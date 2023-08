El insomnio une corazones en esta serie romántica con una de las estrellas de “The Good Doctor”

Unidos por el insomnio, Lisa y Danny permanecen conectados hasta altas horas de la noche y encuentran su camino a través de un mundo de sorpresas maravillosamente extrañas a medida que su relación se profundiza. (Apple TV)

Llega una historia con una trama original a Apple TV+: se trata de Mensajes de medianoche (Still Up), la serie que relata la historia de dos amigos que se conectan durante las noches en la que padecen insomnio. Protagonizada por Antonia Thomas, recordada por su papel en The Good Doctor, y Craig Roberts (Submarine), esta comedia promete ofrecer ocho episodios llenos de humor y romance.

“Unidos por el insomnio, los mejores amigos permanecen conectados hasta altas horas de la noche y encuentran su camino a través de un mundo de sorpresas maravillosamente extrañas a medida que su relación se profundiza”, describe la sinopsis. La trama, justamente se centra en Danny (Roberts) y Lisa (Thomas), dos personajes que viven el desvelo de las noches, compartiendo todos sus secretos, excepto, quizás, lo que sienten el uno por el otro. El elenco se complementa con actores como Blake Harrison (A Very English Scandal), Lois Chimimba (Doctor Who), Luke Fetherston (Flores en el ático: El origen), Cathy Murphy (Bienvenidos a The Punch), Ivana Basic (Happy Valley), Enzo Squillino Jr. (Jurassic World Dominion) y Rich Fulcher (Desencanto), entre otros.

Lisa y Danny, dos insomnes en la ciudad, son los protagonistas de "Mensajes de medianoche". (Apple TV+)

La historia, co-creada y escrita por Steve Burge y Natalie Walter, viene bajo la dirección de John Addis, nominado al prestigioso premio BAFTA. Apple TV+ anunció que la ficción televisiva tendrá un estreno escalonado, iniciando con los primeros tres episodios el 22 de septiembre y el lanzamiento de un nuevo episodio cada viernes hasta el 27 de octubre.

El tráiler, lanzado recientemente, ofrece un vistazo a la vida de Lisa, una aspirante a ilustradora que está criando a su hija y vive con Veggie, su confiable y optimista compañero. Por otro lado, se presenta a Danny, un escritor que lucha contra su propios ataques de ansiedad.

"Mensajes de medianoche": Secretos y sentimientos en medio de noches de insomnio. (AppleTV+)

De “The Good Doctor” a la comedia

Antonia Thomas, antes de embarcarse en esta aventura nocturna, fue una cara familiar para los fanáticos de The Good Doctor. Tras cuatro temporadas interpretando a la Dra. Browne, en junio de 2021, decidió explorar nuevos horizontes en la pantalla chica. Aunque su salida dejó un vacío, no cerró las puertas por completo, regresando para algunos episodios en la quinta temporada. Además de su reconocido papel, Thomas ha mostrado su versatilidad en otros proyectos como el drama criminal Suspect y series como Small Axe y Lovesick.

Con Mensajes de medianoche, Apple TV+ apuesta por una comedia que navega entre los retos del insomnio y la complejidad de las emociones humanas. En un horario donde el cerebro y la mente deciden reposar, para Lisa y Danny es el momento de más actividad. Juntos, sin darse cuenta, se darán cuenta que tienen muchas cosas en común, más allá del insomnio que no los deja descansar. Llega a todo el mundo el próximo 22 de septiembre.

