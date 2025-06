Prime Video presenta una serie de acción con un elenco internacional y una amenaza que pone en jaque a millones de personas en Los Ángeles

Cada segundo cuenta. #CuentaRegresiva nueva serie original, se estrena el 25 de junio en #PrimeVideo. (Crédito: Prime Video)

La nueva serie de acción Cuenta regresiva llegará en exclusiva a Prime Video el miércoles 25 de junio, con un debut de tres episodios y estrenos semanales hasta el final de temporada el 3 de septiembre.

La producción fue creada por Derek Haas, conocido por su trabajo como productor ejecutivo en las franquicias One Chicago y FBI.

La trama de Cuenta regresiva se centra en un caso que sacude a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Un agente del Departamento de Seguridad Nacional es asesinado a plena luz del día, un hecho que desencadena una investigación de alto riesgo. El detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Mark Meachum, interpretado por Jensen Ackles, es reclutado para integrarse a una unidad secreta. Esta fuerza especial reúne a agentes encubiertos de diversas agencias del orden público, lo que refleja la magnitud y complejidad del caso. La misión inicial de resolver el asesinato pronto se transforma en algo mucho más grande: la revelación de una conspiración oscura que amenaza la vida de millones de personas en una de las ciudades más pobladas del país.

Jensen Ackles lidera un elenco estelar en la nueva serie de acción de Prime Video, junto a Eric Dane y Jessica Camacho. (Crédito: Prime Video)

El personaje de Mark Meachum se convierte en el eje de la narrativa. Su incorporación a la unidad secreta no solo responde a sus habilidades como detective, sino también a la urgencia de enfrentar una amenaza que podría desencadenar una catástrofe de proporciones históricas. La serie plantea una carrera contrarreloj, en la que cada segundo cuenta y las decisiones del equipo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para millones de ciudadanos. El guion explora la tensión constante de los protagonistas, quienes deben actuar con rapidez y precisión para desmantelar la conspiración antes de que sea demasiado tarde.

El elenco de Cuenta regresiva destaca por la presencia de figuras reconocidas en el ámbito televisivo. Jensen Ackles, conocido por sus papeles en The Boys y Supernatural, lidera el reparto en el rol de Mark Meachum. Lo acompañan Eric Dane, famoso por su trabajo en Grey’s Anatomy y Euphoria, y Jessica Camacho, quien ha participado en producciones como The Flash y Watchmen. El reparto se completa con Violett Beane (Death and Other Details), Elliot Knight (The Boys) y Uli Latukefu (Young Rock). Esta combinación de talentos aporta diversidad y experiencia a la serie, lo que se refleja en la dinámica del equipo protagonista.

'Cuenta regresiva' se ambienta en Los Ángeles y explora la colaboración entre agencias para evitar una catástrofe nacional. (crédito: Prime Video)

La producción de Cuenta regresiva corre a cargo de Amazon MGM Studios, lo que garantiza altos estándares de calidad en términos de realización, efectos especiales y narrativa visual. El tráiler oficial ha generado gran expectativa entre los aficionados al género de acción. Las primeras imágenes y el póster oficial anticipan una serie cargada de adrenalina, con escenas de persecuciones, enfrentamientos y momentos de tensión máxima. La campaña de promoción ha puesto énfasis en el carácter vertiginoso de la historia, subrayando que se trata de “una serie en la que cada segundo cuenta”.

Uno de los elementos centrales de la serie es la amenaza de una catástrofe que podría equipararse a los peores episodios de la historia reciente de Estados Unidos. La misión del equipo liderado por Mark Meachum es evitar un evento que, según la sinopsis oficial, podría tener consecuencias similares a las del 11 de septiembre. Esta referencia sitúa la acción en un contexto de máxima alerta, donde la colaboración entre distintas agencias y la capacidad de anticipar los movimientos de los conspiradores resultan cruciales. La narrativa explora la presión a la que se ven sometidos los protagonistas, quienes deben superar sus diferencias y trabajar en conjunto para proteger a la población.

La trama de 'Cuenta regresiva' sigue a un detective de Los Ángeles que enfrenta una conspiración mortal en Estados Unidos. (Crédito: Prime Video)

El desarrollo de la trama se apoya en la construcción de personajes complejos, cuyas motivaciones y dilemas personales se entrelazan con la urgencia de la misión. Jensen Ackles aporta intensidad y carisma a su papel, mientras que Eric Dane y Jessica Camacho complementan el equipo con interpretaciones sólidas. La presencia de actores como Violett Beane, Elliot Knight y Uli Latukefu enriquece la dinámica grupal, aportando matices y perspectivas diversas a la historia.

La serie también destaca por su ambientación en Los Ángeles, una ciudad que se convierte en escenario y protagonista de la acción. Las calles, edificios y paisajes urbanos sirven de telón de fondo para las operaciones de la unidad secreta, que debe moverse con sigilo y eficacia para desentrañar la conspiración. La producción ha cuidado los detalles en la recreación de ambientes y situaciones, lo que contribuye a la inmersión del espectador en la trama.

Prime Video estrena la serie de acción 'Cuenta regresiva' el 25 de junio con tres episodios iniciales. (crédito: Prime Video)

La serie combina elementos de thriller policial, drama y acción, con un enfoque en la colaboración interinstitucional y la lucha contra amenazas globales. La trama invita a los espectadores a sumergirse en una historia donde el tiempo es el enemigo y la lealtad del equipo será puesta a prueba en cada episodio.