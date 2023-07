Estrenos de Star+ en agosto: “Only Murders in the Building”, “El oso”, “The Handmaid’s Tale” y más

Charles, Oliver y Mabel investigan un asesinato entre bastidores en un espectáculo de Broadway. Protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd y Meryl Streep. (Hulu/Star Plus)

Nuevos estrenos de series y películas para todos los públicos aterrizan en agosto para Star+. Entre lo más esperado de la plataforma se encuentra la tercera temporada de Only Murders in the Building, la segunda entrega de El oso y los próximos episodios de The Handmaid’s Tale. Llegan también películas con identidad latina como Asfixiados, Objetos y ¿Cómo matar a mamá? A continuación, el listado completo de lanzamientos que arribarán este mes a la plataforma:

Te puede interesar: “Only Murders in the Building”: qué dice la crítica de la tercera temporada

Asfixiados (2 de agosto)

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz y Marco Antonio Caponi, la película sigue la historia de Nacho (Sbaraglia) y Lucía (Díaz) quienes cumplen 20 años de casados y deciden celebrarlo embarcándose en un fabuloso velero. Previo al viaje, los asalta el miedo a la excesiva intimidad y suman al mejor amigo de Nacho, Ramiro (Caponi), y a su novia Cleo (Zoe Hochbaum). Aunque creían que la nueva pareja vendría a salvarlos, en realidad los enfrenta a todo lo que ellos han perdido. Cuando una tormenta los deja a la deriva, de nuevo solos y sin escape en medio del mar, Nacho y Lucía se enfrentan a las preguntas que temían hacerse. Además de la crianza de su hija adolescente, ¿todavía desean pasar juntos los próximos años de sus vidas?

La película argentina cuenta con la participación de Leonardo Sbaraglia en el elenco. (Star+)

Línea de emergencia: 9-1-1 Texas Temporada 2 (2 de agosto)

Te puede interesar: Estrenos de Netflix en agosto: “Heartstopper”, “One Piece”, “Seducción fatal” y más

El spin-off del aclamado drama de emergencias 9-1-1, sigue la historia de Owen Strand (Rob Lowe) un bombero que hace casi 20 años fue el único de su estación de bomberos en Manhattan que sobrevivió a los acontecimientos del 11 de septiembre. Tras el ataque, Owen tuvo la difícil tarea de reconstruir la estación. Después de que una tragedia similar golpeara una estación de bomberos en Austin, Texas, Owen, decide llevar a Texas, junto con su problemático hijo bombero T. K. (Ronen Rubinstein), su filosofía de vida progresista y de combate contra el fuego para ayudarles a empezar de nuevo. En la superficie, Owen aparenta tener un estilo cosmopolita y arrogante, pero en el fondo, lucha con un secreto que esconde al mundo y que podría acabar con su vida.

Only Murders in the Building Temporada 3 (8 de agosto)

Te puede interesar: “The Witcher”, “Futurama”, “Invasión secreta” y más entre los estrenos del 24 al 30 de julio en streaming

La tercera temporada encuentra a Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento, mientras su director, Oliver, intenta desesperadamente montar su espectáculo de nuevo. Se estrenarán los dos primeros episodios y luego tendrá lanzamientos semanales.

"Only Murders in the Building" es una comedia de misterio protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short. (Star+)

Moving (9 de agosto)

En la nueva producción original surcoreana, la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional de Corea del Sur estableció, en la década de 1990, un equipo de operaciones encubiertas de personas con superpoderes. Con la tarea de llevar a cabo misiones clasificadas, los miembros de esta unidad de élite usaron sus poderes para defender el país y lograr lo imposible a diario. A pesar de sus éxitos, un día el equipo desapareció, dispersándose por todo el país y nunca más se supo de él.

Dos décadas más tarde, Bongseok (Lee Jungha), un niño que podía flotar antes de que pudiera caminar, y Huisoo (Go Younjung), una niña que sobrevivió ilesa a un horrible accidente automovilístico, terminan encontrándose en la misma escuela y rápidamente se vuelven amigos después de confiarse sus secretos y descubrir que hay más personas como ellos en el mundo. Pero mientras la vida parece relativamente tranquila para los adolescentes, un misterioso repartidor comienza a asesinar a las personas que tienen poderes en Seúl.

¿Cómo matar a mamá? (9 de agosto)

Protagonizada por Diana Bovio, Blanca Guerra, Ana Becerril y Ximena Sariñana, ¿Cómo matar a mamá? sigue la historia de Rosalinda (Guerra), quien sufre de demencia senil y, aprovechando un periodo de lucidez, les pide a sus hijas que la ayuden a pasar sus últimos días. Entonces, las mujeres emprenden un viaje por carretera hacia San José del Cabo. Allí, Rosalinda cree que tiene 26 años y está de viaje con sus mejores amigas. Lo que comenzó como un viaje de pesadilla termina en un viaje de amor, sanación y felicidad.

Diana Bovio, Blanca Guerra, Ana Becerril y Ximena Sariñana en un drama familiar mexicano. (Star+)

Family Guy Temporada 21 (16 de agosto)

Presenta las aventuras de la familia Griffin compuesta por Peter, un hombre con pocas luces y cuyas extrañas ideas suelen meterlo a él y a su familia en problemas; Lois, una ama de casa moderna que siempre encuentra tiempo para resolver los problemas de su familia, y sus tres hijos, los adolescentes Meg y Chris, y el inteligente bebé, Stewie. La familia se completa con la hilarante mascota Brian, que junto a Stewie, comparten sus aventuras diarias y mantienen profundas charlas acerca de la vida.

Objetos (16 de agosto)

Un inquietante thriller protagonizado por Álvaro Morte, Eugenia China Suárez y Verónica Echegui. La película sigue a Mario (Morte), quien trabaja en un gran almacén de objetos perdidos. Hace tiempo que decidió apartarse de las personas e invierte su tiempo libre en investigar la procedencia de los objetos para devolver a sus dueños pedazos perdidos de sus vidas. Tan sólo Helena (Echegui), una joven policía que visita el almacén con frecuencia ha podido traspasar levemente su coraza. Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río. Dentro, encuentra ropa de bebé junto a unos restos humanos. Mario decide investigar por su cuenta y siguiendo el rastro de la maleta llega hasta Sara (Suárez), una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas. Una red que trata a las personas como si fueran objetos.

La China Suárez actúa en "Objetos" junto al español Álvaro Morte. (Star+)

El oso Temporada 2 (23 de agosto)

La nueva entrega, compuesta por 10 episodios de media hora, encuentra a Carmy (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) trabajando para llevar su tienda de sándwiches a otro nivel. Durante la remodelación, cada uno de ellos atraviesa un proceso de transformación personal en el que se ven obligados a enfrentar sus respectivos pasados y decidir quiénes serán en el futuro. Si llevar un restaurant es complicado, abrir uno nuevo lo es aún más. El equipo debe atravesar la locura de la burocracia de permisos y contratistas, y al mismo tiempo la belleza y la agonía creativa de idear un menú. La transición trae consigo un nuevo desafío: la atención al público. Todo el personal se ve obligado a relacionarse de manera diferente, y mientras van ampliando los horizontes de sus habilidades y relaciones, aprenden también lo que significa estar al servicio, tanto de los comensales como de ellos mismos.

Jeremy Allen White regresa como el chef Carmy en los nuevos episodios de la aclamada comedia dramática. (Hulu/Star Plus)

The Handmaid’s Tale Temporada 5 (23 de agosto)

La nueva temporada de la serie, compuesta por 10 episodios, retoma la historia de June (Elisabeth Moss), quien enfrenta las consecuencias de haber matado al comandante Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y su propósito. Mientras, Serena intenta mejorar su imagen en Toronto a medida que la influencia de Gilead se adentra en Canadá.

Amigos de las vacaciones 2 (25 de agosto)

En esta secuela, Marcus (Lil Rel Howery) y Emily (Yvonne Orji), recién casados, invitan a Ron (John Cena) y Kyla (Meredith Hagner), quienes también están recién casados y tienen un bebé, a unirse a sus vacaciones en un centro turístico del Caribe, donde Marcus también se reúne con los propietarios del resort para negociar un contrato de construcción de un hotel en Chicago. Pero cuando el padre convicto de Kyla, Reese (Steve Buscemi), es liberado de la prisión de San Quintín y se presenta en el hotel sin previo aviso, las cosas se salen de control alterando los planes de Marcus y las vacaciones perfectas se convierten un caos total.

Secuela de la película de comedia que estrenó en 2021. (Star+)

Impuros Temporada 4 (30 de agosto)

En la nueva entrega de la serie brasileña del sello Star Original Productions, la disputa por el control del tráfico y del “oro blanco” se vuelve cada vez más feroz. Evandro do Dende (Raphael Logam) le declara la guerra a la mafia Jogo do Bicho y sufre un ataque casi fatal, mientras enfrenta serios problemas familiares. A su vez, continúa con su ambicioso plan de expansión internacional del narcotráfico.

Seguir leyendo: