Yorgos Lanthimos, la mente detrás de “Pobres criaturas”: un cineasta de películas elogiadas e incomprendidas

“Cuando crecía en Grecia, no era muy común que un chico joven dijera: ‘Voy a ser cineasta’. Al menos entonces, no había muchos cineastas ni industria”, recordaba Yorgos Lanthimos, director de Pobres criaturas (Poor Things), sobre sus inicios en una entrevista con Issue Magazine. Su plan para abrirse camino en la dirección era primero filmar anuncios publicitarios, con los que ganó una gran técnica, pero nunca abandonó el sueño de hacer su propia película. No fue fácil, pero entre “unos cuantos amigos pidiendo favores, utilizando las casas, la ropa y los coches de amigos”, pudo ver reflejado su arte en sus primeras obras Kinetta (2005), Colmillos (2009) y Alps: los suplantadores (2011).

Lanthimos ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones: Mejor guion por Langosta (2015); Mejor director por La favorita (2018); y Mejor director por su más reciente largometraje Pobres criaturas (2023). De hecho, estas dos últimas también aparecen en la categoría de Mejor película; con el resultado pendiente de su film estrenado recientemente en cines bajo la distribución de Searchlight Pictures.

Las mejores películas de Yorgos Lanthimos

Pobres criaturas (2023)

Emma Stone encarna a Bella Baxter, una joven que es traída de vuelta a la vida por el innovador científico Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe. Bajo nueva tutela, Bella despierta a un mundo desconocido, lleno de curiosidad y un insaciable deseo de exploración. Su vida da un vuelco al encontrarse con Duncan Wedderburn, un papel a cargo de Mark Ruffalo, un abogado con una vida plena de excentricidades. Juntos, emprenden un viaje extraordinario, desafiando las normas sociales de su tiempo y abogando por la igualdad. Ahora en cines.

La favorita (2018)

Olivia Colman, Emma Stone, y Rachel Weisz lideran un elenco estelar en esta película ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, marcada por las guerras contra Francia. Colman brilla como la frágil reina Anne, cuya cercana amiga y gobernante de facto, Lady Sarah Churchill (Weisz), ve su posición amenazada por la llegada de la ingeniosa Abigail (Stone). En medio de un palacio lleno de intrigas, Abigail utiliza su astucia para seducir a aquellos en el poder, buscando ascender socialmente en un juego peligroso de lealtad y ambición. En Netflix.

Langosta (2015)

En una sociedad distópica donde la soledad es castigada, Colin Farrell interpreta a David, un hombre bajo la presión de encontrar pareja en 45 días para evitar ser transformado en animal. A través de su viaje, la película, dirigida por Yorgos Lanthimos, sumerge al espectador en reflexiones sobre el amor, la soledad y las convenciones sociales. Rachel Weisz y Jessica Barden co-protagonizan en esta insólita búsqueda del amor. Para ver en Netflix.

Colmillos (2009)

Dirigida por Yorgos Lanthimos, esta obra presenta a una familia encerrada en una mansión por los caprichos de Christos Stergioglou y Michele Valley, interpretando a padres que educan a sus hijos en una ignorancia cuidadosamente curada sobre el mundo exterior. El film explora el control, el aislamiento y las consecuencias de una educación basada en el engaño y la manipulación, todo ello en un tono surrealista e inquietante. Disponible en MUBI.

El sacrificio del ciervo sagrado (2017)

Un relato inquietante sobre el costo del sacrificio y la responsabilidad, protagonizado por Colin Farrell como Steven, un cirujano que enfrenta una decisión fatal tras entablar una amistad con Barry Keoghan como Martin. Nicole Kidman co-protagoniza como Anna, introduciendo una dinámica familiar que se fractura bajo la creciente tensión y elecciones morales imposibles. La película es una exploración profunda de la culpa y la expiación en el contexto de una tragedia inevitable. En Max.

¿Dónde se puede ver “Pobres criaturas”?

Poor Things puede verse en cines de Argentina, México y más países de la región desde 18 de enero de 2024 (se mantiene en la cartelera), pero aún no cuenta con fecha de lanzamiento en streaming para América Latina. En Estados Unidos, la película llegó en formato digital a través de Hulu el pasado 7 de marzo, a propósito de la proximidad de la 96° edición de los premios Oscar.

Sinopsis: “Del cineasta Yorgos Lanthimos y la productora Emma Stone llega la increíble historia y la fantástica evolución de Bella Baxter (Stone), una joven devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella huye con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abogado hábil y libertino, en una aventura relámpago a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella crece firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación”.

¿Cuándo y dónde ver los Oscar 2024?

La ceremonia de los Oscar 2024 será transmitida en vivo este domingo en Latinoamérica por TNT y en España a través de Movistar+, mientras que Max brindará una cobertura completa. Debido al inicio del horario de verano en Estados Unidos, que adelanta los relojes una hora, el comienzo de la gala central se ha adelantado, afectando su emisión internacional.