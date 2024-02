La serie con más duración en la TV anuncia el estreno de su temporada 25

Mariska Hargitay, ícono de justicia en su papel de Olivia Benson, se destaca por su pasión. (Créditos: Universal TV) NBC | Heidi Gutman/NBC

“No puedo creer que hayan pasado 25 años. No puedo imaginar el final del programa, y no puedo imaginarme no emprender este viaje con mi elenco, mi equipo”, estas fueron las palabras de Mariska Hargitay, la protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales (UVE), que estrenará finalmente su temporada 25 a mediados de este año.

Esta ficción marca un récord al convertirse en la serie dramática de mayor duración en la historia de la televisión, con el anuncio de su vigésima quinta entrega. Este hito televisivo celebra igualmente el 25 aniversario del drama policiaco, consolidándolo como un fenómeno cultural y de entretenimiento sin precedentes.

La serie ha sido pionera en tratar casos de agresión sexual y dar voz a los sobrevivientes.. (Créditos: Universal TV) NBC | Eric Liebowitz/NBC

Desde su inicio en 1999, ha logrado mantenerse relevante gracias a la habilidad de su creador, Dick Wolf, para explorar temas de actualidad y justicia social, entrelazándolos con la complejidad de sus personajes. La producción es aclamada por su enfoque en casos de agresión sexual, brindando una plataforma para visibilizar y abordar estas problemáticas con una profundidad y sensibilidad notables. Hargitay, quien da vida a la capitana Olivia Benson, se destaca por su interpretación apasionada de una heroína que ha roto moldes en la televisión, posicionándose como un símbolo de empatía y justicia para los sobrevivientes de violencia de género. Incluso, es uno de los personajes favoritos de la influyente estrella femenina Taylor Swift.

El anuncio de la nueva temporada reunió a un elenco estelar durante una celebración en Nueva York, donde actores desde Christopher Meloni hasta Ice-T, y muchos otros, rememoraron su trabajo ante cámaras a lo largo de los años. Esta ocasión especial no solo sirvió para mirar hacia atrás y conmemorar los logros alcanzados por La ley y el orden: UVE, sino también para anticipar con entusiasmo lo que está por venir.

La esperada temporada 25 en Argentina promete continuar el legado de contar historias impactantes. (Créditos: Universal TV) NBC | Virginia Sherwood/NBC

La dedicación del equipo y elenco hacia el programa se hace evidente en las palabras emocionadas de Mariska Hargitay, quien ha estado con el proyecto desde su concepción. Su compromiso y amor por el personaje de Olivia, y por las historias que se abordan en pantalla, resuenan con una audiencia global, generando expectativas altas para las nuevas tramas que se explorarán en la continuación venidera.

¿Qué significa UVE en “La ley y el orden”?

La serie original, titulada La ley y el orden, se estrenó por primera vez en 1990, y estuvo al aire durante la duración de 20 temporadas ininterrumpidas. En su momento, era la única serie grabada completamente en la Gran Manzana. Muchos de los eventos que se relataron estaban inspirados en casos reales que se dieron a conocer en los medios de comunicación. Asimismo, se hacían algunos cambios con respecto a los responsables y las víctimas.

"La ley y el orden: UVE" anuncia su temporada 25, alcanzando un récord de longevidad televisiva. (Créditos: Universal TV) NBC | Virginia Sherwood/NBC

Su vigencia también se debe a los seis spin-offs que tuvo la historia original. Uno de ellos es La ley y el orden: UVE, que terminó convirtiéndose en la serie más longeva superando así a su progenitora y mentora. Un dato de color que se dio a conocer fue el que dio Mike Post. Afirmó que él es el creador del característico “tun-tun” que cierra cada cortinilla y, en ese sentido, contó que se inspiró en el sonido de una celda al cerrarse.

¿Qué plataforma tiene “La ley y el orden: UVE”?

La serie derivada no solo ha marcado un precedente en cuanto a longevidad televisiva, sino que también ha influido significativamente en la cultura popular y en la percepción social sobre temas de violencia sexual. El estreno de la temporada 25 en Universal+ para Argentina y otros países de América Latina será en junio de 2024. Por ahora, puedes disfrutar la entrega número 24 con episodios de estreno de lunes a viernes a partir de las 18 horas en LATAM por Universal TV.