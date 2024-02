Citas en línea con desenlace mortal: Netflix presenta la trágica historia de un triángulo amoroso

Dave Kroupa vive la peor de sus pesadillas cuando decide ingresar a una aplicación de citas en línea. (Créditos: Nefflix)

Recién salido de un largo compromiso, Dave buscaba revitalizar su vida amorosa y se sumergió en el mundo del dating online, donde Liz y Cari, dos madres solteras encantadoras, capturaron su atención. Ambas, a su manera, lo ayudaron a dejar atrás su reclusión, ofreciéndole a este dedicado padre y trabajador la posibilidad de una nueva aventura. Lo que comenzó como una búsqueda de diversión y una nueva oportunidad, evolucionó hacia un complejo triángulo amoroso que terminó amenazando la seguridad de Dave y de su entorno cercano. Así adelanta la sinopsis de este nuevo documental llamado Amor, acoso, asesinato (Lover, Stalker, Killer), que llega a Netflix este 2 de febrero y que cuenta con Sam Hobkinson ((La ciudad del miedo: Nueva York contra la mafia) como director.

El documental ahonda en un crimen real suscitado por celos extremos dentro de un triángulo amoroso. La intrigante historia sigue a Dave Kroupa y el asesinato de su interés amoroso a manos de su exnovia, en un caso que involucra celos, engaño digital y homicidio.

Un documental que devela la historia de un hombre que conoce a dos mujeres en línea. (Créditos: Netflix)

Kroupa, padre soltero, se encontró en medio de un complejo caso de asesinato luego de que su exnovia acabara con la vida de quien en ese momento era su pareja. El documental desentraña los eventos que llevaron a Liz Golyar a cometer el crimen, presentando relatos de primera mano de Kroupa y los agentes de la ley involucrados en el caso.

Dave Kroupa en un tóxico triángulo amoroso

Después de terminar una relación de largo plazo, el hombre, residente en Nebraska exploró el mundo de las citas en línea donde conoció a Liz Golyar, también madre soltera. Sin embargo, sus intenciones de mantener una relación casual se vieron trastocadas cuando conoció a Cari Farver, con quien estableció una conexión inmediata. Lo que comenzó como un reencuentro casual, desencadenó una serie de eventos culminando en la desaparición y posterior asesinato de Farver por Golyar, quien intentó ocultar su crimen usando el teléfono de la víctima para enviar mensajes de odio, creando una compleja red de engaño.

Cari Faver, la víctima de una relación que comenzó de la mejor manera pero terminó muy mal. (Créditos: Netflix)

Este documental, producido por Curious Films, promete ofrecer una emotiva reconstrucción de los hechos a través de entrevistas con los participantes directos del caso, recreaciones vívidas y un análisis profundo de cómo el acoso digital y los celos pueden desembocar en tragedia.

La mañana siguiente de haber conocido a Cari, el mecánico recibió una serie de mensajes de texto en su celular muy amenazantes por parte de su ex que decían: ”Has arruinado mi vida “, ”¿Puedo verte en el trabajo?“ y ”Destruiré tu vida y te quitaré la felicidad”. Los mensajes no paraban de llegar a su móvil y el hombre se comenzó a asustar: “Estaba a punto de sufrir un colapso mental”, dice en el adelanto, “era difícil saber qué era real y qué podría estar imaginando”, agrega.

Dave y Liz en uno de los pocos momentos felices. (Créditos: Netflix)

El título original de Netflix recorre a través de entrevistas con el mismo protagonista, allegados y miembros de las fuerzas de seguridad, este caso que tomó ribetes inimaginables. “Pensé que lo había visto todo”, se escucha en el trailer. Son las palabras de Chris Legrow, el detective retirado del Departamento de Policía de Omaha, que trabajó en el caso muy de cerca. “No había visto nada como esto”, concluye. Si te gustan los true crime, no dejes de sumar este título a tu lista.

