“Sonido de libertad” rompe récords de taquilla: más de 125 millones en sólo tres semanas

Basada en una apasionante historia verdadera, "Sonido de libertad" relata la misión de un hombre para rescatar a niños de los rincones más oscuros del mundo. (Canzion Films)

La película independiente Sonido de libertad (Sound of Freedom) ha superado todas las expectativas y sigue cosechando buenos resultados de taquilla en su tercer fin de semana en los cines. Según su productora, Angel Studios, la inspiradora historia real sobre la lucha contra el tráfico sexual de menores se acerca a los 20,1 millones de dólares en su tercer fin de semana. Esto representa un aumento del 2% respecto a la recaudación del primer fin de semana. En total, ha recaudado casi 125 millones de dólares en Estados Unidos desde su lanzamiento.

Se trata de un resultado asombroso para una producción que carece del presupuesto de marketing de un gran estudio. Sound of Freedom fue inicialmente descartada por Disney hace cinco años durante su desarrollo. Sin embargo, sus creadores creyeron en el proyecto y se financió de forma independiente. Esta fe ha dado sus frutos, ya que el boca a boca positivo ha impulsado su éxito. A pesar de que sólo se proyecta en 3,285 salas de todo el país, está superando las expectativas.

Cuenta una impactante historia basada en hechos reales sobre la lucha contra la trata de personas. (Angel Studios)

La calificación de la crítica y el público

Las puntuaciones del público han sido excelentes. Ha recibido una puntuación CinemaScore de A+, lo que indica que al público le ha encantado la película. En Rotten Tomatoes también tiene una buena puntuación del 72 por ciento. Aunque algunos críticos han acusado al film de sensacionalizar el problema del tráfico sexual, el público en general parece estar respondiendo positivamente a su inspiradora historia real y a su mensaje.

La película cuenta la historia real del ex agente del gobierno Tim Ballard (Jim Caviezel), que dimite para rescatar a niños víctimas del tráfico sexual en Colombia. En una misión salvó a 123 personas, entre ellas 55 niños. El relato pretende concienciar sobre el tráfico sexual de menores y poner de relieve los esfuerzos para combatir este problema mundial de derechos humanos.

Jim Caviezel quiere dar un mensaje que marque a la audiencia, tal como lo hizo con "La pasión de Cristo". (Angel Studios)

Aunque está siendo un fenómeno de taquilla, su producción y estreno no han estado exentos de polémica. Los expertos señalan que dramatiza y amplifica teorías conspirativas no demostradas sobre la trata. Argumentan que la ficción no representa con exactitud los problemas sistémicos que permiten la persistencia de la trata. Asimismo, se ha visto cuestionada por sus vínculos con grupos religiosos.

Independientemente de estas preocupaciones, el título está consiguiendo suscitar el debate sobre el tráfico de menores. Su rendimiento en taquilla demuestra que las películas independientes con un fuerte mensaje moral pueden encontrar público. Con su estreno internacional, la película está dispuesta a seguir desafiando las expectativas y su productora espera que invite al público a implicarse en la lucha contra la trata.

"Sonido de libertad" expone las crueles tácticas de las redes de tráfico humano. (Canzion Films)

Está confirmado que Sonido de libertad llegará a salas de América Latina a finales de agosto.

