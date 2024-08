La frustración de miles ante el abrupto final de una popular serie

Estás listo para una historia épica de amor verdadero, grandes aventuras, maníacos regicidas, heroísmo inexpresivo, intrigas tortuosas, peleas con espadas de capa y espada, una sopa de realismo mágico y montones de sexo? Por supuesto que lo eres. Bienvenidos a Mi Lady Jane. (Crédito: Prime Video)

La noticia que ha sorprendido a muchos es la cancelación de My Lady Jane, una serie de época que se había ganado un buen número de seguidores desde su estreno en Prime Video el 27 de junio. La plataforma no renovará la serie para una segunda temporada, lo que ha generado un gran descontento entre los fanáticos.

De qué se trataba la serie

My Lady Jane es una ficción histórica que combina elementos de historia real con romance y fantasía. La trama se basa en la vida de Lady Jane Grey, conocida como la “reina de los nueve días,” y presenta una reimaginación de la Inglaterra de los Tudor. En esta versión alternativa de la historia, la división principal no es entre católicos y protestantes, sino entre personas comunes y “etianos,” individuos con la capacidad de transformarse en animales. Jane Grey es una noble que, forzada a casarse con Lord Guildford, descubre que su esposo guarda un secreto oscuro.

Prime Video canceló My Lady Jane pese a su 94% de aprobación en Rotten Tomatoes. (Crédito: Prime Video)

My Lady Jane logró posicionarse rápidamente entre las series más vistas de Prime Video, obteniendo un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes. Durante varias semanas, la serie se mantuvo en el top 10 de la plataforma y cosechó un fandom leal en redes sociales, con numerosos fanáticos creando contenido relacionado en TikTok e Instagram.

A pesar del éxito en críticas y la fuerte presencia en redes sociales, la serie no logró alcanzar un público lo suficientemente amplio como para justificar su renovación. Esto ha dejado a muchos de sus seguidores frustrados, ya que la primera temporada concluyó con varias tramas abiertas y personajes en situaciones sin resolver. La petición en línea que se lanzó para pedirle a Prime Video que reconsiderara su decisión reunió más de 6,000 firmas, aunque sin éxito.

La historia de Lady Jane Grey inspiró una ficción alternativa con elementos fantásticos. (Crédito: Prime Video)

Edward Bluemel, quien interpretaba a Guildford, expresó su tristeza y frustración por la cancelación a través de varias publicaciones en Instagram, incluyendo memes y fotos relacionadas con caballos, dejando claro su descontento con la situación.

Un anuncio inesperado

El anuncio de la cancelación de My Lady Jane fue una sorpresa no solo para los fanáticos, sino también para la misma plataforma, ya que la serie tenía todas las características para convertirse en un competidor directo de otras ficciones de época populares como Bridgerton de Netflix y The Great. Sin embargo, los números de audiencia no respaldaron una nueva temporada, según informó Deadline.

Los fanáticos de My Lady Jane lanzaron una petición que recabó más de 6,000 firmas. (Crédito: Prime Video)

La historia original de Lady Jane Grey y su efímero reinado a los 16 años en 1553, con su trágico final al ser derrocada por la “reina sangrienta” María, proporciona la base de una narrativa rica en intriga y emoción. La serie desafía este trágico desenlace proponiendo una interpretación ficticia de cómo habría sido si Jane hubiese estado más tiempo en el trono, brindando así una versión alternativa más optimista y mágica.

No obstante, Prime Video ha decidido no continuar con la historia y ha cancelado la serie tras solo una temporada. A pesar de los esfuerzos del fandom y de la fuerte recepción inicial, los números de audiencia no fueron suficientes para una renovación.