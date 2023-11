Así se ven las gigantescas criaturas de “Monarch: legado de monstruos”

Las novedades de "Monarch: legado de monstruos" se develan en el marco de la Comic Cone de Nueva York. (Créditos: Apple TV)

La espectacularidad de la franquicia que nació con Godzilla (2014) mantiene su alto nivel en la próxima serie Monarch: legado de monstruos. La producción que llegará a Apple TV+ este noviembre lanzó un anticipo de las épicas batallas entre colosales criaturas que habitan una lejana isla. La escena de apertura compartida en redes sociales no solo establece el tono de una narrativa épica, sino además enlaza el pasado y el presente de una saga que ha cautivado a millones.

La ficción episódica que se estrenará el 17 de noviembre se sitúa cronológicamente entre los eventos del primer film, cuando el mundo descubre la existencia de los titanes, y su secuela Godzilla 2: el rey de los monstruos (2019), momento en que la organización Monarch deja su estatus de cuerpo secreto para convertirse en la esperanza de la humanidad.

El gran crustáceo lucha con la araña gigante en la escena inicial de la serie. (Créditos: Apple TV+7 EW)

A modo de flashback, la secuencia inicial trae de regreso a Bill Randa, personaje que John Goodman encarnó en las entregas previas de la franquicia. A pesar del destino funesto del expedicionario en el largometraje Kong: la isla Calavera. su legado continúa en la serie. La escena muestra al hombre huyendo de un aterrador arácnido mientras graba un video que podría haber sido su último mensaje.

Los titánicos monstruos en escena

Entre las colosales criaturas ya conocidas, se encuentra la icónica figura de Godzilla, que hará una aparición en una secuencia retrospectiva vinculada al ataque de San Francisco mostrado en el título de 2014. Además, se introduce a nuevos titanes como Mantleclaw, un cangrejo gigante que se camufla en el terreno rocoso, y Mother Longlegs, una araña que evoca el terror de jungla en la Isla Calavera. Las imágenes difundidas por Entertainment Weekly también revelan la apariencia de Endoswarmer, un insectoide de gran tamaño.

El legado de la familia Randa es pieza central en este spin-off de "Godzilla". (Créditos: Apple TV+/ EW)

Por otro lado, la franquicia se caracteriza por abordar con profundidad a los personajes humanos y su relación con los enormes seres que han descubierto. Ese enfoque permanece en Monarch: legado de monstruos. En el elenco destaca la participación de Kurt Russell y su hijo Wyatt Rusell, quienes interpretan al mismo personaje, Lee Shaw, en diferentes etapas de su vida. La trama se desarrolla en relación a los secretos que este individuo guarda y cómo afectan a la organización Monarch y su batalla con los titanes. También presenta a Cate Randa (Anna Sawai) y Kentaro (Ren Watabe), personajes que buscan descubrir más sobre su difunto padre y la conexión que tenía con la mencionada entidad.

“Lo que nos propusimos fue hacer una serie ambientada en el Monsterverso que no se centrara en los monstruos. Pensamos que no podíamos competir con los largometrajes y que no debíamos intentarlo”, declaró el productor ejecutivo Chris Black en EW. “Para construir una obra de televisión hay que crear un elenco de personajes, un conjunto de personas a las que quieres seguir semana a semana y, si tenemos suerte, varias temporadas. Esta es una serie sobre gente que se ha despertado y vive en un mundo donde los monstruos son reales”.

La captura muestra misteriosos huevos del insectoide denominado Endoswarmer (Créditos: Apple TV+/ EW)

Monarch: legado de monstruos se estrena el 17 de noviembre en Apple TV+, con sus dos episodios iniciales. Luego se liberará un capítulo cada viernes hasta el 12 de enero.