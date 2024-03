“El juego del calamar”: Oh Young Soo, Lee Jung Jae y las controversias que rodearon al mayor éxito de Netflix

El juego no ha terminado para Gi Hun. La segunda temporada de "Squid Game" llegará en 2024. (Netflix)

Fue el mayor éxito de Netflix en 2021 y la oportunidad perfecta para que una audiencia más amplia descubriera la calidad de las producciones coreanas. El juego del calamar, una historia original creada por el cineasta Hwang Dong Hyuk, batió récords de visionado como un thriller de suspenso y supervivencia que además incluía una potente crítica social. La premisa mostraba a 456 personas que eran reclutadas por necesidad económica para participar en un juego mortal. La competencia transformaba inocentes dinámicas infantiles en juegos de vida o muerte, donde solo un máximo ganador obtenía 45,6 millones de wones.

La popularidad del show, respaldada por sus más de 265 millones de horas de visionado, propició su renovación para una segunda temporada, la cual se estrenará este 2024 con parte del elenco original y nuevos talentos. No obstante, la ficción no ha estado exenta de controversias por antecedentes de algunos actores que forman parte de su reparto.

Lee Jung Jae

Lee Jung-jae ganó el Emmy a Mejor actor en una serie dramática por "El juego del calamar" en 2022. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Con veinte años de experiencia en cine y televisión, Lee Jung Jae es un rostro conocido en Corea del Sur; sin embargo, con la fama de Squid Game resurgió información tan grata de su pasado. En 1999, Lee fue detenido por la Policía de Gangnam bajo la acusación de conducir en estado de ebriedad y provocar una colisión con el vehículo de una mujer de 23 años. En el momento del accidente, el contenido de alcohol en su sangre era del 0.22 por ciento, bastante por encima del límite legal en Corea del Sur, que es del 0.05 por ciento. El actor rechazó los cargos alegando que era su mánager quien conducía en ese momento. Posteriormente, en 2002, enfrentó otro incidente por manejar bajo la influencia del alcohol.

Respecto a las denuncias por agresión; en el mismo año de su primera detención (1999) Lee y un amigo fueron acusados de atacar en estado de ebriedad a otro hombre. La situación se repitió en 2000, cuando fue culpado nuevamente de agresión después de presuntamente arrastrar a una mujer de 22 años fuera de una discoteca en Busan y golpearla, lo que resultó en heridas que necesitaron dos semanas de recuperación hospitalaria. Los casos mencionados resurgieron en foros en línea, en publicaciones que adjuntaban capturas de periódicos de la época.

Oh Young Soo

Oh Young Soo - El juego del calamar - Netflix

Por otro lado, Oh Young Soo, que encarnó al jugador número 1, fue denunciado por presunta conducta sexual indebida. La Oficina de Fiscales del Distrito de Suwon anunció que el ganador del Globo de Oro, de 78 años, había sido acusado sin detención por supuestamente tocar inapropiadamente a una mujer en el año 2017, según reportó la agencia de noticias Yonhap. La mujer había presentado originalmente la denuncia en diciembre del 2021, Oh negó las acusaciones y la policía cerró el caso en abril sin presentar cargos. Sin embargo, la fiscalía reabrió el caso a petición de la víctima en noviembre de 2022.

Respecto a su defensa, Oh Young Soo declaró a la emisora coreana JTBC que el único contacto que tuvo con su acusadora fue “sostener su mano para guiarla” y que “solo se disculpó porque ella dijo que no tomaría medidas si recibía una disculpa”. Hasta el momento, el actor de 79 años se ha declarado inocente ante los tribunales. En febrero de 2024, la fiscalía solicitó una sentencia de un año de prisión y restricción para trabajar, según consigna el diario Korea Joongang Daily. El veredicto del caso se daría a conocer en la sesión final, agendada para este 15 de marzo.

Oh Dal Su

Oh Dal Su ha trabajado en emblemáticas películas coreanas como "Along with the gods" y "Oldboy". (Créditos: Yonhap)

El último 12 de marzo, el equipo de producción anunció a Oh Dal Su como nuevo miembro del reparto. La noticia no fue bien recibida por el público; pues el intérprete de 55 años fue protagonista de un caso de acoso sexual en 2018. Las víctimas que lo denunciaron públicamente fueron dos mujeres, una de ellas, actriz de teatro que dio su testimonio en el programa periodístico Newsroom de JTBC. El acoso habría ocurrido en los años noventa, cuando Oh era parte de un grupo de teatro.

En esa época, Oh Dal Su pidió disculpas a través de un comunicado y se retiró del k-drama My Mister. Tampoco volvió a trabajar en la industria hasta agosto del 2019, cuando el caso expiró sin investigación formal. Luego se le volvió a ver frente a cámaras con las películas Mejor Amigo (2020) y Yoshichal.

The Challenge

Puedes hacer amigos. Puedes hacer enemigos. Puedes hacer millones. Descubre el nuevo reality show de competencia basado en la exitosa serie surcoreana. (Netflix)

Capítulo aparte, el reality show denominado El juego del calamar: El desafío también despertó polémica desde su concepción. La controversia radica principalmente en las condiciones del rodaje y la percepción de que contradice el mensaje crítico hacia el capitalismo de la obra original. Dos participantes del reality denunciaron haber sido sometidos a situaciones extremas en la filmación, incluyendo la exposición a bajas temperaturas mientras usaban ropa inadecuada, sin posibilidad de abrigarse, para mantener la estética del programa. Estas acciones, según los concursantes, pusieron en riesgo su bienestar, llegando a reportar casos de hipotermia.

En cuanto a la esencia misma del proyecto, los críticos apuntaron a la ironía de que un programa que se originó como una sátira al capitalismo extremo y la desesperación económica terminara siendo explotado para crear un reality show. En este formato, la competencia por un premio monetario sustancioso reflejaba las dinámicas que la serie original buscaba criticar. Las denuncias de los participantes sobre las condiciones de producción subrayaron aún más esta percepción, y algunos amenazaron con emprender acciones legales contra la compañía detrás del proyecto.

Ante los comentarios negativos, la producción del reality defendió el formato y las decisiones tomadas durante el rodaje. Aunque no negaron las exigencias del programa, enfatizaron en su compromiso por garantizar la seguridad de todos los involucrados.

El juego del calamar - temporada 2 se estrena en algún momento del 2024. Puedes ver los primeros capítulos, y su reality derivado, en Netflix.