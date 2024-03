Hizo sentir “miserable” a su director: la película que fracasó en cines y ahora está en Netflix

La recepción crítica y comercial de "Hellboy" fue mayormente negativa, lo que llevó a su pronta salida de las salas de cine. (Créditos: Lionsgate)

El género de superhéroes en el cine ha tenido sus momentos de gloria y fracaso. Sin embargo, están las películas que son tropiezos y otras que son caídas gigantes hacia el gran vacío de la derrota. Ese fue el caso de la versión de 2019 de Hellboy, que cuando llegó a cines se convirtió en objeto de intensos debates y críticas negativas. El film, dirigido por Neil Marshall y protagonizada por David Harbour, acaba de llegar a Netflix, plataforma en la que podrás darle una oportunidad y comprobar por ti mismo si se trató de verdadero fiasco o de una producción que solo tuvo mala suerte por el momento en el que salió.

¿De qué trata “Hellboy”?

El largometraje sigue las aventuras de Hellboy (David Harbour), un poderoso demonio criado entre los humanos en la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal (BPRD), quien es llevado a enfrentarse con Nimue (Milla Jovovich), la Reina de Sangre, una bruja medieval resucitada ansiosa por vengarse y destruir a la humanidad. La historia comienza con la criatura roja en Tijuana, México, enfrentando a un agente convertido en vampiro, antes de ser llamado para investigar y detener al personaje de Jovovich, cuyos restos han sido reunidos para su resurrección.

A lo largo de su misión, Hellboy descubre cosas importantes sobre su origen y se ve forzado a enfrentar su verdadera naturaleza y destino. Asimismo, durante su lucha se encuentra con antiguos seres mágicos y forma alianzas, incluyendo a Alice (Sasha Lane), una médium que conoció de niña, y a Ben Daimio (Daniel Dae Kim), un agente especial con la habilidad de transformarse. Juntos, deben detener los planes apocalípticos de Nimue, que no solo amenazan al mundo humano, sino también su existencia.

Un fracaso para dejar en el olvido

Esta nueva versión, basada en el popular cómic de Mike Mignola, buscaba revitalizar la franquicia con una propuesta más oscura y espeluznante, alejándose del tono establecido por las películas anteriores dirigidas por Guillermo del Toro. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales y del esfuerzo del elenco y equipo de producción, la película no logró captar la atención del público ni convencer a la crítica.

El filmtenía un elenco lo suficientemente llamativo y capaz de regalar emocionantes interpretaciones llenas de acción, drama y fantasía. David Harbour ofreció una interpretación carismática del personaje, mientras que Ian McShane y Milla Jovovich también destacaron en sus respectivos roles como Trevor Bruttenholm y Nimue. Sin embargo, a pesar del talento del reparto, las limitaciones del guion y la dirección afectaron negativamente la cohesión y el impacto emocional de la historia.

Una experiencia “miserable”

La recepción crítica y comercial fue decepcionante, con calificaciones desfavorables tanto de los críticos como del público. A pesar de contar con una base de fans sólida y el respaldo del material fuente, la película tomó otra tangente y se vistió más de terror que de acción, por lo que no logró conectar con el público, lo que finalmente se tradujo en un bajo rendimiento en taquilla y su rápida salida de las carteleras. Su director, Neil Marshall, confesó más adelante en una entrevista para Film School Rejects que haberse encargado de ese proyecto no fue nada agradable: “Salí de una experiencia particularmente miserable haciendo Hellboy”.

Pero Marshall no fue el único que se llevó una gran lección. David Harbour, a quien el mundo más recuerda como el buen Jim Hopper en Stranger Things, también confesó que el fracaso del proyecto le dejó una reflexión más que clara: “Aprendí a no joder con una propiedad intelectual establecida, eso seguro”, bromeó el actor en una conversación con Variety. “Esa es la mayor lección aprendida”, remarcó el artista, quien se despedirá de su papel como padre de Once en la próxima temporada final del show creado por los hermanos Duffer.

Hellboy llegó a Netflix este 17 de marzo, por lo que ya puedes verla en la plataforma. De igual manera, la versión de Guillermo del Toro de 2004 está disponible en Max.