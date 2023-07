¿Estamos solos? 5 películas sobre alienígenas buenos, malos y raros

Estas películas sobre alienígenas te harán reflexionar sobre la vida más allá de la Tierra. (Netflix, HBO Max, Star+)

La declaración de David Grusch se hizo tendencia mundial hace unos días. Desde entonces, el tema de la vida extraterrestre ha renacido con fuerza y ahora más que nunca muchas personas se preguntan si hay o no vida más allá de la Tierra. Por ello, no hay mejor momento que este para hacer una maratón o repasar algunas de las películas sobre alienígenas más interesantes, divertidas y terroríficas. En diferentes plataformas de streaming, podrás encontrar varios films sobre esta temática, pero de momento te dejamos una lista de cinco largometrajes que puedes ver ahora y que no fallan a la hora de entretenerte y hacerte reflexionar.

“La llegada” (Netflix)

Doce vehículos espaciales alienígenas aterrizan en la Tierra. Los líderes militares solicitan el apoyo de una especialista en lenguaje para determinar si los visitantes tienen intenciones pacíficas o representan un peligro. A medida que pasa el tiempo, esta profesional (Amy Adams) se esfuerza por descifrar y comunicarse en el idioma único de estos seres, con el objetivo de entender el enigmático y verdadero propósito de su llegada. Sin dudas, un escenario realista y más que interesante.

"La llegada" plantea una escenario realista sobre cómo sería la visita de seres alienígenas a la Tierra. (Netflix)

“Depredador: La presa” (Star+)

En el año 1719, una valiente luchadora comanche defiende a su pueblo de una criatura extraterrestre avanzada que persigue y asesina brutalmente a los humanos como si se tratara de un deporte. Esta precuela de Depredador se ganó el aplauso de la crítica y de los fanáticos tras varios años sin una secuela decente de la saga. Amber Midthunder hace un trabajo excelente como la protagonista y nos hace ver una situación que a ningún humano le gustaría vivir.

Es la séptima entrega de la franquicia "Predator" y una precuela de las primeras seis películas.

“E.T., el extraterrestre” (Prime Video y Star+)

Un clásico para fantasear con alienígenas inocentes. Un curioso extraterrestre se queda varado en la Tierra tras ser inadvertidamente dejado atrás por su nave. Perdido y temeroso, es descubierto por Elliott, un joven de nueve años, quien decide darle refugio en su hogar. Junto a sus hermanos, Elliott emprenderá una misión para ayudar al alienígena a regresar a su mundo, mientras intentan eludir a científicos y autoridades que lo buscan.

"E.T, el extraterrestre" se estrenó en 1982 y ha servido como referente a producciones como "Stranger Things". (Star+)

“Aniquilación” (Netflix)

Lena (Natalie Portman), una bióloga con experiencia militar se embarca en una misión para encontrar a su marido perdido en un espacio de acceso limitado denominado como la Zona X, un lugar controlado por una fuerza alienígena. A medida que exploran el territorio, descubren que está habitado por seres impresionantemente bellos, pero a la vez letales. Una película que nos hace reflexionar sobre nuestro espacio en el universo.

Aniquilación (Netflix)

“¡Nop!” (HBO Max)

Los guardianes de un rancho de caballos en California encuentran una enigmática presencia que altera el comportamiento tanto de los seres humanos como de los animales. Su descubrimiento será tan inesperado como escalofriante. Dirigida por Jordan Peele, el genio detrás de ¡Huye! (Get Out) y Nosotros (Us), dirige este film con Daniel Kaluuya y Steven Yeun.

Jordan Peele dirige esta película sobre un invasor alienígena. (HBO Max)

