La serie que acaba de estrenarse en Netflix y ya ocupa el primer puesto del Top Ten

Una nueva y adictiva serie de misterio ha llegado a Netflix, ideal para ser vista de un tirón durante el fin de semana. Inspirada en la exitosa novela de Holly Jackson, Asesinato para Principiantes (A Good Girl’s Guide to Murder) se despliega con una narrativa envolvente que explora la desaparición de una joven y ofrece numerosas dosis de suspenso.

Asesinato para principiantes, protagonizada por Emma Myers, a quien muchos reconocerán por su papel en Merlina, se adentra en la historia de Andie Bell, una chica que desapareció misteriosamente cinco años atrás y cuyo novio, Sal Singh (Zain Iqbal), se declaró culpable antes de suicidarse. Sin embargo, la protagonista Pip Fitz-Amobi, considera que Salman (Sal) fue injustamente acusado y empieza a investigar el caso.

La trama se complica cuando Pip, como parte de un proyecto escolar, empieza a entrevistar a los amigos y conocidos de Andie, lo que le trae amenazas pero no la frena en su búsqueda de la verdad. Estos anteceden el relato de Pip, quien con la ayuda de Ravi, hermano de Sal, enfrenta posibles peligros para llegar al fondo del misterio.

El éxito de la novela

Publicado originalmente en febrero de 2019, el libro rápidamente se convirtió en un best-seller, especialmente dentro de la literatura juvenil y tuvo un notable éxito de ventas desde su lanzamiento. Holly Jackson es su autora y ha escrito esta trilogía basada en esta historia. Los tres libros son: Asesinato para principiantes (A Good Girl’s Guide to Murder) que fue publicado en febrero de 2019, Good Girl, Bad Blood pblicado en marzo de 2020 y el tercer libro que se llamó As Good As Dead y fue publicado en agosto de 2021.

La trama sigue a Pippa Fitz-Amobi, una estudiante de secundaria, que decide investigar un asesinato ocurrido en su pueblo cinco años atrás como parte de un proyecto escolar. Pippa cree que la persona acusada del crimen es inocente y, a medida que avanza en su investigación, descubre secretos oscuros y peligrosos. La historia combina elementos de suspenso y drama, manteniendo al lector intrigado hasta el final. Cada uno de estos libros sigue las investigaciones de Pippa Fitz-Amobi, aumentando en complejidad y peligrosidad a medida que la trama avanza.

Esta serie no solo explora la desaparición de Andie, sino también las sombras que envuelven a los personajes y la comunidad donde ocurrió el crimen, involucrando al espectador en una constante sensación de suspenso.

“Pip es un personaje muy fuerte, muy decidido”, dijo Myers en un comunicado de prensa. “Fue un placer interpretar la forma en que Holly Jackson la describió en los libros y la forma en que Poppy Cogan la tradujo en la pantalla. El viaje de Pip y lo que atraviesa es muy intenso. Es una persona completamente diferente desde el principio hasta el final. Fue muy divertido explorar eso”.

Asesinato para principiantes, también cuenta con otros condimentos que la hacen atractiva como los escenarios impresionantes del pueblo inglés donde transcurre la acción, lo cual añade un elemento de belleza inquietante al misterio. No menos importante es destacar el enfoque juvenil de la serie. Aunque centrada en adolescentes, su trama logra escapar de las historias típicas de este tipo de audiencias. Completan el elenco Asha Banks como Cara Ward, Raiko Gohara como Zach Chen y Yali Topol Margalith como Lauren Gibson, entre otros.

Asesinato para principiantes se destaca no solo por su intriga y complejidad, sino también por su capacidad para abordar temas oscuros y controvertidos de manera efectiva y emocionante.