Para ver en Navidad: 6 películas y series inspiradas en la vida de Jesús

La más grande historia de la humanidad se transforma en una aventura navideña que te llegará al corazón. (Sony Pictures)

Navidad, desde la perspectiva cristiana, es aquella temporada en que se recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret. El relato bíblico sobre este evento también ha sido fuente de inspiración para emotivas obras de televisión y cine. Estas obras no solo reflejan aspectos de la fe, sino que también ofrecen una ventana a la interpretación artística y cultural sobre uno de los personajes más influyentes de la historia. Desde adaptaciones clásicas y fieles a los textos bíblicos, hasta versiones más libres y contemporáneas; estos son algunas películas y series para ver ahora en streaming.

María de Nazareth

La película cuenta el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús a través de los ojos de su madre, María de Nazaret. Este film, dirigido por Jean Delannoy data de 1995, es una coproducción belga, francesa y marroquí. Puedes verlo en Prime Video.

La Natividad

La historia del nacimiento de Jesús en una serie breve con estrellas británicas. (Créditos: BBC)

Esta miniserie de la BBC desarrolla la historia del nacimiento de Jesús en cuatro episodios con notables actores de Gran Bretaña. Tatiana Maslany (Orphan Black) y Andrew Buchan (Broadchurch) interpretan a María y José, cuya fe es probada al recibir la noticia de que la joven mujer ha quedado embarazada. Estrenada en 2010, es una producción que además retrata las costumbres del pueblo judío de la época. Peter Capaldi y Art Malik también participan en este proyecto. Está disponible para renta digital en iTunes y Prime Video.

La estrella de Belén

Un burro es el personaje protagonista en esta película animada inspirada en los relatos bíblicos. (Créditos: Netflix)

Es una película animada familiar que ofrece una mirada fresca y divertida a la historia del nacimiento de Jesús, contada desde la perspectiva de un burro llamado Bo. La aventura comienza cuando Bo escapa de su dueño y termina acompañando a María embarazada y a su esposo José en su viaje a Belén. Lo que no sabe es que se embarcará en una aventura mucho más grande de lo que imaginaba, especialmente cuando el malvado Rey Herodes envía a su mejor soldado en busca de María. Puedes verla en Netflix.

Los elegidos

Aunque la serie inicia en la etapa adulta de Jesús, un cortometraje titulado "El pastor" fue el punto de partida para su director Dallas Jenkins. - Angel Studios

Más conocido como The Chosen, esta serie dramática recorre la vida de Jesús tal como la cuentan los evangelios. Una producción financiada por crowdsourcing que combina pasajes literales de la Biblia con elementos de ficción para construir una visión enriquededora del relato. No por su sobriedad se ha ignorado el toque de humor; contraste que resalta la humanidad de Jesucristo. Las tres temporadas están disponibles en Netflix y The Chosen App. Una cuarta entrega será revelada en 2024.

Jesús, el nacimiento

Oscar Isaac tenía 27 años cuando interpretó a José en esta película. (Créditos: New Line Cinema)

Catherine Hardwicke (Crepúsculo) dirige a la nominada estrella de La leyenda de las ballenas, Keisha Castle-Hughes, y al reconocido Oscar Isaac como María y José respectivamente. La producción estadounidense del 2006 titulada The Nativity Story reflexiona en los dilemas de una mujer que recibe una noticia inimaginable. Desde el viaje de la pareja para el censo, hasta las dificultades que los llevaron al establo donde nacería su hijo; esta historia enfatiza en el hecho de que personas comunes pueden ser elegidas para ser parte de algo extraordinario. Se puede rentar online en Prime Video y iTunes.

Camino a Belén

El musical bíblico es descrito como una versión fantástica e ideal de la Natividad cristiana. (Créditos: Sony Pictures).

Una filme que reinventa la clásica historia de la Natividad con un enfoque moderno y musical, ofreciendo una mirada fresca a las figuras de María y José. Drama, comedia y mensaje espiritual se cruzan en este estreno de 2023 en cines de Estados Unidos, México y otros países seleccionados. Actúan Fiona Palomo como María, Milo Manheim como José y Antonio Banderas como Herodes.