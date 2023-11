Un alien y un anciano se vuelven mejores amigos: así es una de las comedias más raras de 2023

Ben Kingsley desarrolla una amistad fuera de este mundo en "Jules" (Créditos: Netflix)

Uno de los estrenos más raros e hilarantes de 2023 acaba de llegar a Netflix. Se trata de Jules, una simpática película que reúne a los aficionados de la ciencia ficción y la comedia en una historia que recuerda a E.T., pero que tiene toda la peculiaridad de lo que podría ser un film de A24. Es protagonizada por el veterano de Hollywood, Ben Kingsley, dirigida por Marc Turtletaub, conocido por su trabajo en Puzzle, y escrita por Gavin Steckler. ¿De qué trata y por qué debes verla ahora?

La historia se centra en Milton, interpretado por Kingsley, un hombre que lleva una vida tranquila en un pequeño pueblo de Pensilvania. Su rutina tranquila se ve interrumpida cuando un OVNI se estrella en su patio, revelando a un pasajero extraterrestre. Este encuentro inesperado da inicio a una serie de eventos que transforman la vida de Milton y la de sus vecinos, quienes pasarán por diversas situaciones con la llegada de quien termina siendo un buen amigo para el anciano protagonista.

"Jules" aborda temas sobre la vejez y la amistad con humor y drama. (Créditos: Netflix)

El largometraje también cuenta con las actuaciones de Harriet Sansom Harris, Jane Curtin, Zoe Winters y Jade Quon, quienes aportan dinamismo y profundidad a la narrativa. El film se estrenó este mismo 2023 y su llegada a streaming en Latinoamérica no es más que otra buena oportunidad para disfrutar de un título diferente en el enorme catálogo de la “N” roja.

Jules se une a una lista de estrenos emocionantes de Bleecker Street para 2023, incluyendo Emily de Frances O’Connor, Mafia Mamma de Catherine Hardwicke, The Starling Girl de Laurel Parmet, The Lesson de Alice Troughton, Golda de Guy Nattiv y What Happens Later de Meg Ryan.

"Jules" llegó a cines de Estados Unidos este 2023 y ahora está disponible para Latinoamérica vía streaming. (Créditos: Netflix)

Una historia sobre la amistad y la vejez

La trama de Jules se desarrolla alrededor de la relación que Milton forma con el extraterrestre. La situación se complica cuando dos vecinos descubren al alienígena y el gobierno comienza a intervenir, lo que desencadena una serie de eventos en los que ambos personajes encuentran un nuevo sentido y conexión en sus vidas. La película combina elementos de comedia con momentos de reflexión sobre la vida y las relaciones humanas, ofreciendo una experiencia que va más allá de una simple comedia.

Asimismo, ha sido reconocida en el Festival de Cine de Sonoma, donde obtuvo el Premio del Público Stolman a la Mejor Película. Este reconocimiento subraya la calidad de la producción y la historia que presenta. La producción estuvo a cargo de Debbie Liebling y Andy Daly, junto con Michael B. Clark, Alex Turtletaub y Marc Turtletaub de Big Beach, mientras que David Bausch fungió como productor ejecutivo.

"Jules" es una de las películas más infravaloradas del 2023 y vale la pena verla en Netflix. (Créditos: Netflix)

Jules ya está disponible en Netflix y puedes verla con una suscripción activa al servicio de streaming.