“Lakers: tiempo de ganar” regresa con una segunda temporada y esto es lo que debes saber

Se necesita más de un campeonato para construir una dinastía. Una nueva temporada de la serie Lakers: Tiempo de Ganar se estrena el 6 de agosto. (HBO Max)

El ambiente de los años 80 en la NBA nunca fue tan emocionante como con el regreso de Lakers: tiempo de ganar (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), la serie de HBO que pone el foco en la era dorada de Los Angeles Lakers, uno de los más grandes equipos de la historia del baloncesto. La primera temporada sorprendió a la audiencia con su innovador retrato entre ficción y realidad con una historia cargada de drama, controversias y, por supuesto, mucha acción en la cancha. Para los fanáticos que estaban esperando nuevos episodios, la segunda temporada ya está disponible desde este 6 de agosto.

La primera temporada se centró en el debut de Magic Johnson con los Lakers y culminó con el equipo consagrándose campeones de la NBA en mayo de 1980. La trama siguió la llegada del nuevo y carismático dueño, Jerry Buss, y los cambios radicales que implementó, creando lo que se conocería como los Showtime Lakers. Además, no faltaron los problemas fuera de la cancha con dramas relacionados al sexo, drogas y más. Dichos aspectos incluso generaron críticas por parte de personajes reales que se sintieron mal representados, incluidos Magic Johnson y el entrenador Jerry West.

Revive la NBA de los años 80 en la segunda temporada. (HBO Max)

Lo que viene en la segunda temporada

El tráiler de la segunda temporada da indicios de que el foco principal será la intensificación de la rivalidad entre Magic Johnson de los Lakers y Larry Bird de los Boston Celtics. Este enfrentamiento es uno de los más emblemáticos de la historia de la NBA y, sin duda, será un placer verlo recreado en la pantalla para todos los conocedores del baloncesto en general.

La narración se desarrollará entre 1980 y 1984, mostrando las altas y bajas del equipo tras ganar el campeonato en 1980. Se tocarán temas como los desafíos que enfrenta un equipo después de alcanzar el éxito y la dificultad de mantenerse en la cima. Cabe resaltar que la serie, aunque basada en hechos reales, no pretende ser un documental. Por lo tanto, si bien se espera una representación fiel de eventos, habrá licencias creativas.

La serie de HBO combina hechos reales con licencias creativas. (HBO Max)

Además, se ha confirmado que varios personajes que se sintieron mal representados en la primera temporada podrían tener un enfoque diferente en esta nueva entrega, como Jerry West, cuya representación en la primera temporada generó una petición de disculpas.

Esta serie dramática deportiva fue creada por Max Borenstein y Jim Hecht. Está basada en el libro de Jeff Pearlman sobre la dinastía de Los Angeles Lakers en los años 80 y dirigida por Adam McKay. Con John C. Reilly y Jason Clarke en roles principales, se estrenó en marzo de 2022 en HBO.

Jason Segel es Paul Westhead en "Lakers: Tiempo de ganar"

La segunda temporada de Lakers: tiempo de ganar llegará este domingo 6 a la señal de HBO y vía online por HBO Max.

