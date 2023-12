¿Qué dice la crítica de “The Iron Claw”, la película de luchadores con Zac Efron y Jeremy Allen White?

La película sigue el ascenso y caída de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvieron un gran impacto en el deporte desde la década de 1960 hasta la actualidad

El contraste del éxito y el infortunio. Esa dicotomía construye el drama en la película The Iron Claw, próximo estreno en salas que retrata la historia de los hermanos Von Erich, luchadores profesionales en los años setenta. Las primeras reseñas destacan el compromiso del reparto, con elogios notables hacia Zac Efron por su emotiva interpretación. La recordada estrella de High School Musical comparte cartel con Jeremy Allen White (El oso), actor que da vida a Kerry Von Erich, su hermano menor.

Sean Durkin (El refugio) escribe y dirige el filme que explora el ascenso a la gloria de la dinastía Von Erich. Un padre exigente formó a Kevin, David y Kerry con la consigna de hacerlos más fuertes, equiparando su desempeño físico con la resiliencia que necesitaban para enfrentar al mundo. Los jóvenes se convirtieron en estrellas de la lucha libre, siguiendo las expectativas del patriarca; pero luego la presión conduciría a desenlaces aciagos. La fatalidad que envolvió a los hermanos se conoció luego como la maldición de la familia Von Erich.

El guion y dirección de Sean Durkin se centran en la compleja relación entre los hermanos Von Erich. (Créditos: A24)

Tanto Zac Efron como Jeremy Allen White y sus co-estrellas Harris Dickinson y Stanley Simons pasaron una transformación física notoria. “De la mejor manera posible, no me parecía en nada a mí. Al principio fue chocante, pero fuimos encajando poco a poco”, expresó Efron a The Hollywood Reporter sobre el desarrollo muscular y la caracterización para su rol como Kevin Von Erich.

Completan el elenco Maura Tierney, en el papel de Doris Von Erich, y Holt McCallany, quien interpreta a Fritz Von Erich, el patriarca de la familia. Lily James asume el rol de Pam Adkisson, mientras que Aaron Dean Eisenberg da vida a Ric Flair. Kevin Anton y Cazzey Louis Cereghino se unen al reparto como Harley Race y Bruiser Brody, respectivamente.

"The Iron Claw" también muestra la presión y el agotamiento que enfrentaron los hermanos debido a la fama y el deporte. (Créditos: A24)

¿Convenció a la crítica?

Rotten Tomatoes registra una calificación inicial de 93% en relación a 44 reseñas publicadas para The Iron Claw al cierre de esta nota. El porcentaje podría variar en los próximos días, pero indica una tendencia favorable al ambicioso proyecto respaldado por A24. La acción demostrada en el ring es tan fuerte como el viaje emocional del espectador a través de los profundos lazos que unen a los hermanos Von Erich.

David Rooney para Hollywood Reporter: “Como saga desgarradora de una historia americana, The Iron Claw es ciertamente convincente, y para cualquiera que no esté familiarizado con lo ocurrido con los Von Erich, cada sacudida de nueva angustia que reciba la familia será sorprendente”.

David Ehrlich para indieWire: “No puedo evitar sentir como si la elección de Durkin de presentar la historia de la familia Von Erich estuviese acorde con el éxtasis de un deporte, en el que la línea que separa la verdad de la ficción es golpeada contra la lona una docena de veces en cada combate.”

Para su papel en "The Iron Claw", Zac Efron adoptó un régimen de entrenamiento intensivo y una dieta controlada, aumentando significativamente su masa muscular. (Créditos: A24)

Adrian Horton para Guardian: “Los Von Erich sufrieron muchas pérdidas, y Durkin consigue transmitir parte de ese duelo”.

Tim Grierson para Screen International: “El tercer largometraje del guionista y director Sean Durkin comparte con los dos primeros su fascinación por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, pero hay una ternura recién descubierta que hace que este drama aplastante resulte aún más conmovedor”.

The Iron Claw se estrena en cines de Estados Unidos el 22 de diciembre.