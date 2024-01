“Los asesinos de la Luna” se verá en streaming: ¿cuándo y dónde estrenará la película de Scorsese?

Ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. (Apple TV)

Los asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, estará disponible en Apple TV+ tras una exitosa ronda de presentaciones en cines a nivel mundial. El largometraje, que ha captado la atención de la crítica y el público por su narrativa y actuaciones, ha cosechado múltiples nominaciones a prestigiosos premios, incluidos los Critics Choice y los Globos de Oro.

La producción, calificada como una de las mejores obras del año y distinguida por el National Board of Review como Mejor película, ha obtenido una amplia variedad de reconocimientos dentro de la industria cinematográfica. Su historia, ambientada en la década de 1920 y basada en el best-seller homónimo de David Grann, se sumerge en los misteriosos asesinatos de miembros de la Nación Osage tras el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en sus tierras.

Tras su exitoso paso por los cines, "Los asesinos de la Luna" se podrá ver en streaming antes de los premios Oscar 2024. (Créditos: Apple TV+)

Además de la destacada participación de DiCaprio y De Niro, el film cuenta con las actuaciones de Lily Gladstone, Jesse Plemons, entre otros, y ha sido elogiada por su compleja representación del llamado “Reino del Terror”. Producida por Apple Studios en colaboración con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way, Killers of the Flower Moon también ha sido objeto de críticas, principalmente por su extensa duración de tres horas y media, lo que algunos han señalado como un factor divisorio que podría influir en la recepción de la audiencia.

Scorsese muy cerca de los Oscar 2024

Contrastando con estas críticas, la obra ha obtenido una calificación de “A-” en CinemaScore y un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes, destacando la calidad de su narración y la profundidad de su trama. Su gran recepción en el Festival de Cannes y los merecidos honores recibidos, incluyendo el Premio Vanguard en el Festival Internacional de Palm Springs, refuerzan la trascendencia de la propuesta más reciente de Scorsese.

El film basado en el best-seller de David Grann desvela asesinatos en la Nación Osage de los años 20. (Créditos: Apple TV+)

En términos de proyección a futuro, se espera que la película dramática obtenga una serie de nominaciones a los premios Oscar 2024, con predicciones que favorecen a Gladstone para la categoría de Mejor actriz, a Scorsese tanto para Mejor dirección como Mejor película, y posiblemente una nominación para DiCaprio como Mejor actor. Sólo queda esperar a que las categorías sean anunciadas oficialmente el próximo 27 de enero.

Fecha de estreno y sinopsis de “Los asesinos de la Luna”

Los espectadores podrán disfrutar de Los asesinos de la Luna mediante Apple TV+ desde el 12 de enero de 2024. Según la sinopsis oficial de la plataforma, “es una saga policial western épica en la que el amor verdadero se cruza con la peor de las traiciones. Basada en una historia real y contada a través del romance improbable entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), la historia gira en torno a los sospechosos asesinatos de los miembros de la Nación Osage, una comunidad que de la noche a la mañana se convirtió en una de las más ricas del mundo tras encontrar petróleo en su territorio”.