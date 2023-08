Las primeras imágenes de “Totally Killer” inician la temporada de Halloween en Prime Video

Kiernan Shipka y Olivia Holt son las estrellas principales de "Totally Killer". (Prime Video)

Prime Video ha revelado un primer vistazo a su próxima película, Totally Killer, una nueva comedia de terror protagonizada por Kiernan Shipka. La película, que se estrenará el 6 de octubre, ya ha generado controversia, pues el director de culto, Todd Strauss-Schulson, la ha señalado por su notable parecido con su filme de terror, The Final Girls.

“Treinta y cinco años después del desgarrador asesinato de tres adolescentes, el homicida denominado ‘Sweet Sixteen Killer’ regresa en la noche de Halloween para cobrarse una cuarta víctima. Jamie, de diecisiete años (Kiernan Shipka), ignora la advertencia de su sobreprotectora madre (Julie Bowen) y se encuentra cara a cara con el maníaco enmascarado. Mientras huye por su vida, accidentalmente viaja a 1987, año de los fallecimientos originales. Jamie buscará a su mamá en su versión adolescente (Olivia Holt) para derrotar al psicópata de una vez por todas antes de quedarse atrapada en esa línea temporal para siempre”, señala la reseña original.

Kiernan Shipka interpretará a una viajante en el tiempo que deberá cambiar el curso de la historia. (Prime Video)

La directora Nahnatchka Khan conocida por Quizás para siempre y Young Rock le dijo a la revista Cosmopolitan: “Siempre me han gustado las mezclas de géneros y me encanta la idea de crear tensión y una amenaza real, para luego usar la comedia como válvula de escape. Además, añadir el viaje en el tiempo, los años 80 y la experiencia de alguien de 2023, que viaja al pasado después de haber visto películas sobre otras personas que viajan en el tiempo”.

El elenco también incluye a Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts y Randall Park.

Julie Bowen ("Modern Family") y Olivia Holt ("Cruel Summer") forman parte del elenco estelar de "Totally Killer". (Prime Video)

¿Homenaje o plagio?

Aunque el largometraje aún no se estrenó, se encuentra en el centro de la controversia debido a que la trama guarda gran una semejanza con La última chica, donde la protagonista es transportada a una nueva realidad para enfrentarse a un asesino. El hecho no pasó desapercibido para los amantes del terror quienes señalaron las similitudes en redes sociales. El propio director del filme del 2015, Strauss-Schulson aludió públicamente a la copia. En un tuit, declaró: “¿Acaso no hice ya esta película?”. Los productores del nuevo largometraje aún no han declarado públicamente acerca de estas acusaciones.

Las grabaciones de "Totally Killer" se realizaron en Vancouver, Canadá. (Prime Video)

Totally Killer se estrenará el 6 de octubre a través de la plataforma de Prime Video.

