Las series más aclamadas de Netflix retrasan sus nuevas temporadas hasta 2025

Las nuevas temporadas de las series más populares de Netflix llegarán en 2025. (Créditos: Netflix)

Netflix anunció que algunas de sus series más exitosas, incluidas Stranger Things, Ginny y Georgia, Merlina y Un lugar para soñar, no lanzarán nuevas temporadas hasta el 2025. Las huelgas de guionistas y actores han contribuido significativamente a la postergación de estas producciones, afectando de esta manera el calendario de lanzamientos del gigante del streaming.

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things recién comenzó su producción a principios de este mes, enfrentándose a una interrupción de tres años entre las temporadas 4 y 5, similar a la demora experimentada entre las temporadas 3 y 4 debido a la pandemia.

La segunda temporada de "Merlina" se verá en 2025. (Créditos: Netflix)

Merlina, la serie que superó en popularidad a Stranger Things en Netflix, también ha retrasado el inicio de la producción de su segunda temporada hasta finales de abril, con el cambio de ubicación ahora en Irlanda. Este retraso también afecta a la recién aclamada serie dramática de 2023, One Piece, cuya segunda temporada aún no ha comenzado su filmación.

Estas interrupciones no solamente impactan a las series con extensos trabajos de postproducción como la serie de los hermanos Duffer, sino también a series centradas en personajes femeninos como Dulces magnolias, Ginny y Georgia, y Un lugar para soñar, que, a pesar de no requerir una postproducción compleja, se han visto afectadas por diversos factores, incluidas las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, esta última no podrá iniciar la filmación de su sexta temporada en Vancouver hasta el otoño próximo. Otras series populares de Netflix que postergarán su regreso hasta después del 2024 incluyen a El abogado del Lincoln, Vigilante, Besos, Kitty y El novato.

“Stranger Things” estira su despedida

Todo el elenco de "Stranger things" reunido para retomar las grabaciones de la quinta temporada que llegará en 2025. Atsushi Nishijima/Netflix

Fue una de las series más populares de los últimos años por su originalidad en la trama. La serie estrenada en 2016, tuvo una primera temporada muy exitosa que llegó a romper récords de visualizaciones en todo el mundo. Fue entonces como cada nueva entrega tuvo retenidos a sus seguidores quienes pedían más episodios. Pero la huelga de los gremios de SAG-AFTRA (nuclea a los actores) y WAG (asociación de guionistas), provocó que las grabaciones no pudieran comenzar en tiempo y forma. Así fue como recién en enero de este año se reanudaron las jornadas en los sets.

La huelga que dio comienzo a los retrasos

Primero decidieron parar sus actividades los guionistas nucleados en Writers Guild of America (WGA). A este reclamo que exigía entre otras cosas mejoras salariales vinculados a las producciones en streaming. A ellos luego se sumaron los actores representados por SAG-AFTRA que reúne a 160 mil profesionales. Fue su presidenta la actriz recordada por su rol en La niñera (The Nanny), Fran Drescher, quien anunció la huelga el 13 de julio. Luego de varias negociaciones, la huelga llegó a su fin a mediados de noviembre cuando de a poco las producciones retomaron sus actividades. Todo este conflicto generó demoras en centenares de series y películas.

La huelga que duró 118 días, se levantó el pasado 8 de noviembre, en Los Ángeles lo que provocó demoras en muchas producciones. EFE

Las series que sí regresan en 2024

Mientras tanto, Netflix ha confirmado la semana pasada el estreno de nuevas temporadas super esperadas por sus fanáticos. Así fue como todo se enteraron que la segunda temporada de El juego del calamar (Squid Game) se verá en 2024 aunque aún no cuenta con una fecha exacta de lanzamiento. Otro título que se podrá disfrutar próximamente es la tercera temporada de Bridgerton, con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) en los roles centrales. El lanzamiento se hará en dos partes: la primera estará disponible el 16 de mayo mientras que la parte final se podrá ver a partir del 13 de junio.

Tanto la segunda temporada de El agente nocturno, la temporada final Cobra Kai y La diplomática también serán de la partida del presente año.