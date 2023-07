Zoë Chao y Sam Richardson a solas con Infobae por la segunda temporada de “The Afterparty”

Entrevista a Zoë Chao y Sam Richardson antes del estreno de la segunda temporada de "The Afterparty", que los tendrá como protagonistas.

The Afterparty es la exitosa serie creada por los multipremiados Chris Miller y Phil Lord (Spider-Man: a través del Spider-Verso) que vuelve a la pantalla con un nuevo asesinato, nuevos misterios, personajes y episodios contados a través de diferentes géneros cinematográficos. Zoë Chao y Sam Richardson retoman sus personajes para otra desopilante temporada tras las pistas del asesino que, esta vez, arruinó una boda al asesinar al novio.

Te puede interesar: Lily-Rose Depp previo al final de “The Idol”: “Siento que aprendí a actuar y me hizo crecer como artista”

Antes de este ansiado estreno, Infobae conversó con ellos acerca de lo que significa formar parte del elenco repleto de estrellas de la comedia estadounidense. Por otro lado, tras el éxito de su paso por Ted Lasso, Richardson reconoció que no es muy consciente del presente laboral que atraviesa, sino más bien que lo disfruta y lo aprovecha, mientras que, su compañera de elenco nos contó cómo es trabajar con él y cuánto le alegra ver cómo su carrera crece a pasos agigantados.

La segunda temporada de "The Afterparty" se divide en diez episodios. (Apple TV+)

“(Trato de no ser muy consciente) por que no quiero adentrarme en la oscuridad de mi mente. Realmente he sido afortunado en las cosas que he tenido la oportunidad de hacer y en los papeles que he llegado a interpretar, en los proyectos de los que he llegado a ser parte. Cuando accedo, siempre estoy como con un poco de incredulidad, como wow, este es un gran camino. Espero que siga”, dijo Sam.

Te puede interesar: A solas con las estrellas de la serie de “The Full Monty”, una secuela del clásico de los 90

Para Zoë, una de las claves fundamentales para que el show haya funcionado en su primera temporada y que ahora estén a punto de estrenar una segunda parte es el equipo que se ha formado. La actriz detalló que cada uno de los involucrados ha estado completamente comprometido al proyecto, algo que celebra y agradece.

La serie es una creación de Chris Miller y Phil Lord. (Apple TV+)

“Una de las mejores partes está justo aquí y es Sam Richardson. Pienso en Chris Miller todo el tiempo por, algunos de los mejores amigos que he hecho trabajando en este programa. Todo el elenco de ambas temporadas son tan talentosos y hábiles, y tienen cuerpos de trabajo increíbles, pero son tan amables y completamente dimensionales ya que son verdaderamente talentosos. Así que creo que para mí, el regalo más grande ha sido llegar a actuar con algunos de los mejores actores que hay.

Te puede interesar: A solas con Martín Seefeld, el actor detrás del villano más temible de “Los protectores”

Junto a este par de actores, veremos nuevamente a Tiffany Haddish, y a un nuevo elenco que incluye nombres como los comediantes Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall y Zach Woods.

Tiffany Haddish, Zoe Chao y Sam Richardson integran el nuevo elenco de "The Afterparty". (Apple TV+)

“Es muy divertido porque, como dices, es élite, es como un panteón de dioses de la comedia. Los más grandes y lo bueno de esta serie, en la segunda temporada y en la primera es que puedes ver a esos brillantes artistas y actores entrar en un episodio donde se exhiben, ya sabes, todo el mundo tiene su exhibición. Puedes verlos hacer lo que mejor saben hacer en su propio espacio. Así que, es un conjunto con momentos individualizados, así que es la mejor parte de todo el asunto”, añadió Sam Richardson.

La segunda temporada de The afterparty se lanzará el 12 de julio con sus dos primeros episodios, y luego una entrega semanal hasta completar la tanda de diez episodios a través de Apple TV+.

Seguir leyendo: