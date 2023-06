La temporada 2 de “Lakers: tiempo de ganar” ya tiene fecha de estreno

"Lakers: Tiempo de ganar" tuvo éxito con el lanzamiento de su primera temporada en 2022. (HBO Max)

La espera terminó para los seguidores de la serie Lakers: tiempo de ganar (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), ya que la segunda temporada se estrenará el domingo 6 de agosto por HBO Max y HBO. Esta nueva entrega continúa explorando la vida profesional y personal de los Lakers de Los Ángeles en la década de 1980.

La segunda temporada hará foco específicamente en el período inmediatamente posterior a las finales en 1980 hasta 1984, que culmina con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la era: Magic Johnson y Larry Bird. La primera parte se centró en la temporada 1979-80 de la NBA, que era la primera de Jerry Buss como propietario y el año del debut del gran Magic Johnson en los Lakers.

El afiche de promoción de la segunda temporada de "Lakers: tiempo de ganar". (HBO Max)

“Lakers: tiempo de ganar”, un drama deportivo de éxito en HBO

Esta producción está basada en el libro de Jeff Pearlman, llamado Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, y se había pensado en que iba a tener solo una temporada. Pero las buenas críticas y el éxito de la primera tanda de episodios provocaron que se encargara una segunda.

Lakers: tiempo de ganar está protagonizada por un gran reparto que incluye a John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Michael Chiklis y Rob Morgan.

La presentación del novato Magic Johnson en la primera temporada del drama deportivo. (HBO Max)

“Ha sido emocionante dar vida a Tiempo de ganar con Adam McKay, Max Borenstein, nuestro fenomenal equipo de producción y este increíble reparto”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO Programming. “Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada a una era transformadora en el baloncesto, la celebridad y la ciudad de Los Ángeles. No podemos esperar a ver cómo este equipo contará el siguiente capítulo de esta dinastía”.

Los productores ejecutivos son Adam McKay (No miren arriba) y Kevin Messick para Hyperobject Industries; el showrunner, productor ejecutivo, escritor y co-creador es Max Borenstein. El prouecto también cuenta con la participación del productor ejecutivo Scott Stephens; el productor ejecutivo, escritor, co-creador Jim Hecht; el productor ejecutivo y escritor Rodney Barnes; la productora ejecutiva y directora Salli Richardson-Whitfield; y el productor ejecutivo Jason Shuman.

"Lakers: tiempo de ganar" logró una renovación para una segunda temporada que se verá en agosto de este año. (HBO Max)

Por su parte, el guionista Max Borenstein afirmó que es probable que se realicen más temporadas: “Hay un acuerdo con la audiencia de que si te dan su tiempo, vas a hacer todo lo posible para contarles esta larga historia que, con suerte, acabará por cuajar. En nuestro caso, sabemos muy bien hacia dónde vamos”, afirmó al sitio IndieWire. “Depende de nosotros hacer todo lo posible para que merezca la pena continuar”. Todo el mundo cruza los dedos, respira y se lanza”, concluyó.

Por lo pronto, puedes ir mirando los primeros capítulos Lakers: tiempo de ganar en HBO Max antes del estreno de la segunda temporada el próximo 6 de agosto.

