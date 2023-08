Impacto de huelgas en “Duna: parte 2”, “Godzilla x Kong”: las películas son retrasadas hasta 2024

La secuela explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza. (Warner Bros.)

Warner Bros., uno de los principales estudios de Hollywood, ha confirmado el retraso de dos de sus próximos estrenos más importantes, Duna: parte dos y Godzilla X Kong: The New Empire, según han revelado informes de la prensa internacional. Estos aplazamientos, que coinciden con las huelgas en curso en el sector, presentan una vívida instantánea de una industria cinematográfica que lidia con problemas laborales y los consiguientes retos en la producción y la distribución.

En el caso de la secuela de Duna, la audiencia tendrá que esperar un poco más para continuar la saga, ya que la fecha de estreno de la película se ha retrasado hasta marzo de 2024. La continuación de la aclamada adaptación de Denis Villeneuve iba a lanzarse en cines en noviembre de este año, pero las protestas en Hollywood son un factor clave del retraso.

Retraso en el estreno de "Duna: parte dos" hasta marzo 2024, una decisión que afecta a los fans. (Warner Bros.)

Esta reciente postergación no es el único efecto dominó de las manifestaciones por derechos laborales en Warner Bros. Godzilla X Kong: The New Empire también se encuentra en el punto de mira de los últimos eventos en toda la industria del cine y la televisión. Aunque los detalles de este retraso permanecen en secreto, la relación con los presentes conflictos parece evidente. Con las negociaciones estancadas y ambas partes atrincheradas, es una situación que aún parece estar lejos de resolverse.

Cabe destacar que la compañía cinematográfica sigue sin desvelar los detalles exactos del aplazamiento de ambas películas, aunque la decisión ha provocado un aluvión de respuestas tanto de los fanáticos como de los analistas. La compleja dinámica en juego y el retraso de proyectos de tan alto nivel pone de manifiesto las consecuencias de largo alcance del actual conflicto laboral.

Las huelgas laborales en Hollywood, factor clave en el aplazamiento de las próximas películas. (Warner Bros)

Mientras las huelgas siguen acechando, los estudios, los trabajadores y el público se encuentran en medio de la espera, y a la vez son testigos de un panorama transformador que demuestra las complejidades inherentes a la industria cinematográfica moderna. Aunque la decepción por el aplazamiento de nuevas películas es palpable, también se comprende que vivimos tiempos extraordinarios.

Las esperadas secuelas que llegarán en 2024

Duna: parte dos estará protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux, entre otros. Por otro lado, sobre Godzilla X Kong se conocen muy pocos detalles además de la introducción de criaturas nunca antes vistas dentro del Monsterverso de Legendary.

"Godzilla x Kong: The New Empire", otro título importante afectado por los conflictos laborales de la industria. (Warner Bros.)

Los títulos Duna y Godzilla vs. Kong se pueden ver actualmente en el catálogo de HBO Max.

