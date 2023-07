“Wham!”: el documental que te transporta al fenómeno musical de los años 80

A partir de los archivos personales de George y Andrew, y de metraje y entrevistas inéditos, el documental "WHAM!" muestra cómo dos amigos del colegio se convirtieron en superestrellas del pop en tan solo cuatro años. (Netflix)

Wham! es un emocionante documental de Netflix que revive la historia del famoso dúo británico de los años 80. Con canciones como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper” o “Last Christmas”, se ganó un lugar destacado en la escena musical de la época, convirtiéndose en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de su generación.

El documental dirigido por Chris Smith ofrece una mirada ágil y entretenida a la breve, pero intensa vida de esta agrupación musical. A través de entrevistas en primera persona con George Michael y Andrew Ridgeley, junto con imágenes de archivos familiares, programas de televisión y noticias, se reconstruye la historia de esta legendaria banda.

George Michael y Andrew Ridgeley, la fuerza detrás del éxito de Wham! en los 80. (Netflix)

Además, el relato se enriquece con los álbumes de recortes meticulosamente guardados por la madre de Andrew, que documentan todo el recorrido -desde el primer día- con fotografías, recortes de prensa y todo tipo de recuerdos que se convierten en una ventana visual hacia la historia de Wham!

La amistad indestructible entre estos jóvenes que se forjó en los años 70, es uno de los pilares fundamentales de la narrativa. Desde que Andrew mostró a George su escuela cuando eran jóvenes hasta el éxito y la fama que alcanzaron juntos, su vínculo fue un factor clave en su carrera musical.

Una mirada íntima a la amistad y la música que marcaron a Wham! (Netflix)

Aunque comenzaron como una banda de ska de corta vida, fue en la década de los 80 cuando el dúo encontró su sonido característico. Desde su primer sencillo, “Wham rap!”, hasta himnos como “Everything She Wants” y “Freedom”, George Michael se destacó como compositor y productor, llevando al dúo a la cima de la industria musical.

Sin embargo, conforme avanzaba la década, Michael comenzó a buscar su camino como artista solista, mientras lidiaba con su identidad sexual y sus ambiciones creativas. A pesar de los cambios, la producción abarca tanto el aspecto artístico como personal de Ridgeley y Michael, centrándose especialmente en la historia de este último. Acompañado por las pegadizas melodías de canciones como “I’m Your Man”, el documental Wham! te sumerge en la historia de uno de los dúos más emblemáticos de la música pop.

Los éxitos que marcaron una generación: descubre la historia del dúo formado por Andrew Ridgeley y George Michael. (Netflix)

La inevitable separación de Wham!

La decisión de separarse en 1986 fue principalmente tomada por George Michael, quien sentía la necesidad de explorar su carrera en solitario y buscar una identidad artística más personal. Asimismo, existían tensiones y diferencias creativas entre él y Andrew Ridgeley, lo que contribuyó al distanciamiento. Tras tomar caminos por separado, George logró un éxito aun mayor, mientras que, Andrew se alejó de la música y se centró en otros proyectos. Aunque la separación de Wham! fue un momento triste para sus seguidores, su legado perdura como uno de los grupos más icónicos y exitosos de los años 80.

Descubre los altibajos, los éxitos y las experiencias personales que marcaron la carrera de lo dos músicos en este documental imprescindible para los amantes de la música de los años 80. Ahora disponible en Netflix.

