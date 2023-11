Un viaje y dos personas rotas: el duelo y el romance se unen en esta emotiva película

"Te esperaré en Venus" es un viaje emocional y romántico en el corazón de España". (Créditos: Netflix)

Los amantes del romance tienen una nueva cita en el mundo del streaming. Te esperaré en Venus (See You on Venus), película dirigida por Joaquín Llamas y basada en la novela homónima de Victoria Vinuesa, ha capturado la atención del público tras su reciente llegada al catálogo de Netflix. El film es protagonizado por Virginia Gardner, reconocida por su trabajo en la serie Runaways, y Alex Aiono, quien ha trabajado en bandas sonoras de otras películas como Batman: La LEGO película.

Te puede interesar: Qué serie o película ver esta noche en Netflix

El largometraje despliega su trama alrededor de Mia y Kyle, interpretados por Gardner y Aiono respectivamente. Mia, una joven que ha vivido en varios hogares de acogida y enfrenta un defecto cardíaco, se une a Kyle, quien carga con el dolor de haber perdido a su amigo Noah en un accidente y ver a otro amigo, Josh, quedar paralítico. A medida que avanzan en su viaje por España, los jóvenes, inicialmente amigos, experimentan una evolución en su relación, desarrollando gradualmente un lazo romántico.

Virginia Gardner y Alex Aiono hacen un dúo dinámico en esta historia de amor y descubrimiento (Créditos: Netflix)

El filme, que se estrenó en cines seleccionados el 21 de julio y estuvo disponible bajo demanda en algunas regiones a partir del 25 de julio, ha sido elogiado por su sencillez para abordar temas como la pérdida, el trauma y la búsqueda de identidad. Además de los artistas principales, el elenco incluye a Rob Estes, Eowyn Nyby Krieger, Veronica del Cerro, Alex Astort-Fabra, Marjorie E. Glantz, Isabel Serrano y Cristina Artacho.

Te puede interesar: El peligro de un apasionado amorío en el thriller erótico que triunfa en Netflix

El viaje de Mia y Kyle no solo es físico sino también emocional, llevándolos a enfrentar sus miedos y secretos más profundos. El director Joaquín Llamas propone una historia que no se apura por querer agitar al espectador, sino que se toma el tiempo para dejar hablar a sus personajes e ir descubriéndolos poco a poco mediante un drama que se va tiñendo de romance a medida que sus protagonistas desarrollan una relación más cercana.

Joaquín Llamas dirige con maestría esta adaptación de la novela de Victoria Vinuesa. (Créditos: Netflix)

Una buena opción para ver el fin de semana

La película ha sido descrita como una comedia romántica encantadora y adecuada para todas las edades, destacándose por su historia sencilla, pero emotiva, que transporta a los espectadores a un pintoresco campo español. Con una duración de aproximadamente 90 minutos, la película ofrece una experiencia cinematográfica que es a la vez conmovedora y edificante, reflejando la importancia del amor, la amistad y el autodescubrimiento.

Te puede interesar: El asesor gay de Martin Luther King en una película que destapa su historia poco conocida

Si buscas una opción sencilla para ver este fin de semana y te agrada el romance, este título es perfecto. La habilidad de Llamas para tejer una historia que equilibra hábilmente el drama y el romance, complementada por las actuaciones genuinas de Gardner y Aiono, hace de esta película una obra recomendada para los que gustan de este género cinematográfico.

La película combina drama, romance y paisajes españoles en una narrativa conmovedora. (Créditos: Netflix)

Te esperaré en Venus ya está disponible en el catálogo de Netflix.