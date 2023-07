“El abogado del Lincoln”: ya estrenó la segunda temporada y esto es lo que debes saber

El abogado más irresistible de Los Ángeles regresa con una segunda temporada. Mickey Haller, un idealista inconforme, es un abogado que atiende a sus clientes en el asiento trasero de su Lincoln, mientras pelea casos grandes y pequeños. (Netflix)

Los primeros cinco capítulos de la segunda temporada de El abogado del Lincoln (The Lincoln Lawyer) acaban de estrenarse en Netflix, prometiendo muchas más sorpresas y giros intrigantes que su predecesora. La serie, basada en las novelas de Michael Connelly, pone de manifiesto las emociones y los desafíos de la profesión legal con un toque de suspenso que mantiene a los espectadores enganchados desde el principio hasta el fin. Protagonizada por Manuel García-Rulfo, esta nueva entrega sigue conmoviendo a la audiencia con su perspicacia legal y su compasión innata.

La historia sigue a Mickey Haller (García Rulfo), un abogado audaz y carismático que dirige su bufete desde el asiento trasero de su confiable Lincoln. Junto a él se encuentran su exesposa fiscal, Maggie McPherson (Neve Campbell), y su asistente, Lorna (Becki Newton), otra de sus exparejas, formando un equipo formidable. Después de enfrentar retos personales como recuperarse de una cirugía y una adicción a las pastillas, Mickey regresó al mundo legal

Manuel García-Rulfo resuelve casos de misterio en "El abogado del Lincoln". (Netflix)

En este regreso, Haller amplía su negocio para incluir la defensa de ejecuciones hipotecarias. Su nuevo caso involucra a Lisa Trammell, una mujer acusada de asesinar a un hombre adinerado. Aunque Mickey sospecha la culpabilidad de su cliente, se compromete a exonerarla y enfrenta desafíos y giros sorprendentes en su camino hacia la verdad.

En esta temporada, este hombre de las leyes se enfrenta a casos aún más difíciles, poniendo a prueba su resiliencia y astucia. Pero no todo es trabajo, El abogado del Lincoln profundiza en su vida personal, ofreciendo una visión más completa y humana del querido protagonista.

La segunda temporada se lanzó hace unos días y ya se encuentra entre lo más visto. (Netflix)

Los personajes secundarios también toman fuerza en esta nueva entrega. Las subtramas se hacen más ricas y las conexiones entre los personajes más intensas, ofreciendo un conjunto de historias interrelacionadas que dotan a la serie de una profundidad inusual. En otras palabras, si te gustó la primera temporada, prepárate para quedar absolutamente cautivado por la segunda.

Además, la segunda temporada destaca por su excelente producción. Las imágenes son impresionantes y el estilo visual de la serie se ha mejorado notablemente. Los directores se han esforzado por hacer que cada escena sea tan real y emocionalmente intensa como sea posible.

Ya se encuentran disponibles los cinco primeros capítulos de la segunda entrega. (Netflix)

Completan el elenco de la ficción legal, Jazz Raycole como Izzy, Angus Sampson como Cisco, Krista Warner como Hayley Haller, Ntare Guma Mbaho Mwine como el Detective Raymond Griggs, Michael Graziadei como Jeff Golantz, Yaya DaCosta, Matt Angel, Reggie Lee como Angelo Soto, entre otros.

Además, se suma al proyecto Dailyn Rodriguez (La reina del sur) en el papel de productora ejecutiva. Ted Humphrey regresa como co-showrunner y productor ejecutivo. También se incorpora Lana Parrilla, conocida por su participación en Once Upon a Time.

Más allá del caso: "El abogado del Lincoln" y la vida fuera de la corte. (Netflix)

La primera película del abogado

Es importante destacar que la primera adaptación de la novela de Connelly tuvo lugar en 2011 bajo el título El inocente, una película protagonizada por Matthew McConaughey en el papel de Mickey Haller, la cual está disponible en Prime Video. Se trató de un cautivador thriller judicial que gira justamente en torno a Mickey Haller (McConaughey), un carismático abogado defensor de Los Ángeles. Cuando un cliente adinerado, interpretado por Ryan Phillippe, es acusado de intento de asesinato, el caso aparentemente sencillo se convierte en un laberinto lleno de secretos oscuros y giros sorprendentes. Haller, al defender a su cliente, se adentra en un mundo peligroso, y el drama se intensifica cuando se descubre la verdadera identidad del culpable.

El actor Matthew McConaughey le dio vida a una primera versión de la novela de Conelly en cine que se llamó "El inocente". (EFE/EPA/Dan Himbrechts)

El abogado del Lincoln sigue subiendo la apuesta. Más misterio, más drama y más de todo lo que amas de la serie, hacen que esta segunda temporada sea una obligación para los fanáticos de los dramas legales. La segunda tanda de episodios se estrena el 3 de agosto en Netflix.

