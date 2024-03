“Poohniverse”: Winnie Pooh, Bambi, Peter Pan y más en la película de terror que repetirá la fórmula de Marvel

Winnie the Pooh: Blood and Honey presentó este miércoles su primer tráiler oficial donde se muestra con mayor detalle las aventuras terroríficas en las que se verán envueltos Winnie y su amigo Piglet.

En una nueva y audaz apuesta por el cine de terror, Jagged Edge Productions se prepara para lanzar un universo cinematográfico que promete revolucionar el género. Bajo la dirección del británico Rhys Frake-Waterfield, el proyecto titulado como el Twisted Childhood Universe (Universo de la Infancia Retorcida), reunirá a personajes clásicos de la literatura infantil —que han entrado en el dominio público— en una versión terrorífica en una película titulada Poohniverse: Monsters Assemble, que tiene una clara inspiración (hasta en la tipografía del título) en la exitosa Avengers: Endgame.

La idea de crear este universo cinematográfico surge tras el éxito inesperado de Winnie the Pooh: miel y sangre, una producción de bajo presupuesto que logró recaudar más de 5 millones de dólares en todo el mundo. Con apenas 100 mil dólares invertidos, este film demostró el potencial de rentabilidad al llevar al querido personaje de A. A. Milne a un contexto completamente diferente. Animados por este logro, también se ha confirmado la secuela Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 se encuentra en proceso, con miras a expandir la narrativa y explorar aún más las posibilidades del terror en estos universos literarios.

El estreno de "Poohniverse: Monsters Assemble" está previsto para 2025 y sería la conclusión del "Twisted Childhood Universe". (Créditos: Jagged Edge Productions)

Un sangriento evento cinematográfico

El proyecto Poohniverse: Monsters Assemble no solo promete ser una revolución en términos de producción y concepto, sino también en cuanto a trama y personajes. Personajes como Winnie the Pooh, Tigger, Rabbit, Owl, y Piglet serán parte de esta nueva historia al lado de figuras de otras obras clásicas como Pinocho, la Bella Durmiente, Bambi, el Sombrerero Loco, Peter Pan y Campanilla. “Nos encantaría ver una película de terror en la que los villanos se agruparan y fueran a por los supervivientes, explicó Frake-Waterfield. ”Tenemos en mente algunos escenarios increíbles”, agregó el director, quien inspirado en los crossovers del cine de terror como Freddy vs Jason y superhéroes, asegura que esta será “una completa carnicería”.

El equipo detrás de Poohniverse no solo se destaca por su creatividad en la concepción de esta obra, sino también por su dedicación y esfuerzo en traer algo nuevo al genero de terror. La producción cuenta con el respaldo de Stuart Alson y Nicole Holland como productores ejecutivos, y actores como Megan Plactio y Lewis Santer, quienes interpretarán a Wendy Darling y Tigger, respectivamente.

Todos los títulos del "Twisted Childhood Universe", donde se incluyen títulos como "Bambi: The Reckoning" y "Peter Pan’s Neverland Nightmare". (Créditos: Jagged Edge Productions)

Las películas del “Twisted Childhood Universe”

Winnie the Pooh: miel y sangre

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2

Bambi: The Reckoning

Peter Pan’s Neverland Nightmare

Pinocchio: Unstrung

Poohniverse: Monsters Assemble

La secuela de "Winnie-The-Pooh: Blood and Honey" se encuentra en proceso, anticipando su lanzamiento para el 26 de marzo. (Créditos: Prime Video)

El lanzamiento de Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 está programado para el 26 de marzo, estableciendo un precedente y aumentando la expectativa para Poohniverse: Monsters Assemble, cuyo estreno se espera para 2025.