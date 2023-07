“The Witcher”, “Futurama”, “Invasión secreta” y más entre los estrenos del 24 al 30 de julio en streaming

Hará que paguen por lo que han hecho. El volumen 2 de la temporada 3 de "The Witcher" se estrena el 27 de julio. (Netflix)

La última semana de julio está aquí y el mundo del streaming todavía tiene reservado un par de estrenos más para ver en la recta final del mes. Los suscriptores de Netflix, Prime Video, Star+ y Disney+ podrán disfrutar de nuevas producciones que llegarán a los respectivos catálogos de cada una de las respectivas plataformas, donde destacan algunos títulos como la parte dos de la temporada tres de The Witcher (la cual dirá adiós a Henry Cavill) y la segunda parte de la temporada 2 de How I Met Your Father.

Los fanáticos de la animación también tienen reservados estos últimos días los estrenos de dos grandes títulos que estará disponibles en Latinoamérica por medio de los correspondientes servicios de video. Nuevas temporadas de Futurama y Los Simpson estarán disponibles tan solo al inicio de esta semana. Para enterarte de qué otros títulos se estrenan, te dejamos a continuación la lista completa.

“Futurama” Temporada 11 - 24 de julio (Star+)

Luego de diez años, Futurama, la aclamada serie animada para adultos escrita por Matt Groening y David X. Cohen, sale triunfalmente de la cámara criogénica con todo su elenco original y su espíritu satírico intacto. La recién producida temporada 11 está conformada por 10 episodios, los cuales llegarán al servicio de streaming cada lunes desde el 24 de julio.

El revival de la icónica serie animada llegará al streaming en julio del 2023. Sigue las nuevas aventuras de Planet Express y su tripulación. (Star )

“Los Simpson” Temporada 34 - 26 de julio (Star+)

Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y todos los habitantes de Springfield regresan con nuevos episodios en su temporada 34, para seguir deleitando a los fanáticos con las aventuras más hilarantes, cargadas de su ingenioso humor irreverente. En la nueva entrega de Los Simpson, Homero está desesperado por demostrar que no es tonto y se propone resolver el caso de una tortuga que desapareció del zoológico.

Nuevos capítulos de la aclamada serie animada llegarán a Latinoamérica. (Star+)

“Mickey Mouse Funhouse” Temporada 2 - 26 de Julio (Disney+)

La segunda temporada de Mickey Mouse Funhouse muestra a Mickey, Minnie y sus amigos -Daisy, Donald y Goofy- subiendo por las Escaleras A Cualquier Lugar de la Funhouse hacia mundos aún más fantásticos de aventura e imaginación. La primera temporada completa y los primeros 5 episodios de la segunda temporada ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Segunda temporada de esta serie animada protagonizada por Mickey, Minnie, Daisy, Donald y Goofy. (Disney+)

“Invasión Secreta” Episodio final - 26 de julio (Disney+)

En la nueva serie de Marvel Studios Invasión Secreta, ambientada en la actualidad del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel), Nick Fury (Samuel L. Jackson) se entera de una invasión clandestina en la Tierra por una facción de Skrulls que cambia de forma. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull Talos, quien estableció su vida en la Tierra. Juntos emprenden una carrera contrarreloj para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

"Invasión Secreta" es una precuela de la película "The Marvels" (Disney+)

“Cenando con drags” - 26 de julio (Star+)

En sus 10 episodios, dos equipos de exitosas drag queens compiten para ofrecer las cenas más fabulosas y ser coronadas como campeonas por tres jueces: el talentoso Neil Patrick Harris, la superestrella del drag Bianca Del Rio, y la divertida y glamorosa Haneefah Wood. Los grupos deben enfocarse en varios criterios: comida y bebida, diseño y decoración, y entretenimiento y ambientación. Al final de cada episodio, un solo equipo será proclamado ganador y se llevará el premio más grandioso en la historia de la televisión: la gloriosa ralladora dorada.

"Cenando con drags" es una parodia de los reality shows de cocina. (Star+)

“How I Met Your Father” Temporada 2, parte 2 - 26 de julio (Star+)

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, cuando Sophie y su muy unido grupo de amigos están en medio de averiguar qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. El elenco de la serie incluye a Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

"How I Met Your Father" es un spin-off de "How I Met Your Mother". (Star+)

“The Witcher” Temporada 3, volumen 2 - 27 de julio (Netflix)

El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza al Continente. La segunda parte de la tercera temporada llega el 27 de julio y dice adiós a Henry Cavill como Geralt de Rivia.

La temporada 3 será la última en la que aparezca Henry Cavill. (Netflix)

“D.P: El cazadesertores” Temporada 2 - 28 de julio (Netflix)

Luego de que una tragedia cambia radicalmente sus vidas, Jun Ho y Ho Yeol vuelven a capturar desertores del ejército, pero el peligro los acecha. Jung Hae In y Koo Kyo Hwan regresan en la segunda parte de la premiada serie coreana.

La serie expone duros momentos en el servicio militar coreano. (Netflix)

“Good Omens” Temporada 2 - 28 de julio (Prime Video)

Después de frustrar el Apocalipsis, el dúo está de vuelta viviendo la vida al estilo mortal. De forma inesperada, el arcángel Gabriel llama a la puerta de Aziraphale sin recuerdos de quién es. Para resolver este misterio, Crowley y Aziraphale necesitarán más que un milagro.

Los muchachos están de regreso, esta colaboración entre un ángel y un demonio no ha acabado, lo que quiere decir que el mundo todavía tiene oportunidades para sobrevivir el Apocalipsis. ¿Podrán lograrlo Aziraphale y Crowley? Esperemos que sí.

“Cómo se convirtieron en líderes de sectas” - 28 de julio (Netflix)

Esta docuserie, que se presenta como una guía para captar fieles seguidores, examina con ironía el ascenso de seis famosos líderes de sectas.

Esta serie documental repasa los rincones oscuros de varios líderes de sectas. (Netflix)

“El maravilloso mundo de Mickey Mouse: Steamboat Silly” - 28 de julio (Disney+)

Mickey recuerda viejos tiempos viendo viejas películas caseras, pero, cuando accidentalmente libera a cientos de Mickeys del carrete de la película Steamboat Willie, él y sus amigos deben evitar que causen estragos en la ciudad con sus travesuras de dibujos animados.

Este cortometraje está basado en "Steamboat Willie". (Disney+)

“Imagine Dragons: Live in Vegas” - 30 de julio (Star+)

Imagine Dragons, la banda de rock originaria de Las Vegas, Nevada, compuesta por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee y Daniel Platzman, regresa a casa para presentar un concierto triunfal que recorre el camino a la fama de la banda desde el imponente Allegiant Stadium, en la ciudad que fue parte del desarrollo de su característico estilo musical.

"Imagine Dragons: Live in Vegas" presenta un magistral concierto de la banda musical. (Star+)

