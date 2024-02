La nueva película de Netflix sobre la entrevista del Príncipe Andrés y sus vínculos con Jeffrey Epstein

"Scoop" es el título de la película de Netflix que recrea la entrevista que le realizó Emily Maitlis y el Príncipe Andrés. PETER MOUNTAIN/NETFLIX

Netflix reveló las imágenes iniciales de la anticipada película Scoop, que sumergirá a los espectadores en los entresijos de la controversial entrevista entre el Príncipe Andrés y la periodista Emily Maitlis de 2019, desencadenando una ola de debates en torno a las conexiones del príncipe con Jeffrey Epstein. Este proyecto, que verá la luz en otoño, contará con las actuaciones estelares de Gillian Anderson y Rufus Sewell en los papeles de Maitlis y de Andrés, respectivamente. En América Latina aún no tiene fecha oficial de estreno salvo esta estimación y lo hará bajo el título de La gran exclusiva.

Te puede interesar: 6 películas argentinas llegan a Netflix en febrero y no te las debes perder

La sinopsis que adelanta la “N” roja refiere a las negociaciones que se realizaron desde la Corona con el programa Newsnight de la BBC. “Desde la tensión de las negociaciones de alto riesgo de la productora Sam McAlister con el Palacio de Buckingham, hasta el asombroso enfrentamiento forense de Emily Maitlis con el Príncipe, Scoop nos lleva al interior de la historia, con las mujeres que no se detendrían ante nada para conseguirlo”, describe el adelanto.

Gillian Andreson como Emily Maitlis en la película "Scoop" que retrata la entrevista de 2019. PETER MOUNTAIN/NETFLIX

El largometraje, basado en Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews escrito por Sam McAlister (productora del programa), busca explorar a fondo la entrevista que puso en jaque la reputación del hermano del actual Rey Carlos III, evidenciando sus vínculos con el convicto delincuente sexual Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada por complicidad en los crímenes de Epstein. Durante dicha conversación, negó haber tenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, de 17 años en ese entonces, alegando una coartada en Pizza Express en Woking y su supuesta incapacidad para sudar. A pesar de las negativas del príncipe, la entrevista resultó en un vergonzoso episodio para la monarquía británica y culminó en un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma de 12 millones de libras.

Detalles de la producción

Scoop se presenta como una narrativa intensa sobre el poder y los privilegios, lanzando luz sobre el esfuerzo de las periodistas para asegurar una entrevista que sacudiría los cimientos de la Casa Real británica. Cuenta con el guion de Peter Moffat (Silk, Your Honor), mientras que Philip Martin asumió el rol de director (The Crown). “Quiero sumergir al público en la impresionante secuencia de acontecimientos que culminaron en la entrevista al príncipe Andrés y contar una historia sobre la búsqueda de respuestas, en un mundo de especulaciones y recuerdos inconsistentes”, afirmó Martin en un comunicado de prensa.

Rufus Sewell le da vida al Príncipe Andrés en el nuevo film "Scoop" que se estrenará en streaming. PETER MOUNTAIN/NETFLIX

Se suman al elenco Billie Piper como la productora de televisión Sam McAlister, Keeley Hawes en el rol de Amanda Thirsk, ex secretaria privada del Príncipe Andrés, y Romola Garai como Esme Wren, la cabeza directiva del programa Newsnight cuando se llevó a cabo la entrevista.

El vínculo de Jeffrey Epstein con el Príncipe Andrés

Las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, acusado de abusar de una menor en Florida, iniciaron en 2005. A pesar de las sospechas, en 2008, logró un acuerdo que le evitó cargos federales, resultado en una sentencia de 18 meses, de los cuales cumplió 13 meses con permisos especiales. Este caso volvió a la luz cuando se publicaron fotografías del Príncipe Andrés con Epstein en Nueva York, y alojándose en la mansión de este, después de la condena del millonario, lo que ha levantado interrogantes sobre la responsabilidad y el juicio del miembro de la Familia real británica.

Imagen de la entrevista real entre Emily Maitlis y el príncipe Andrés. (BBC)

Los cuestionamientos al Príncipe Andrés se intensificaron después de esta entrevista donde reconoció su incomodidad diaria por haberse quedado en la casa de Epstein, admitiendo que no estuvo a la altura de las expectativas de un miembro de la Familia Real. Por su parte, Virginia Giuffre, anteriormente Virginia Roberts, lo acusó de haberla forzado a tener relaciones sexuales en tres ocasiones, acusaciones que el hijo de la reina ha negado reiteradamente. Después de todo, niega haber conocido a Giuffre.