtió en un bestseller internacional y dio pie a una saga que incluye títulos como El jueves siguiente, El misterio de la bala perdida, El último en morir y Resolvemos asesinatos. El autor ha declarado que su intención era reivindicar a los personajes de la tercera edad, convencido de que “son más interesantes los personajes de 70 años que los de 20”.

Netflix y Amblin Entertainment adaptan el bestseller 'El club del crimen de los jueves' con estreno en agosto de 2025. (Netflix)

La adaptación cinematográfica, producida por Jennifer Todd y el propio Columbus, con Steven Spielberg como responsable de la adquisición de derechos a través de Amblin Entertainment, representa una nueva incursión del director en el cine familiar y de aventuras, tras éxitos como Mi pobre angelito y Harry Potter. El guion, firmado por Katy Brand y Suzanne Heathcote, traslada el tono entre el ‘cozy crime’ y la novela negra que caracteriza a la obra original, apostando por un humor sutil y personajes entrañables.

El reparto se completa con nombres destacados del cine y la televisión británica, como Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver. La presencia de estos intérpretes refuerza la ambición de la producción, que busca atraer tanto a los seguidores de la novela como a un público más amplio.

Chris Columbus dirige la película basada en la exitosa novela de Richard Osman, con un elenco estelar encabezado por Helen Mirren y Pierce Brosnan. (Netflix)

La sinopsis oficial, difundida por Netflix, describe a los protagonistas como un grupo de amigos septuagenarios que se reúnen regularmente para analizar casos de asesinatos sin resolver. El giro se produce cuando la muerte de un conocido en la entrada de su propia casa los obliga a enfrentarse a una intriga real, poniendo a prueba su ingenio y su amistad. La película explora así la capacidad de adaptación, la sabiduría acumulada y la importancia de la comunidad en la vejez.

El primer adelanto generó una fuerte expectativa entre los usuarios de la plataforma y el propio Osman, quien reiteró su entusiasmo por la fidelidad y el espíritu del proyecto: “Estoy muy orgulloso de los libros y este tráiler me ha entusiasmado aún más por la película de Chris Columbus”. La colaboración entre Netflix y Amblin Entertainment se consolida con esta producción, que aspira a convertirse en uno de los grandes estrenos del año.

La adaptación busca atraer tanto a los seguidores de la saga literaria como a un público global, apostando por el humor y personajes entrañables. (Netflix)

El club del crimen de los jueves estará disponible en Netflix a partir del jueves 28 de agosto de 2025, y representa una de las principales apuestas de la plataforma para renovar su catálogo y captar a una audiencia global ávida de historias que combinan misterio, humor y personajes fuera de lo común.