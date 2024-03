Paul McCartney y Greenpeace contra Putin en una serie documental de la BBC

Paul McCartney y Vladimir Putin y su enfrentamiento por la defensa del Ártico en nueva serie de la BBC.

La industria documental de la BBC se prepara para desvelar una historia de confrontación y activismo en el ártico entre Vladimir Putin y Greenpeace, con la intervención estelar de Paul McCartney, en una producción que promete ser un hito. On Thin Ice: Putin V Greenpeace (título provisional), es el nombre de esta serie que Curve Media está desarrollando para ofrecer una perspectiva nueva sobre los conflictos ambientales y políticos de la última década.

La serie de seis episodios, de media hora cada uno, se centra en un audaz intento de activistas climáticos de Greenpeace por interrumpir la producción petrolera rusa en el ártico durante el año 2013, un momento crítico que tamizó las ya tensas relaciones entre Putin y occidente. Este conflicto, además de generar una amplia cobertura mediática, captó la atención de figuras públicas como Paul McCartney, elevando la discusión a foros globales. Según Sreya Biswas, jefa de la comisión de historia natural de la BBC, la serie ofrece “una forma diferente de contar un relato sobre el mundo natural. Es una narrativa medioambiental convincente... que es importante escuchar en el clima actual”.

Vladimir Putin enfrenta a Greenpeace en una serie de la BBC. (Créditos: EFE/ José Jácome)

Los 30 del Ártico

Treinta activistas y periodistas conocidos colectivamente como los 30 del Ártico fueron liberados de una prisión en Rusia tres meses después de su arresto. Los individuos habían sido detenidos bajo acusaciones de piratería y vandalismo tras intentar grabar una protesta contra la exploración petrolera en el Ártico. La campaña tenía como fin disuadir la progresiva explotación petrolera en dicha región, considerada por muchos como perjudicial para el medio ambiente. La noticia de su liberación recibió amplia atención, destacando el papel de personalidades internacionales en la defensa de los activistas.

Los activistas y periodistas, a bordo del barco Arctic Sunrise, perteneciente a la organización Greenpeace, habían navegado hacia el Ártico con la intención de documentar y protestar contra la extracción de petróleo. La rápida detención por parte de las autoridades rusas bajo cargos severos suscitó un debate internacional sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, la vigilancia de los servicios de seguridad rusos sobre el grupo en los días previos a su arresto pone de manifiesto la creciente tensión entre el gobierno ruso y los activistas medioambientales.

Paul McCartney defiende al Ártico en nueva serie de la BBC. (Créditos: REUTERS/Toby Melville)

Una docuserie con mucho contenido inédito

La cobertura de este enfrentamiento contará con material inédito, hechos filmados durante y después de las protestas, reconstrucciones cinematográficas detalladas, y entrevistas exclusivas. Sunshine Jackson cumple el rol de productor ejecutivo, entrelazando las visiones direcciones de Chloe Campbell y Alice McMahon-Major, con Clare Beavis llevando la producción y Biswas supervisando la edición del material. La BBC presentará el contenido en episodios de treinta minutos.

Jack Bootle, jefe de puesta en servicio de Specialist Factual de la BBC, destacó la importancia de tales producciones en el entendimiento público del impacto ambiental de la industria petrolera y la valentía de quienes se oponen a ella. La serie promete ser un pilar en la conversación sobre cómo las acciones colectivas y los esfuerzos individuales pueden confrontar retos globales, haciendo hincapié en la urgencia de la situación climática.

La protección del Ártico y su usufructo son el eje de este documental que prepara la BBC. (Créditos: Greenpeace / Alex Yallop)

El uso de reconstrucciones cinematográficas junto a testimonios y material inédito busca ofrecer una narrativa impactante, que no solo documente los hechos sino que también transmita los riesgos que enfrentaron los activistas.

El rol de Paul McCartney en el conflicto

Con el lanzamiento de esta serie, se abre una ventana a la reflexión sobre el papel que juegan la diplomacia, la acción civil y las figuras públicas en la arena internacional, especialmente cuando se trata de proteger el medio ambiente. La inclusión de Paul McCartney entre los defensores de la causa de Greenpeace resalta la importancia de que figuras conocidas se involucren en la lucha ambiental, ofreciendo una plataforma mayor para que estos mensajes resuenen a nivel mundial.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin,en un conflicto ambiental que ocupó las tapas de los diarios. (Créditos: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

El exmiembro de The Beatles intervino directamente, escribiendo una carta abierta al presidente ruso Vladimir Putin. En su misiva, McCartney hacía alusión a la famosa canción de 1968, Back in the U.S.S.R., y solicitaba la liberación de los detenidos. Además, el artista propuso un encuentro con Putin para discutir el asunto en persona, recordando su actuación en la Plaza Roja de Moscú en 2003.

Esta serie documental, que aun no tiene fecha de estreno se sumará pronto al variado catálogo de la BBC.