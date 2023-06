“Agencia de publicidad”: el nuevo drama coreano que escala en el Top 10 de Netflix

"Agencia de publicidad" fue estrenada en enero en Corea del Sur. (Netflix/JTBC)

Agencia de publicidad (Agency) es una de las series coreanas que ingresó a Netflix de América Latina a fines de mayo. Este título se enfoca en el ámbito profesional y es ideal para quienes buscan un contenido diferente al romance. A lo largo de sus 16 episodios, seguimos los planes de Go A In (Lee Bo Young) para convertirse en jefa de una firma de publicidad tras años de esfuerzo.

Al enfocarse en el entorno corporativo, la historia dirigida por Lee Chang Min expone los prejuicios a los que se enfrenta una mujer inteligente, frenada por el ‘techo de cristal’ en una esfera dominada por varones. El tema de la salud mental bajo circunstancias de estrés también es abordado en la trama.

Son Na Eun, exidol de k-pop, interpreta a la heredera Han Na (Netflix/JTBC)

Go A In es directora creativa de VC Planning, la agencia de publicidad más prestigiosa. Ella no creció en un ambiente privilegiado y comenzó “desde abajo” en la compañía hasta obtener su posición actual. Tiene grandes ambiciones y anhela llegar a ser jefa de la empresa donde sus colegas masculinos acaparan las posiciones directivas.

El gran villano es Choi Chang Soo (Jo Sung Ha), director que aspira a ser CEO y maneja los ascensos a su conveniencia. También aparece en escena Kang Han Na (Son Na Eun), heredera en tercera generación del Grupo VC, que recibirá un puesto en VC Planning por sus conexiones familiares.

Jo Sung Ha también ha actuado en los k-dramas "The K2" y "Sálvame". (Netflix/JTBC)

Agency tiene similitudes con Succession (HBO) en el sentido de la competencia brutal entre ejecutivos. Go A In lucha por defender su puesto, su equipo de trabajo y preparar campañas exitosas. El k-drama aborda una perspectiva más optimista gracias a que la protagonista tiene una red de apoyo que impulsa sus planes. Lee Bo Young, conocida por las series I Can Hear Your Voice y Es mío, presenta a su personaje como una mujer que proyecta seguridad a pesar del pasado que afecta su vida personal.

“Ah In desea alcanzar la posición más alta porque piensa que la gente no la menospreciará si hace mucho dinero. Sin embargo, a medida que trabaja con sus compañeros, ella pasa por un cambio y se vuelve madura”, comentó la actriz en una entrevista con Korea Times. “Ella supera su pasado traumático y comienza a tener una vida real, interactuando con otras personas. Creo que este es el éxito que ella realmente necesitaba”.

"Agencia de publicidad" terminó de emitirse en febrero del 2023. (Netflix/JTBC)

Los 16 capítulos de Agencia de publicidad están disponibles en Netflix.

